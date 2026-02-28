Andrés Gaviria expuso sus propuestas y algunas críticas al Congreso y al Gobierno: “No tienen la menor idea de dónde están parados”

El candidato aseguró que es necesario tener un equilibrio entre la inversión, la protección del empleo, la formalización y el crecimiento empresarial - crédito Infobae Colombia

El empresario y candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Andrés Gaviria, espera hacer parte del mundo político de Colombia por primera vez. Esto, con el respaldo del partido Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con Infobae Colombia, el aspirante al Congreso dio a conocer el por qué de su incursión en la política, parte de sus propuestas y su postura con respecto al Gobierno nacional actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Gaviria, pese a que cuenta con el respaldo del partido, considera que no proviene de la política tradicional colombiana. Según explicó, su aspiración al Congreso surgió por motivación propia, al percatarse de todo un cúmulo de promesas incumplidas por parte de otros políticos. Pero, su ubicación dentro de la colectividad de cara a los comicios respondió a una invitación directa del expresidente Uribe.

El candidato Andrés Gaviria aseguró que su experiencia como empresario contribuiría a su trabajo como congresista, en caso de ser elegido - crédito Infobae Colombia

“Yo no pertenezco a ninguna facción del Centro Democrático, de manera que no tengo ninguna estructura y, literalmente, quien me apoya y quien me invita y quien me promueve en el partido es Álvaro Uribe Vélez”, precisó.

Las empresas: un enfoque desde el Congreso

Así las cosas, planteó un compilado de propuestas para exponer a sus potenciales electores. Una de ellas, según destacó, está orientada a proteger la economía de los empresarios. Aseguró que cuenta con la experiencia de “crear una empresa de la nada, con nada y sin nada” y que, por eso, considera que desde el Congreso se puede legislar en favor de los emprendedores y generadores de empleo.

Desde su perspectiva, es necesario plantear exenciones de renta durante tres años para los empresarios, que es algo de lo cual se benefició cuando creó su propia empresa, durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Aunado a ello, cree que se debe incentivar la formalización de los empleados, otorgando beneficios tributarios a las compañías.

El candidato Andrés Gaviria aseguró que es necesario plantear exenciones de renta durante tres años para los empresarios - crédito Luisa González/Reuters

“Buscando así un equilibrio entre la inversión, la protección del empleo, la formalización y el crecimiento empresarial”, detalló.

La seguridad como problemática

Por otro lado, Gaviria explicó que la problemática de inseguridad en Colombia también es un tema clave para trabajar desde el Legislativo. Aclaró que, aunque desde distintos sectores hacen señalamientos, lo cierto es que “el problema de inseguridad del país tampoco nació con Petro”. Según sus cuentas, la situación ha ido empeorando desde 2012 y, a su juicio, hasta el momento no se han tomado las medidas adecuadas para resolverla.

Una de las soluciones que expone el aspirante es reformar la justicia para combatir la impunidad. Eso implica, además de construir más cárceles y avanzar en inversión en tecnología y defensa, desmontar leyes que impiden el establecimiento de penas privativas de la libertad por delitos considerados menores.

“No se trata de una política populista punitiva, sino de que quien sabe que va a cometer un delito va a tener unas consecuencias”, aseveró.

El candidato Gaviria afirmó que se requiere de una reforma a la justicia que se centre en combatir la impunidad - crédito archivo John Paz/Colprensa

Una agenda de género

El tema de la seguridad afecta en gran medida a las mujeres, que sufren acoso y todo tipo de violencias y, para Gaviria, un punto importante que se debe abordar en la materia es la protección de las mujeres en el transporte público. Desde su perspectiva, es necesario fortalecer las líneas de atención y el acompañamiento social y jurídico.

Reconoció que hay avances en la agenda de género desde el Congreso, con iniciativas y debates impulsados por algunas legisladoras. “La señorita (Jennifer) Pedraza, por ejemplo, ha hecho una agenda importante. En su momento, Catherine Juvinao, he oído también algunos debates en ese sentido. Sofía Gaviria, que ya no está, que no es familia mía, [trabajó] sobre todo en materia de las mujeres que fueron víctimas de la violencia”, precisó.

Ministerios y burocracia

Por otro lado, el aspirante indicó que, de llegar al Congreso de la República, no respaldaría ningún proyecto que esté orientado a la creación de nuevos ministerios. Desde su perspectiva, hay carteras que constituyen solo burocracia y derroche de recursos públicos y que no muestran resultados alentadores. Como ejemplo, mencionó el Ministerio de Ciencia, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Igualdad, creado en la actual administración.

Andrés Gaviria indicó que, de llegar al Congreso de la República, no avalaría la creación de más ministerios - crédito Camila Díaz/Colprensa

Según explicó, Colciencias y Coldeportes funcionaban “mejor” que las carteras de Ciencia y Deporte, mientras que la de Igualdad, al parecer, no está atendiendo adecuadamente a la población que antes estaba respaldada por el Ministerio del Interior.

“El nombre ”ministerio" es muy rimbombante y le da la categoría y todo, pero había dependencias que tenían asiento en el Consejo de Ministros. Lo que digo es: métanle más dinero a los programas, que ejecuten los programas, no al componente burocrático del ministerio", dijo.

Críticas de Gaviria hacia el Congreso

Ahora bien, pese a que Gaviria quiere hacer parte del Legislativo, reconoce que tiene problemas de fondo que no son ajenos a la ciudadanía: “Tengo que aceptar que muchísimas personas, sobre todo los jóvenes, sienten un desprecio profundo por los políticos y por el Congreso”.

Esa mancha negra que permea a la corporación pública colegiada está precisamente en los políticos que la integran, que son elegidos por voto popular. Según el candidato, muchos senadores y representantes llegan al Congreso “a hacer mandados”, y logran hacerse elegir gracias a que otras personas hacen campaña por ellos. Pero, ocupando el cargo, prefieren que se les ubique en las comisiones de menor exposición, para no ser confrontados por otros políticos ni por la prensa.

El aspirante aseguró que hay congresistas que están muy desconectados del país - crédito Infobae Colombia

“Hay unos que no saben ni hablar. La verdad es que hay congresistas que no tienen la menor idea de dónde están parados (...). En el desarrollo de la gestión legislativa, los congresistas están muy desconectados del país”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que quiere hacer parte de la Cámara de Representantes para, desde allí, impulsar proyectos y realizar control político. Ese trabajo, según indicó, lo haría de la mano con cualquier congresista que tenga objetivos en común; así sea de una ideología distinta.

“Si a mí el Pacto Histórico me dice: ‘Andrés, trabajemos en un proyecto para que efectivamente llevemos agua, alcantarillado, luz, gas, internet y vías a los más de trescientos municipios que están en la miseria absoluta’, yo lo apoyaría con todo el gusto”, precisó.

La perspectiva de Gaviria sobre el Gobierno Petro

Por otra parte, Gaviria reveló su postura sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, que está próximo a terminar su mandato. Desde su perspectiva, el jefe de Estado, fuertemente criticado por el Centro Democrático y por el expresidente Uribe, acertó en tomar medidas que otros mandatarios no tomaron. “Gustavo Petro tomó esas decisiones que mucha gente estaba esperando. Yo se lo reconozco”, dijo.

Sin embargo, en más de tres años de administración ha cometido varios errores. Según el aspirante, uno de ellos fue haber incrementado el salario mínimo en un 23,7% para 2026, debido a que tuvo impacto en sectores muy importantes, como el de la vivienda. “Fue muy populista (...). No tiene en cuenta todas las consecuencias”, señaló.

El candidato aseguró que la corrupción y las acciones populistas han afectado al Gobierno nacional - crédito Infobae Colombia

Eso mismo pasó con el incremento del sueldo de los soldados rasos. Aunque es positivo para ellos, de acuerdo con Gaviria, el incremento generó problemas en el interior de las Fuerzas Armadas, porque allí todo funciona con jerarquía y meritocracia, lo cual se ve reflejado en la remuneración.

En ese sentido, el aspirante resumió sus críticas al Gobierno Petro en tres aspectos:

El presidente “se convirtió en todo lo que criticó, se alió con lo peor para ganar y para gobernar”,

Con su gestión “destrozó” el sistema de salud, que ya tenía serios problemas por atender.

Su política de Paz Total no fue efectiva para disminuir la violencia: “Él hoy mismo, sin decirlo, pero en el campo reconoce que fracasó. Fracasó”.