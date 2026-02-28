Embajada de Colombia en Emiratos Árabes anunció que un mantiene monitoreo permanente tras ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

La representación diplomática colombiana recomendó calma y medidas preventivas a los connacionales en Emiratos, Bahréin, Kuwait y Yemen ante el aumento de tensiones en el Golfo - crédito RT

La embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación regional, luego de la operación militar conjunta de Estados Unidos y Israel contra objetivos estratégicos en Irán, que desencadenó una nueva escalada de tensiones en el Golfo.

En un comunicado oficial, la representación diplomática señaló: “La Embajada se encuentra monitoreando permanentemente la situación y permanece en contacto con las autoridades locales. Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

La sede consular reiteró el llamado a la responsabilidad informativa en medio del contexto regional. “Recordamos la importancia de NO difundir información no verificada que pueda generar alarma innecesaria”, indicó el pronunciamiento, en el que además se insistió en la necesidad de actuar con serenidad.

La embajada de Colombia, junto con su Sección Consular en Abu Dabi, extendió la recomendación a la comunidad colombiana residente en Bahréin, Kuwait y Yemen, precisando que, “hasta el momento, no se han emitido disposiciones oficiales que impliquen restricciones adicionales”.

No obstante, subrayó que es “fundamental adoptar medidas preventivas y mantenerse debidamente informados a través de fuentes oficiales”.

Entre las recomendaciones generales están evitar desplazamientos innecesarios, atender estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, contar con un plan básico de contingencia familiar, mantener dispositivos móviles cargados y disponer de suministros esenciales para al menos 48 horas.

La embajada también recordó que es “de vital importancia” realizar el registro consular en línea para facilitar cualquier eventual asistencia de emergencia y puso a disposición su línea de emergencias y correo oficial para atención a los connacionales.

Con este pronunciamiento, la representación diplomática reafirmó que continuará evaluando de manera constante la evolución de los acontecimientos y mantendrá informada a la comunidad colombiana en la región a través de sus canales oficiales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la escalada internacional y afirmó que “el presidente Trump se ha equivocado hoy”, al tiempo que insistió en que “la paz del mundo es la causa común de la humanidad”.

En su pronunciamiento, hizo un llamado a que la Naciones Unidas se reúna de inmediato y declare que “es la hora de la paz mundial”, advirtiendo que no pueden propagarse las armas nucleares y que estas deben ser destruidas en su totalidad.

El presidente Gustavo Petro pidió a la Naciones Unidas convocar de inmediato una reunión por la paz mundial y reiteró su llamado a eliminar las armas nucleares tras la escalada internacional - crédito Gustavo Petro/X

Irán lanza misiles contra bases de EE. UU. en el Golfo

Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron ataques con misiles contra bases estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait durante la madrugada del 28 de febrero de 2026, en respuesta a la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní, según informó la agencia Mehr.

El Gobierno de Bahréin confirmó un impacto directo sobre un centro de control de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, instalación clave para el despliegue naval de EE. UU. en la región.

En Manama se registró una explosión en las inmediaciones de la base, mientras que la embajada estadounidense pidió a sus ciudadanos refugiarse y advirtió que incluso los escombros tras interceptaciones representan un riesgo significativo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el inicio de “importantes operaciones de combate en Irán” y advirtió sobre posibles consecuencias en medio de la escalada regional - crédito Reuters

En Qatar, el Ministerio de Defensa aseguró que todos los misiles fueron interceptados antes de alcanzar territorio qatarí, donde se ubica la base aérea de Al Udeid, el mayor emplazamiento militar estadounidense en la zona.

Las autoridades cerraron temporalmente el espacio aéreo y solicitaron a la población no acercarse a instalaciones militares.

En Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa reconoció la caída de dos misiles, uno de ellos en una zona residencial de Abu Dabi, que dejó la muerte de un ciudadano asiático y daños materiales. Según las autoridades, la situación fue controlada tras repeler los ataques.

Advertencias de Irán y reacción internacional

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, mientras la radiotelevisión estatal Irib presentó la ofensiva como respuesta directa a los bombardeos sobre Teherán y otros puntos estratégicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington inició “importantes operaciones de combate en Irán”, argumentando que la acción busca frenar el programa nuclear iraní.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que la operación conjunta pretende “eliminar una amenaza existencial”.