Comprar vivienda en zonas exclusivas de Bogotá y Medellín ya cuesta lo mismo, o más, que en áreas premium de Miami, Estados Unidos

El mercado inmobiliario de alta gama en Colombia atraviesa un punto de inflexión. En barrios exclusivos de Bogotá y Medellín, el valor por metro cuadrado alcanzó niveles que ya no distan de ciertos sectores consolidados de Miami.

La diferencia histórica entre ambos destinos comenzó a estrecharse, especialmente cuando se comparan desarrollos equivalentes en ubicación, calidad y proyección.

En la capital colombiana, el promedio general de vivienda nueva ronda los cinco millones de pesos por metro cuadrado, según reportes sectoriales. No obstante, en zonas de alta demanda y oferta limitada los valores se ubican entre nueve y doce millones de pesos por metro cuadrado, e incluso pueden superar ese rango en proyectos con especificaciones premium.

En entrevista citada por Portafolio, el experto inmobiliario César Gálvez explicó que el análisis actual exige comparar segmentos homogéneos. “Cuando se contrasta segmento contra segmento, encontramos que Miami no necesariamente es más costoso. En ciertos corredores ofrece precios por metro cuadrado similares —e incluso más eficientes— que zonas exclusivas en Bogotá o Medellín”, señaló.

El contraste se hace más evidente al convertir los valores colombianos a dólares con el tipo de cambio vigente. Bajo ese ejercicio, el experto dijo que un inmueble de alta gama en Bogotá que alcance los 10 o 12 millones de pesos por metro cuadrado puede situarse en rangos cercanos a los US$2.500 a US$3.000 por metro cuadrado, dependiendo de la tasa de cambio. Aunque los desarrollos de ultra lujo en Miami superan con facilidad los US$9.000 por metro cuadrado, existen áreas en consolidación donde los precios arrancan entre US$3.500 y US$5.500.

Barrios como Brickell o Miami Beach concentran proyectos de alta gama con valores superiores al promedio, pero el mercado del sur de Florida es heterogéneo. Esa diversidad, según Gálvez, obliga a abandonar comparaciones generales. “La percepción de que invertir en Estados Unidos siempre implica pagar mucho más ya no es automática; depende del barrio, del tipo de activo y del momento del mercado”, afirmó.

En el caso de Medellín, el promedio general de 2026 se ubica cerca de los 4,5 millones de pesos por metro cuadrado. Sin embargo, en sectores tradicionalmente asociados con vivienda premium los rangos oscilan entre seis y 9,5 millones de pesos, dependiendo del proyecto y la ubicación. La escasez de suelo disponible y la demanda sostenida explican parte de la presión sobre los precios.

Para Gálvez, el cambio en la conversación también responde a factores monetarios. “No es solo una discusión de precio nominal. El inversionista evalúa en qué moneda está denominado el activo y en qué moneda percibe ingresos”, sostuvo. Invertir en Miami implica adquirir un bien dolarizado, con acceso a un mercado amplio de compradores internacionales y con mayor facilidad de financiamiento.

El especialista añadió que la liquidez es un elemento determinante. “El mercado del sur de Florida tiene profundidad de demanda. Eso incide en la velocidad de venta y en la percepción de protección patrimonial”, explicó. En contraste, en Colombia la rotación de inmuebles de alto valor puede ser más lenta, lo que influye en la estrategia de quienes buscan diversificar.

En ese contexto, el debate dejó de centrarse exclusivamente en cuál país es más barato. “El inversionista colombiano está entendiendo que no siempre lo internacional es más costoso y que, en algunos segmentos, Miami compite directamente en precio frente a zonas premium en Colombia”, indicó Gálvez.

La convergencia de precios plantea nuevas preguntas para compradores y desarrolladores. Si los valores continúan ajustándose en las principales ciudades del país y el tipo de cambio mantiene niveles elevados, la comparación internacional seguirá siendo parte central del análisis. La decisión final, coinciden expertos, dependerá de variables como liquidez, estabilidad monetaria, proyección de valorización y horizonte de inversión.