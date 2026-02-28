Colombia

Caso Juan Felipe Rincón: Fiscalía radicó solicitud de imputación contra cinco personas por irregularidades en declaración de testigos

El general William Rincón, padre del joven asesinado, a través del abogado defensor Juan Felipe Criollo, planteó que la muerte de su hijo constituía un acto de tortura

Guardar
La familia de la víctima
La familia de la víctima continúa con la esperanza de que se resuelva el caso - crédito Policia Nacional/Juan Felipe Rincón/Facebook

El 24 de noviembre de 2024, Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional, murió tras recibir un disparo en el tórax, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

Tras más de un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación determinó que cinco personas afrontarán cargos por la supuesta tortura y asesinato del joven de 21 años. La formulación de acusaciones se basa en irregularidades detectadas en la recolección de pruebas y la declaración de testigos, lo que abre nuevas líneas de investigación y cuestiona la validez de elementos materiales presentados hasta la fecha, informó Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El caso cobró notoriedad tras la negativa, el 14 de julio de 2025, de un juez de conocimiento en Bogotá a la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador en favor de Andrés Camilo Sotelo Torres, principal imputado por el homicidio de Juan Felipe Rincón.

El juez ordenó profundizar la investigación, advirtiendo sobre “deficiencias en la recolección de pruebas y en la verificación de varios elementos clave”.

En el expediente conocido por el mencionado medio consta que los cinco señalados, Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherin Andrea Sotelo Torres y otras tres personas, serán imputados por tortura, uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales y soborno a testigos.

La denuncia fue formalizada por el general William Rincón, padre del joven asesinado, a través del abogado defensor Juan Felipe Criollo, quien planteó que la muerte de su hijo constituía un acto de tortura.

El hallazgo de una segunda arma y dudas sobre la escena del crimen

Fiscalía radicó solicitud de
Fiscalía radicó solicitud de imputación contra cinco personas por irregularidades en declaración de testigos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Investigadores privados contratados por la familia Rincón hallaron en el lugar de los hechos seis vainillas, una de ellas —marca L84— que no corresponde al arma asignada al escolta Sergio Rico Rueda. Este dato indica la intervención de al menos una segunda arma de fuego.

Según el expediente al que accedió el medio citado, los videos obtenidos de cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos confirmarían que se escucharon al menos ocho disparos durante el ataque. El arma del escolta disponía de solo seis cartuchos, lo que sugiere manipulación o alteración de la escena.

El ente acusador presentó como prueba una camiseta con orificio de bala, pero informes forenses aseguran que Juan Felipe Rincón no vestía esa prenda en el momento de la agresión. Este hecho genera dudas sobre la cadena de custodia y la autenticidad del material probatorio.

Los chats de Juan Felipe
Los chats de Juan Felipe Rincón, hijo de general de la Policía, asesinado en Bogotá son calve para la investigación- crédito Colprensa/suministrado a Infobae

La investigación expone que un perfil falso de Instagram habría servido para captar a Rincón Morales mediante una conversación digital que derivó en un encuentro físico el 23 de noviembre de 2024. Ese día, la víctima fue inducida a recoger a una menor de 15 años en el centro comercial Titán Plaza y trasladarse al barrio Quiroga, donde se perpetró el homicidio.

La denuncia presentada el 20 de enero de 2025 señala que el ataque fue premeditado. En ese lugar, Andrés Camilo Sotelo Torres, su hermana Katherin, Sebastián Correal Ramos, Cristian David Ortiz Castro y Tatiana Vega López, junto a otras personas, rodearon a la víctima, propinándole golpes con palos, la cacha de un revólver y otros objetos contundentes. Testigos refieren que le gritaban “violador” durante la agresión, mientras Sergio Felipe Rico —escolta y testigo— relató detalles del ataque el mismo 24 de noviembre de 2024.

Elementos probatorios: lesiones, testimonios y móvil del crimen

Medicina Legal estableció los detalles
Medicina Legal estableció los detalles de la muerte de Juan Felipe Rincón - crédito Colprensa/Juan Felipe Rincón/Facebook

El informe de necropsia de Juan Felipe Rincón cita fracturas costales, trauma de cráneo y múltiples hematomas. Las declaraciones de testigos y grabaciones reunidas por la Fiscalía corroboran la intensidad de la agresión.

Las menores implicadas sostuvieron en diligencias formales que los agresores planificaron “castigar” a la víctima por una supuesta interacción inapropiada con una menor. Videos en poder de la autoridad prueban la brutalidad premeditada del ataque.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que Rincón Morales falleció de manera violenta a causa de un disparo, que atravesó estructuras vitales torácicas, incluyendo pulmones y corazón, y provocó una hemorragia masiva. El peritaje también certificó que la víctima no tenía rastros de consumo de sustancias psicoactivas.

“Hay indicios que deben ser evaluados de manera seria y exhaustiva, incluyendo la posibilidad de un trasfondo económico o de amenazas previas”, precisó el juez durante la última audiencia, de acuerdo con Caracol Radio.

Temas Relacionados

Juan Felipe RincónCaso Juan Felipe RincónHijo William RincónFiscalía General de la NaciónImputación de cargosTorturaImplicados crimen Juan Felipe RinconColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana último sorteo sábado 28 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Tras su eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia’, Arrieta encendió las redes al aparecer junto a Sheila Gandara y bromear abiertamente sobre las recientes polémicas de infidelidad que rodean a la pareja

Nicolás Arrieta generó revuelo al

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Investigación por presunta violación de datos comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y cambiaría la condición procesal de Day Vásquez

El expediente se habría originado por el supuesto clonaje de una tarjeta SIM y tomó fuerza tras un allanamiento en Barranquilla, donde se practicó una extracción forense a un teléfono celular

Investigación por presunta violación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta generó revuelo al

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano