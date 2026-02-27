Colombia

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

La acción militar, realizada con cooperación institucional, continúa enfocada en estabilizar la región, disminuir la presencia de organizaciones ilegales y reforzar la seguridad de la población civil

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron a un presunto integrante del ELN en la vereda Alto Purare, Tame, Arauca, en operativo conjunto - crédito Ejército

En una contundente operación, tropas del Ejército Nacional neutralizaron a un presunto miembro del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Naciona (ELN) en la vereda Alto Purare, ubicada en la jurisdicción del municipio de Tame (Arauca).

La acción, ejecutada por unidades de la décima octava brigada en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (Sijín), hace parte de la ofensiva permanente contra estructuras armadas ilegales que operan en el oriente del país.

De acuerdo con la información oficial, el operativo tuvo lugar en medio de combates armados sostenidos en la zona rural de Alto Purare, donde las fuerzas combinadas enfrentaron a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz, comisión Pedro Arturo Montañez de dicha estructura criminal.

Operación militar en Tame, Arauca, finaliza con la muerte de un miembro del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y el decomiso de armamento - crédito Ejército

Como resultado de estas acciones, fue abatida una persona señalada como integrante de dicha comisión.

Durante la intervención, las tropas lograron incautar un fusil, cuatro proveedores y 224 cartuchos, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la respectiva gestión judicial.

El material bélico decomisado representa, según el Ejército Nacional, un golpe significativo a la capacidad armada y logística del grupo insurgente en la región.

Las autoridades señalaron que la operación se inscribe en una estrategia amplia de seguridad y control institucional, destinada a reducir la influencia de los grupos armados organizados en áreas consideradas estratégicas del departamento de Arauca, zona históricamente marcada por confrontaciones y disputas entre diferentes actores armados.

El Ejército Nacional insistió en que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas con el propósito de salvaguardar los derechos de los habitantes de la región.

Las fuerzas combinadas incautaron un fusil, cuatro proveedores y 224 cartuchos tras enfrentamiento en zona rural de Alto Purare - crédito Raúl Arboleda/AFP

Las acciones, según el comunicado, se realizan en estricto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en cumplimiento de los lineamientos que rigen las actuaciones de la fuerza pública en el país.

Ejército localizó taller clandestino con explosivos atribuido al ELN en zona rural de Tibú

Durante una operación en la vereda Área Libre, tropas de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional localizaron un taller clandestino señalado de pertenecer al ELN en zona rural de Tibú (Norte de Santander).

El hallazgo se produjo en el contexto de acciones ofensivas desarrolladas en el Catatumbo, donde las autoridades intensifican operativos contra estructuras armadas ilegales.

En el lugar, los uniformados identificaron un centro destinado tanto al almacenamiento de explosivos como a la adecuación de vehículos de carga con plataformas de lanzamiento.

De acuerdo con reportes de inteligencia militar, el material tenía como objetivo la ejecución de ataques contra la fuerza pública, la población civil y activos estratégicos de la región. Estos elementos también serían empleados en medio de confrontaciones con el frente 33, grupo armado que mantiene presencia en el área.

El hallazgo de explosivos y vehículos modificados en Tibú refuerza la presión militar sobre las estructuras armadas ilegales que operan en el Catatumbo - crédito Ejército

La inspección permitió el hallazgo de 22 cilindros modificados de 100 libras y 22 cilindros de 20 libras, junto a 55 artefactos explosivos improvisados con posible carga de pólvora negra, 20 artefactos adicionales y 1.200 metros de cable dúplex.

Todo el material fue destruido de forma controlada en el mismo sector, bajo la supervisión de equipos especializados en explosivos y demoliciones del Ejército Nacional, que aplicaron los protocolos de seguridad para evitar afectaciones a la comunidad y al personal militar.

Los dispositivos se encontraban cerca de una vía principal, lo que según el análisis preliminar, representaba un riesgo para los que transitan por el área, ya que podían ser utilizados como sistemas de lanzamiento y como minas antipersonal activadas al paso de habitantes. La destrucción controlada se realizó aplicando las medidas de seguridad definidas para este tipo de procedimientos.

Con este operativo, la fuerza pública reportó una afectación directa a la capacidad logística y armada de la compañía Félix del ELN en Norte de Santander. Las operaciones en el Catatumbo continúan, en un contexto marcado por la disputa entre estructuras armadas ilegales.

