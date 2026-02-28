Propietarios en conjuntos residenciales pueden evitar multas si no se respeta el debido proceso

- crédito ajover.com

Los propietarios y residentes en conjuntos residenciales tienen derecho a evitar sanciones económicas cuando no se respeta el debido proceso establecido en la ley y en los reglamentos internos, según información obtenida por la Revista Semana.

Las normas de propiedad horizontal buscan garantizar la convivencia y prevenir conflictos entre los miembros de la comunidad, pero también fijan límites claros frente a la imposición de multas.

La legislación colombiana establece que las sanciones solo pueden ser aplicadas por la asamblea general de copropietarios o por el consejo de administración cuando este tenga la facultad expresa dentro del reglamento del conjunto. Por esa razón, quienes reciban una sanción pueden exigir que se respeten los procedimientos definidos y que se garantice el derecho a la defensa, citado por Semana.

La Ley 675 de 2001 indica que cualquier medida disciplinaria debe cumplir criterios de proporcionalidad, valorar la gravedad de la falta y permitir la contradicción de pruebas antes de imponer multas. Esto significa que la administración no puede aplicar sanciones arbitrarias ni decidir sin escuchar previamente al residente involucrado.

Según lo establecido en la norma, las actuaciones de la asamblea o del consejo de administración deben respetar el debido proceso, incluyendo el derecho de defensa, la posibilidad de impugnar decisiones y la valoración de las circunstancias particulares del caso. Entre los aspectos que deben analizarse se encuentran la intencionalidad, la imprudencia, la reincidencia y el daño causado.

El marco legal también señala que las sanciones deben estar sustentadas en pruebas claras que demuestren el incumplimiento del reglamento interno. Por ello, la administración tiene la obligación de presentar evidencias antes de aplicar cualquier castigo económico o disciplinario.

Dentro del procedimiento formal para imponer sanciones, la convocatoria a la reunión donde se evaluará el caso debe hacerse con una anticipación mínima de 15 días calendario. Además, la notificación debe llegar a la última dirección registrada del propietario para garantizar que tenga conocimiento del proceso.

El residente acusado puede presentar sus explicaciones y justificar su conducta, mientras que la autoridad encargada deberá analizar la defensa antes de decidir si procede o no la multa. En caso de que el inmueble esté arrendado, la ley señala que la notificación debe hacerse al propietario, quien finalmente responderá por el pago de la sanción.

La normativa colombiana también contempla sanciones por acciones que afecten la convivencia o la estética del conjunto, como instalar avisos o colgar elementos en fachadas sin autorización. Sin embargo, estas medidas deben estar previstas en el reglamento y aplicarse bajo criterios de equidad.

Expertos recuerdan que cuando se vulneran estas garantías, los propietarios pueden acudir a un juez civil para demandar la nulidad de la sanción. Por eso, antes de pagar una multa, los residentes pueden verificar si el proceso cumplió con las exigencias legales y si se respetaron sus derechos dentro de la propiedad horizontal.