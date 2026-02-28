Colombia

Registraduría respondió a Armando Benedetti por cuestionar la transparencia de las elecciones 2026 y hablar de supuesto fraude

El organismo detalló que, al finalizar cada boletín generado tras los escrutinios, los auditores de los partidos cuentan con un archivo plano que detalla los resultados mesa por mes

Guardar
Registraduría publicó una carta en
Registraduría publicó una carta en respuesta a las dudas expresadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Reuters/Ministerio del Interior

La consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 en Colombia se enfrenta a cuestionamientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la seguridad del software electoral, la transparencia y los controles para prevenir errores o fraudes.

“Le he entregado al señor Registrador Nacional del Estado Civil @Registraduria , Hernán Penagos, una serie de preguntas que desde el Gobierno nacional ponemos sobre la mesa a propósito de los próximos comicios electorales del 8 de marzo: 1. ¿En las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos?”, escribió el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta de X.

Armando Benedetti hizo duros reparos
Armando Benedetti hizo duros reparos a la Registraduría en medio de las denuncias de un posible fraude electoral @AABenedetti/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil, liderada por Hernán Penagos, respondió públicamente las inquietudes del ministro Benedetti en relación con las consultas y la renovación del Congreso, comicios que servirán de antesala crítica a las elecciones presidenciales previstas para mayo.

Uno de los ejes centrales de la respuesta señala que el código fuente de los sistemas que gestionan el escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados está disponible para revisión independiente de los auditores de los partidos políticos. El organismo precisó que estas revisiones pueden realizarse en salas especialmente acondicionadas durante el fin de semana de los comicios, permitiendo a los auditores analizar en detalle la estructura del software.

Según detalló, las pruebas para el preconteo se efectuaron el 7 y 21 de febrero, las de escrutinio el 23 y 24 de febrero, y el proceso de digitalización de los formularios E14 ocurrió el 26 y 28 de febrero del año en curso. En todas estas fases se invitó a los auditores partidarios, reforzando la participación multipartidista y la vigilancia técnica.

El organismo detalló que, al
El organismo detalló que, al finalizar cada boletín generado tras los escrutinios, los auditores de los partidos cuentan con un archivo plano que detalla los resultados mesa por mes - crédito Registraduría General del Estado Civil

A diferencia de otros ejercicios similares, la entidad autónoma encargada de los procesos electorales dejó claro que la revisión del código fuente no requiere la firma previa de compromisos de confidencialidad por parte de los auditores. Sin embargo, durante estas sesiones se prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Un sistema para congelar y controlar la versión del software el día electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a la inquietud sobre la garantía de que el software revisado sea idéntico al utilizado el día de las votaciones. Después de la exposición del código fuente, se realiza lo que el organismo describe como “congelamiento” del software.

Este procedimiento incluye el registro y custodia de cada ejecutable, así como la generación de un valor criptográfico —conocido como hash—. Este hash se compara nuevamente el día de la elección para confirmar la identidad precisa del programa ejecutado.

Consultada sobre la transmisión de los datos de los formularios E14 por vía telefónica, expuso que existe un protocolo mixto, con controles humanos y automáticos para minimizar errores. El proceso incluye repetición y confirmación de los datos transmitidos en cada segmento.

La entidad destacó la eficiencia
La entidad destacó la eficiencia de los mecanismos que tiene para detectar el fradue - crédito Registraduría General del Estado Civil

Un aspecto clave es la validación automatizada acerca del número total de sufragantes registrado en los E14: este no puede superar el de votos depositados en la urna. Frente a cualquier inconsistencia, el sistema emite una alerta para revisión por parte de los jueces, que deben verificar los datos y, de ser necesario, proceder al recuento de votos.

El organismo señaló explícitamente: “El número de votantes puede ser superior a los votos en la urna porque en Colombia no existe una sola tarjeta electoral, y hay libertad en el votante, de tal suerte que un ciudadano puede votar por cámara y no por senado.”

En cuanto al seguimiento de la información transmitida, la Registraduría detalló que al finalizar cada boletín generado tras los escrutinios, los auditores de los partidos cuentan con un archivo plano que detalla los resultados mesa por mesa. Este mecanismo permite que los partidos ejerzan vigilancia directa sobre la información que se transmite oficialmente.

En efecto, aclaró que, en caso de identificarse fallas en el algoritmo de conteo de votos, el incidente será evaluado para determinar las causas y tomar las medidas correctivas inmediatas.

