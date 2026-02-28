Ana Lucía Domínguez deslumbró con una sesión de fotos y lanzó una pregunta provocativa a sus seguidores

La actriz compartió el resultado con sus seguidores y generó elogios generalizados - crédito @analuciado/Instagram

A lo largo de 2025 la actriz Ana Lucía Domínguez se enfocó casi que exclusivamente en su faceta como madre luego de dar a luz a su hija Luciana el 3 de septiembre de 2024, fruto de su matrimonio con Jorge Cárdenas.

La bogotana compartió sin reservas los resultados de su experiencia como madre primeriza, ganándose elogios de sus seguidores debido a lo rápido que pudo recuperar su figura luego del embarazo, relatando sus experiencias y brindando consejos para hacer que la maternidad pudiese ser más llevadera para las mujeres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque Luciana sigue siendo una protagonista de sus publicaciones y en su vida misma, la actriz demostró con una reciente publicación que todavía tiene la capacidad para dejar sin palabras a las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Ana Lucía publicó un video que corresponde a una sesión fotográfica en la que luce una blusa blanca de encaje y se muestra relajda y sonriente mientras la lente captura todo.

Sin embargo, fue la pregunta que acompañó dicha sesión la que tomó por sorpresa a todos: “¿Será que con este clip me lanzo a OnlyFans? Ustedes qué opinan”, afirmó.

La actriz sumó una pregunta provocativa a su sesión de fotos que no dejó indiferente a nadie en redes sociales - crédito @analuciado/Instagram

La propuesta sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, plataforma conocida por el contenido exclusivo de sus creadores, desató una conversación activa tanto entre sus fans como entre celebridades.

Y es que, a pesar de que hubo unanimidad sobre la belleza que desplegó Ana Lucía en la sesión fotográfica, la otra propuesta no dejó tantas certezas. “Demasiado bella. No te metas en eso”, “No se puede ser más bella!!”, “Tu primer fans”, Usted no necesita eso, es la mas hermosa", “Tu no necesitas de OF para poder brillar... Eres única y extraordinaria”, fueron las respuestas que más notoriedad alcanzaron, junto a los emojis de fuego que dejaron en claro la intensidad del impacto que generó este adelanto de la sesión.

Ana Lucía Domínguez volvió a probarse en el cine con dos largometrajes

Aunque la actriz se mantuvo centrada principalmente en su labor de madre, se las arregló para sacar tiempo de retomar una faceta que parecía olvidada para la bogotana: el cine.

Y es así que Ana Lucía, ampliamente reconocida en México por su trabajo en telenovelas como Señora Acero, fue convocada para participar en Mientras Cupido No Está, filme protagonizado por Vadhir Derbez, hijo del reconocido Eugenio Derbez.

La cinta, que estará disponible en plataformas de streaming en Disney+ a partir del próximo 5 de abril, destaca por su elenco y una narrativa que explora las transformaciones familiares y laborales desde una perspectiva humorística.

Con la colombiana en un rol de reparto, la trama se centra en Mirtha del Cañon, una exitosa empresaria interpretada por Dolores Heredia. El personaje enfrenta una encrucijada personal cuando su hijo Bartolo —a cargo de Derbez— debe encontrar trabajo, enamorarse y formar su propia familia. Para orientar a Bartolo en este proceso, la protagonista sumará esfuerzos con Alan, su asistente personal, y Mary, el ama de llaves, recurriendo a estrategias poco convencionales.

La colombiana protagonizará esta comedia romántica que está pendiente de anunciar fecha de estreno en las salas de cine - crédito @analuciado/Instagram

En días recientes, se confirmó la aparición de Ana Lucía en otro largometraje, Los Paloseco. Dirigida por el colombiano Nicolás Pinzón, narra la historia de una pareja que, de acuerdo con la promoción inicial en redes sociales “decidió que tener un hijo no era una etapa… era una misión de alto riesgo".

Al igual que Mientras Cupido No Está, se trata de una comedia “donde el amor, la obsesión y las decisiones cuestionables se cruzan en el momento menos oportuno”, contando la historia de una pareja que busca tener hijos pero no logran concebir por problemas médicos del esposo, que se suman a sus propias inseguridades y la presión de tener un hijo para asegurar la herencia de su padre.