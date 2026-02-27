Colombia

Exsecretario de Daniel Quintero señaló a Federico Gutiérrez de estar vinculado en un escándalo de prostitución en el parque Lleras: “Debería haber ido preso”

Juan David Duque señaló que la Fiscalía también investiga a figuras cercanas al actual alcalde por presuntos delitos graves y cuestionó el enfoque mediático solo en la gestión anterior

Guardar
Juan David Duque salió en
Juan David Duque salió en defensa de Daniel Quintero y le tiró a Federico Gutiérrez - crédito Alcaldía de Medellín-Colprensa/Montaje Infobae

Todo inició cuando se dio a conocer que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, perdió el recurso judicial con el cual buscaba que el actual mandatario, Federico Gutiérrez, se retractara por las expresiones en las que acusó a funcionarios de la administración anterior de haberse apropiado de recursos públicos en la capital antioqueña.

La justicia determinó que el actual alcalde no tendrá que retractarse por afirmar que “los que se robaron a Medellín”, respaldando la libertad de expresión en el contexto de debates de interés público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disputa surgió tras una serie de declaraciones hechas por Gutiérrez en el marco de su gestión como alcalde, donde ha reiterado en diferentes escenarios las acusaciones sobre actos de corrupción en la administración de Quintero.

“Y me reafirmo. Todo tiene soporte judicial. Van 55 imputados por la Fiscalía, incluyendo al jefe de la banda. Si esto no es una estructura criminal, entonces qué lo es? Se robaron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa”, afirmó el mandatario local.

Federico Gutiérrez insiste en acusaciones
Federico Gutiérrez insiste en acusaciones de corrupción contra administración de Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

La decisión judicial representó un revés para Quintero, quien había insistido en que los señalamientos del actual alcalde constituían una vulneración a su derecho al buen nombre y a la honra de los funcionarios de su administración.

El fallo, argumentó que las expresiones de Gutiérrez se encuentran protegidas por la libertad de expresión, al tratarse de asuntos de interés general para la ciudadanía de Medellín y de Colombia.

La controversia no se limitó a los protagonistas directos. Juan David Duque, exsecretario de la administración Quintero, respondió a las acusaciones de Gutiérrez señalando: “A mí me investigó Margarita Cabello, que no era de nuestros afectos, de arriba a abajo, y no encontró nada. Me han investigado todos los entes de control”, manifestó.

Duque agregó: “Si entonces un motivo para no participar es una investigación, hablemos de la investigación que le abrió la Fiscalía General de la Nación a Federico Gutiérrez, Manuel Villa y Andrés Tobón, concejal de la ciudad, por presuntamente hacer parte de un entramado y un escándalo que involucra criptomonedas, lavado de activos y redes de prostitución infantil”.

Exsecretario de Daniel Quintero responde
Exsecretario de Daniel Quintero responde a acusaciones y menciona procesos en contra de funcionarios de Fico Gutiérrez - crédito @juanduquega/X

Duque también mencionó que, en la administración pasada, hubo señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios de seguridad con redes delictivas en Medellín.

“Si eso fuera así, Federico Gutiérrez no hubiera podido participar en la campaña de la Alcaldía, porque su secretario de Seguridad se fue preso por colaborar con las oficinas de narcotráfico de Medellín. Y eso no pasó nada, de eso no se habla?. En mi opinión, Fico debería haber ido preso cuando se probó que su gobierno colaboró con oficinas de narcotráfico en Medellín”, cuestionó Duque.

La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a 55 personas dentro de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en empresas públicas de Medellín.

Gutiérrez ha sostenido que existe sustento judicial para sus afirmaciones, señalando que los procesos en curso incluyen a figuras clave de la administración previa, lo que, a su juicio, justifica el uso de expresiones como “estructura criminal”.

Exsecretario de Juan David Duque arremetió contra el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez - crédito @juanduquega/X

Aplazaron audiencia por presuntas irregularidades en contratos de Metroparques, Inder y Área Metropolitana

La audiencia programada para el lunes 23 de febrero de 2026 en el proceso por irregularidades en contratos interadministrativos entre Metroparques, Inder Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue aplazada debido a la ausencia del juez asignado.

El Juez 23 Penal del Circuito de Medellín no asistió al inicio de la diligencia y, según indicó su asistente, la inasistencia obedeció a su designación como clavero para las próximas elecciones legislativas, por lo que debió participar en un simulacro electoral.

Ante la situación, las partes acordaron, tras revisar el calendario judicial, que la acusación de la Fiscalía se llevará a cabo el 3 de junio a la 1:30 p. m. La defensa y los demás intervinientes expondrán sus argumentos el 10 de junio a las 8:30 a. m.

Ausencia de juez retrasó proceso
Ausencia de juez retrasó proceso contra exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, investigados por contratos en Medellín - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

En este proceso son investigados Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, ambos exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de Compras, y Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general.

Los exfuncionarios deben responder por su presunta implicación en contratos destinados a beneficiar a terceros, lo que habría generado desventajas para otros oferentes.

La Procuraduría señaló que en este caso “supuestamente se configuró una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de Metroparques”, en relación con la suscripción de acuerdos bilaterales.

El contrato bajo investigación, identificado como 6700013390 de 2020 y valorado en $21.826 millones, tenía como objetivo la gestión y ejecución de recursos para actividades recreativas y deportivas orientadas por la oficina asesora de planeación y proyectos priorizados del programa de presupuesto participativo del Inder.

Temas Relacionados

Daniel QunteroJuan David DuqueAlcaldía de MedellínFederico GutiérrezFico GutiérrezValle de AburráColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

La Tricolor dirigida por Carlos Paniagua buscará su clasificación a la Copa del Mundo de Polonia de 2026

Colombia vs. Argentina: hora y

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla tendrá que seguir en prisión por investigación de corrupción en la Ungrd: esto dijo el Tribunal

El exfuncionario del Gobierno Petro se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado en el noroccidente de Bogotá

Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla

Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

El romance nacido en el ‘Desafío’ entre Miryan y Zambrano alcanzó un nuevo nivel cuando la caleña decidió tatuarse el nombre del medallista, gesto que causó reacciones divididas entre seguidores

Miryan, del “desafío Siglo XXI”,

El presidente Gustavo Petro saldrá del país un día antes de las elecciones al Congreso: asistirá al funeral de Jesse Jackson en Estados Unidos

El viaje presidencial pone en foco el papel colombiano en homenajes internacionales y abre debate sobre el rumbo político local

El presidente Gustavo Petro saldrá

Documentalista y ambientalista propuso solución definitiva para el problema con los hipopótamos de Pablo Escobar: “No hay nada en el mundo que se le parezca”

La familia Ambani, propietaria del conglomerado Reliance Industries, lidera el santuario que alberga más de 2.000 especies en 14.000 hectáreas y cuenta con el hospital veterinario más grande de Asia

Documentalista y ambientalista propuso solución
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Miryan, del “desafío Siglo XXI”,

Miryan, del “desafío Siglo XXI”, sorprendió con tatuaje en el cuello en honor a Zambrano

Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante