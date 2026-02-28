Colombia

Gobierno otorgará alivios extraordinarios a beneficiarios del Icetex en zonas afectadas por la ola invernal

La entidad implementa una suspensión temporal de cobros e intereses a beneficiarios cuyos hogares han sido afectados por emergencia climática

Icetex otorga un alivio financiero
Icetex otorga un alivio financiero extraordinario a 36.710 usuarios con créditos educativos en zonas afectadas por el frente frío en Córdoba - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Icetex anunció la aprobación de un alivio financiero extraordinario dirigido a 36.710 personas que cursan estudios con créditos educativos y cuyo núcleo familiar reside en zonas afectadas por el frente frío.

La medida fue adoptada por la Junta Directiva de la entidad en respuesta a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno nacional, tras los graves efectos de la actual temporada invernal en la región de Córdoba. El objetivo central es respaldar a los estudiantes y familias afectadas, facilitando la continuidad de su formación académica.

La decisión implica que, durante dos meses a partir de la fecha de aprobación, se suspenderán los cobros de los créditos educativos de los usuarios de Icetex en Córdoba.

Además, quedarán congelados los intereses corrientes y moratorios asociados a estos créditos, y se interrumpirán todas las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico. En igual sentido, no se realizarán reportes a centrales de riesgo ni se emitirán recibos de pago, y se detendrá el proceso de paso al cobro de las obligaciones que así lo requieran.

Icetex congela intereses corrientes y
Icetex congela intereses corrientes y moratorios, además de detener acciones de cobro, reportes a centrales de riesgo y emisión de recibos de pago - crédito Icetex

Según el presidente de la entidad, álvaro Urquijo, este alivio representa un esfuerzo institucional para acompañar a los usuarios del departamento en medio de la calamidad climática.

El beneficio está dirigido a quienes cuenten con un crédito educativo de cartera activa con Icetex, ya sea que se encuentren en fase de estudios o en etapa de amortización, estén al día o en mora, y cuyo núcleo familiar resida en Córdoba o estén vinculados a instituciones de educación superior de este territorio. Aquellos que estén en periodo de estudios podrán continuar gestionando la renovación y desembolso de su crédito sin restricciones.

Si alguna de las personas focalizadas no desea acogerse al beneficio, deberá manifestarlo a través de los canales oficiales de la entidad. Además, quienes lo deseen pueden seguir abonando a su crédito de manera voluntaria a través del portal transaccional de Icetex, y dichos pagos se aplicarán directamente al capital.

Si persisten los efectos de la emergencia por más de dos meses, la presidencia de la entidad podrá extender el alivio hasta por dos meses adicionales, siempre que exista viabilidad financiera.

La administración de Icetex también podrá proponer este tipo de alivios a los constituyentes de los Fondos en Administración que tengan beneficiarios en Córdoba o en otros departamentos afectados incluidos en el decreto de emergencia. La entidad hace seguimiento permanente a la evolución del fenómeno climático en el país para ajustar las medidas según las necesidades de los usuarios.

El Icetex ha implementado condonaciones
El Icetex ha implementado condonaciones masivas de créditos educativos que ya han beneficiado a más de 175.000 personas en todo el país - crédito Colprensa

Además de este alivio excepcional para Córdoba, el Icetex mantiene una serie de programas y políticas de apoyo financiero para sus usuarios a nivel nacional. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la política de condonaciones masivas de créditos educativos, que ha permitido que 175.141 personas accedan a beneficios de condonación total o parcial de sus créditos.

En el contexto del Plan de Oportunidades, por primera vez la condonación parcial del capital se realiza con recursos de la entidad, priorizando tres grupos poblacionales:

  • Cartera de difícil recuperación: 129 personas con dificultades de pago recibieron condonaciones de hasta el 80% del capital e intereses, lo que representó recursos por $293.007 millones.
  • Buen comportamiento de pago: 949 usuarios que realizaron reembolso anticipado obtuvieron condonación parcial del capital por $1.397 millones.
  • Aporte social destacado: 706 profesionales, incluyendo médicos, investigadores, madres y padres comunitarios, deportistas y líderes sociales, lograron una condonación de hasta el 25% del saldo de capital, movilizando recursos por $10.832 millones. Se espera que esta medida alcance a 2.600 personas al finalizar el actual gobierno.

En lo que corresponde a fondos administrados con recursos nacionales y territoriales, 954 personas fueron beneficiadas con condonaciones por $1,78 billones. En programas de formación internacional, 92 profesionales del programa Pasaporte a la Ciencia accedieron a condonaciones por $14.459 millones y 43 jóvenes del programa Jóvenes Talento recibieron beneficios por $2.806 millones.

El Plan de Oportunidades del
El Plan de Oportunidades del Icetex prioriza a deudores con difícil recuperación, buen comportamiento de pago y desempeño social destacado - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El Gobierno nacional también ha facilitado acuerdos de pago para que 174.962 personas logren condonaciones de hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y moratorios, lo que representa alivios por $153.033 millones.

Los usuarios interesados en acceder a estos beneficios deben estar atentos a los anuncios oficiales del Icetex, que periódicamente informa sobre nuevas convocatorias y alternativas para facilitar el pago de sus obligaciones y disminuir el impacto de los intereses.

