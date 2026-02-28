Colombia

Petro advierte sobre ingreso de casos de sarampión y dice que se pondrá a prueba el sistema preventivo de salud

El presidente Gustavo Petro reaccionó tras la confirmación de casos importados de sarampión y aseguró que la situación servirá para medir la capacidad del modelo preventivo de salud en el país

- crédito Ovidio González/Presidencia
- crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro alertó sobre la llegada de una epidemia de sarampión al país y aseguró que este escenario pondrá a prueba la capacidad del sistema preventivo de salud, según información obtenida por Semana. El pronunciamiento se produjo luego de que las autoridades sanitarias confirmaran tres casos importados de la enfermedad en Colombia.

El jefe de Estado indicó, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que la situación representa un nuevo reto sanitario y recordó que el país ya enfrentó un brote anterior con resultados positivos. En su declaración, el mandatario señaló que la llegada del virus proveniente de otros países americanos será un desafío para la estrategia preventiva impulsada por su Gobierno, citado por Semana.

La alerta sanitaria se conoció después de que el Ministerio de Salud informara sobre tres casos confirmados de sarampión en personas que habían viajado al exterior, lo que llevó a reforzar recomendaciones de vacunación para viajeros. Las autoridades insistieron en la importancia de aplicar dosis de refuerzo para quienes planean desplazarse a países donde se han reportado contagios.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
- crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que los casos detectados son importados y que se mantienen controles epidemiológicos sobre las personas contagiadas y sus contactos cercanos. El funcionario señaló que se está realizando seguimiento para evitar la propagación del virus dentro del territorio nacional.

Asimismo, el Ministerio recomendó a los ciudadanos que tengan previsto viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá aplicarse una dosis de refuerzo contra el sarampión. La medida busca reducir el riesgo de contagio y evitar nuevos ingresos del virus al país.

El Instituto Nacional de Salud indicó que las personas afectadas son adultos jóvenes, con edades entre los 28 y 35 años. La entidad también reiteró que continúa el monitoreo epidemiológico para detectar posibles nuevos casos y mantener bajo control la situación sanitaria.

Fotografía de archivo de personal
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La reacción del presidente se produce en medio de un ambiente político marcado por críticas hacia el Gobierno por la situación del sistema de salud. Diversos sectores han cuestionado la respuesta estatal frente a problemas relacionados con la atención médica y la entrega de medicamentos.

En ese contexto, el mandatario ha defendido su modelo de salud preventiva, insistiendo en que este tipo de situaciones permitirán evaluar su efectividad ante riesgos sanitarios que puedan surgir en el país.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran el llamado a la ciudadanía para verificar esquemas de vacunación, especialmente en personas que planeen viajar o que hayan estado en contacto con viajeros internacionales.

Tres casos de sarampión que confirmó el Ministerio de Salud

En la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que, tras el análisis de los casos de cuatro personas que habían viajado en las últimas semanas al exterior, fueron confirmados tres casos de sarampión en el país.

- crédito Ministerio de Salud
- crédito Ministerio de Salud

De acuerdo con el jefe de cartera, el contagio se produce en el contexto de un incremento de casos en el mundo, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se reportaron 247.623 casos en 179 países.

Jaramillo afirmó puntualmente: “Hemos tenido tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados, de personas que viajaron al exterior”.

Ante la situación mundial y los casos confirmados en el país, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) han puesto en marcha nuevas acciones para reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica en el país.

El ministro enfatizó: “Queremos recomendarle desde hoy a los colombianos y colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá, que han tenido casos importantes del sarampión, con el fin de que no estén de ninguna manera expuestos a esta enfermedad”. Reiteró la importancia de consultar el esquema de vacunación y, en caso de dudas, aplicarse una dosis de refuerzo antes de viajar.

