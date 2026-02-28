Colombia

Lluvias afectan la movilidad en nueve departamentos con cierres y restricciones viales: se reportaron más de 30 afectaciones en el país

El balance consolidado por la Dirección de Tránsito y Transporte refleja el impacto de deslizamientos, daños en puentes y crecientes súbitas, que condicionan el flujo vehicular y suponen riesgos adicionales para quienes transitan por las rutas afectadas

Las intensas lluvias en Colombia
Las intensas lluvias en Colombia han generado 11 cierres viales totales y 21 pasos restringidos en regiones clave durante febrero de 2026

Las intensas lluvias en Colombia han provocado más de 30 afectaciones en las principales vías del país, con 11 cierres totales y 21 pasos restringidos en al menos nueve departamentos durante la última semana de febrero de 2026.

El avance de la temporada invernal amenaza la movilidad, impacta corredores estratégicos y compromete la seguridad de cientos de conductores, según el balance más reciente divulgado por el Ministerio de Transporte.

Las autoridades mantienen su llamado a extremar la precaución, mientras persisten los riesgos por deslizamientos, colapso de puentes y crecientes súbitas.

Al cierre del 27 de febrero, el informe consolidado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional confirma que Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño presentan las situaciones más críticas, con múltiples estructuras averiadas que han obligado a bloquear completamente el paso vehicular.

Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño
Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño concentran los daños más graves en infraestructura vial tras inundaciones y deslizamientos recientes

Entre los puntos de mayor afectación en Antioquia se encuentra el cierre total de la vía Santuario – Caño Alegre, provocado por un deslizamiento de gran magnitud.

En la región de Urabá, las conexiones Necoclí – Arboletes y Arboletes – San Juan de Urabá permanecen interrumpidas: en el primer caso, el desbordamiento del río Mulatos comprometió la estructura del puente, mientras que en el segundo ocurrió un grave daño estructural en la cabecera del mismo.

En Córdoba, el Puente Jalisco (Los Córdobas) sufrió una fractura estructural, obligando el cierre total de la vía Puerto Rey – Montería. Allí mismo, el colapso del puente sobre el arroyo Ejem en la ruta Tuchín – Momil (Lorica) agrava las dificultades para el tránsito hacia localidades aledañas.

En el departamento de Magdalena se reportó la pérdida total del puente Mendihuaca en la vía Santa Marta – Palomino, tras una súbita crecida del río homónimo. Por su parte, en Nariño, la destrucción de la banca en el sector Tablón Obraje de la vía Rumichaca – Pasto generó un cierre completo, imponiendo nuevas restricciones en el sur del país.

Imagen de referencia. La Dirección
La Dirección de Tránsito y Transporte reporta restricciones a un solo carril en Santander, Risaralda, Casanare, Meta y Antioquia por caída de rocas y socavaciones

La Dirección de Tránsito y Transporte señala también 21 pasos restringidos a un solo carril en Santander, Risaralda, Casanare, Meta y el propio Antioquia, atribuidos a deslizamientos, caída de rocas, socavaciones y pérdida parcial de banca en diferentes rutas nacionales y departamentales.

La capital no ha sido ajena a los efectos del invierno. El 26 y 27 de febrero, localidades como Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo experimentaron lluvias intensas y granizadas que cubrieron calles, parques y vehículos con una densa capa de hielo.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud de la situación, con congestiones vehiculares que se extendieron por más de dos horas en sectores afectados.

Otras áreas de Bogotá —Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Kennedy— sufrieron afectaciones similares. La persistencia de cielos nubosos sumó dificultades, ya que la baja visibilidad incrementó los riesgos en las principales vías urbanas.

Ante el agravamiento de la crisis vial, Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, subrayó la urgencia de adoptar medidas preventivas en carretera: “Nuestra prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios viales. Es fundamental respetar las señales y las indicaciones de nuestros uniformados. La prevención es la principal herramienta para evitar tragedias en carretera”.

Las recomendaciones divulgadas por el Ministerio de Transporte incluyen consultar el estado actualizado de las vías, programar los viajes con antelación, reducir la velocidad en sectores con paso a un solo carril y evitar circular durante lluvias en zonas de montaña.

El Ministerio de Transporte recomienda
El Ministerio de Transporte recomienda planificar los viajes, consultar el estado de las vías y evitar cruces en puentes afectados durante la emergencia invernal

Además, las autoridades instan a no intentar cruzar puentes o tramos afectados por las crecientes, dada la posibilidad de nuevos desbordamientos o colapsos.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que la tendencia de precipitaciones intensas y tormentas eléctricas puede persistir durante el final de febrero y comienzos de marzo, especialmente en horas de la tarde en Bogotá y otras regiones.

Para los próximos días, el Ideam prevé aumentos en temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y la región Caribe, coincidiendo con la influencia de la fase convectiva de la Onda Madden-Julian, fenómeno atmosférico que favoreció la intensificación de las lluvias desde enero en el país.

Las autoridades nacionales permanecen en alerta, reforzando acciones de monitoreo y divulgación de información para mitigar el impacto sobre la movilidad y la seguridad de los viajeros en el contexto de la actual emergencia invernal.

