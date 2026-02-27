Colombia

Universidad Eafit se pronunció tras retiro con policía de candidato a la Cámara que llamó “guerrillera” a Sandra Ramírez, exmiembro de las Farc

En la institución académica aseguraron que su campus es un espacio “de libertades”

El candidato a la Cámara lamentó que la senadora fuera invitada a un panel en las instalaciones de la institución - crédito davidtoledoosp/Instagram

La Universidad Eafit emitió un comunicado luego del tenso momento en el que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, David Toledo Ospina, fue retirado con policías de un foro académico con candidatos al Senado de la República —que contó con la presencia de la senadora Sandra Ramírez— por levantarse y despacharse en contra de la funcionaria, que en el pasado fue combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

El joven fue retirado tras usar un cartel en con la expresión “asesina” en contra de Ramírez, y de interrumpir el evento para expresarle a la congresista, en su cara, que era “guerrillera, terrorista, violadora, abortera (sic)”. Toledo también le dijo que “merecía estar en la cárcel”.

Momentos después, la moderadora del panel, la también periodista Ana Cristina Restrepo, se dirigió a la audiencia y afirmó que “el señor no puede permanecer en el recinto si no va a respetar la normas”.

El comunicado de la institución universitaria aseguró que la universidad es “un espacio de libertades”, y precisó que la libertad de pensamiento, expresión, investigación y enseñanza forma parte de la identidad y la trayectoria institucional.

“Estas libertades no son consignas coyunturales: hacen parte de nuestra identidad institucional y de la tradición que ha orientado nuestro proyecto educativo desde sus orígenes”, se leyó en el documento oficial difundido tras los hechos.

Este fue el comunicado de la Universidad Eafit de Medellín - crédito Eafit

La institución, con sede en Medellín, resaltó que el ejercicio de las libertades implica autonomía, responsabilidad individual y apego a reglas que favorecen la convivencia en la diversidad. Desde la Eafit indicaron que la defensa de estos principios constituye una misión central en su labor formativa.

En el comunicado, voceros de la universidad abordaron el sentido de la democracia más allá del ámbito electoral, y la definieron como una cultura construida en la conversación pública, el respeto por la diferencia y la transparencia, como parte de la iniciativa Cuidar la Democracia, que es una alianza entre universidades, empresas y organizaciones sociales orientada a fortalecer la cultura democrática en Colombia a través de la evidencia y la pedagogía pública.

Entre los hallazgos de esa iniciativa, en la Eafit reportaron que la mayoría de los colombianos mantiene su apuesta por el sistema democrático y el voto, así como por valores como la transparencia y el respeto a los límites institucionales.

Desde la universidad consideraron que “las libertades no se preservan aislándolas del debate”, sino que se robustecen cuando las ideas se confrontan con argumentos y evidencia.

La senadora del Partido Comunes es ahora candidata al Senado para el periodo 2026-2030- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

De la misma manera, desde la institución educativa se enfatizó la importancia de cuidar los espacios para el debate de ideas, en especial en contextos electorales. Indicaron que estos escenarios deben evidenciar la madurez institucional y la confianza en la fuerza de los argumentos frente a la descalificación.

El comunicado concluyó con la reafirmación de la universidad en la promoción de escenarios de reflexión informada y deliberación plural.

Siete aspirantes al Senado expusieron sus propuestas en debate organizado por la Eafit

El debate fue llevado a cabo el 25 de febrero de 2025. Allí, siete candidatos al Senado presentaron sus principales propuestas y posturas políticas en el Auditorio Fundadores de la Universidad Eafit.

La Universidad Eafit lideró el encuentro de candidatos al Senado de la República de todos los partidos - crédito @EAFIT / X

Por su parte, el evento fue organizado en alianza con El Espectador y Blu Radio, e incluyó la participación de Andrés Bedoya (Creemos), Isabel Zuleta (Pacto Histórico), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Juan Carlos Losada (Partido Liberal), María Clara Posada (Centro Democrático), Sandra Ramírez (Fuerza Ciudadana) y Santiago León (Alianza Verde), que expusieron sus propuestas de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

El debate, liderado por estudiantes de la universidad antioqueña abordó temas centrales para el país, la región y los jóvenes, como educación, democracia, seguridad y brechas de género. Cada candidato resumió su trayectoria y argumentos para pedir el respaldo de la ciudadanía en las urnas, destacó la organización del evento.

