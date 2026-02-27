Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

Miryan demuestra su amor por Zambrano con un tatuaje en su honor en el cuello - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La relación entre Miryan y Anthony Zambrano, ganadores del Desafío: siglo XXI, ha captado la atención de seguidores y medios tras un gesto inesperado y polémico que la exconcursante compartió en sus redes sociales.

Luego de la final del reality de Caracol Televisión, donde ambos se consagraron como la pareja campeona y recibieron premios que incluyeron cerca de 700 millones de pesos, Miryan decidió tatuarse el nombre de Zambrano como muestra de afecto y compromiso.

La joven, oriunda de El Dovio, Valle del Cauca, sorprendió a sus seguidores al mostrar el tatuaje durante una dinámica en Instagram. “Me tatué el nombre de Anthony en el cuello”, reveló Miryan, acompañando su declaración con una fotografía del diseño en tinta negra y caligrafía delicada. Aunque en otra grabación el tatuaje parecía tener otra palabra, Miryan aseguró que el tatuaje era en honor al atleta olímpico llevando en la piel el nombre “Anthony”.

Mientras se realizaba el tatuaje, transmitió en vivo a través de redes sociales y se la vio muy cercana a Zambrano, a quien llamó “amor” en varias ocasiones. “La plata que él se ganó hace parte de la bolsa de la familia”, bromeó la deportista, sugiriendo que ambos sueñan con consolidar su proyecto personal fuera de la competencia.

Miryan sorprende al tatuarse el nombre de Anthony Zambrano tras su victoria en el ‘Desafío’ - crédito @miryamdaniela05/ TikTok

La historia de la pareja comenzó como una alianza estratégica en el reality, pero su vínculo se consolidó en la recta final del programa. Incluso sus madres se reunieron para conversar sobre la relación y conocer qué tan seria era. Al concluir el concurso, ambos formalizaron su romance y Zambrano confirmó que repartiría el premio con Miryan. “Ella fue fundamental para que yo pudiera avanzar hasta la prueba final”, declaró el medallista, quien destinó la mitad de los 600 millones de pesos que ganó a su compañera.

El gesto de Miryan generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios calificaron el tatuaje como un acto de amor “precipitado”, considerando el corto tiempo de relación. “Hay otras formas de expresar el amor”, señalaron varios internautas, mientras otros aplaudieron la autenticidad de la pareja y el compromiso asumido. Las imágenes también muestran a Zambrano besando el tatuaje de Miryan durante un directo en TikTok, en una escena que provocó comentarios divididos entre quienes celebran la espontaneidad del romance y quienes dudan de la durabilidad de un amor surgido en un reality.

La exparticipante del 'reality' recibió críticas por llevar el nombre de su pareja en el cuello con un tatuaje - crédito @miryamdaniela05/ Instagram

Pese a las críticas, Miryan y Zambrano han reafirmado su intención de seguir juntos más allá del programa. La pareja, que inició como compañeros de equipo, ha dado pasos públicos hacia una relación formal, respaldados por la experiencia compartida en el Desafío y la decisión de repartir los logros obtenidos en la competencia.

Myrian recibió 300 millones de pesos tras ayudar a Zambrano con la victoria en el ‘Desafio Siglo XXI’

La victoria de Anthony Zambrano y Myrian en la final de Desafío Siglo XXI no solo los posicionó como una de las duplas más fuertes de la competencia, sino que también les garantizó un importante premio económico. El triunfo se selló en Cartagena, cuando ambos lograron imponerse en la última prueba y aseguraron el primer lugar, llevándose consigo la suma de 600 millones de pesos otorgada por el reality.

Aunque el premio principal quedó a nombre de Zambrano, el propio atleta confirmó que compartió la mitad del dinero con Myrian, su compañera durante toda la competencia y con quien mantuvo una relación sentimental.

De este modo, Myrian recibió 300 millones de pesos como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, una decisión motivada no solo por su desempeño en el programa, sino por el vínculo especial que los unió. “Siempre lo dije, tenemos más que una amistad, por eso le doy la mitad; es una mujer que lo luchó, que lloró conmigo, estuvo en la buenas y en las malas”, expresó Zambrano, resaltando la importancia de la alianza forjada durante el reality.

Zambrano compartirá el premio con Myrian, quien recibirá 300 millones de pesos para invertir en viajes, su hogar y nuevos proyectos - crédito @desafiocaracol / Instagram

Myrian adelantó cuáles serían sus planes con el dinero recibido. Entre sus prioridades figuraban arreglar su casa, viajar con su hijo y emprender un nuevo negocio. Además, la deportista manifestó su deseo de aprovechar parte de la recompensa para descansar y desarrollar proyectos personales. Por su parte, Zambrano indicó que utilizaría su parte del premio para cancelar deudas, sorprender a su madre y continuar con su preparación física para futuras competencias deportivas.