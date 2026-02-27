Colombia

El conflicto en Ucrania cobró la vida de otro colombiano en ataque con dron: familia pide ayuda para su repatriación

Allegados de Jonathan Mauricio Román Giraldo, residente en Bogotá, enfrenta complicaciones para repatriar el cuerpo del exintegrante de la Policía, que falleció junto a otros combatientes extranjeros en una operación militar cerca de la frontera ucraniana

El ataque que cobró la
El ataque que cobró la vida de Román Giraldo también provocó la muerte de dos colombianos, un peruano y un brasileño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La invasión de Rusia a Ucrania sumó un nuevo nombre colombiano a su lista de víctimas fatales.

Jonathan Mauricio Román Giraldo, exintegrante de la Policía Nacional y programador de software, murió el 14 de febrero tras un ataque con dron en una operación militar cerca de la frontera ucraniana, según relataron familiares en Bogotá y confirmó el comandante de su unidad.

Román Giraldo se había enlistado en las fuerzas que apoyan a Ucrania desde octubre de 2025, tras dejar su trabajo como programador, con el objetivo de combatir junto a otros voluntarios extranjeros.

El trayecto de Jonathan: de Manizales a un frente de guerra

Jonathan Mauricio Román Giraldo, nacido en Manizales y residente en Bogotá desde su infancia, decidió viajar a Europa el 29 de octubre de 2025 para sumarse a unidades que colaboran con el ejército ucraniano.

Jonathan Mauricio Román Giraldo, ex
Jonathan Mauricio Román Giraldo, ex policía colombiano y programador, murió en Ucrania tras un ataque con dron cerca de la frontera - crédito La Virginia / Facebook

Su primo, Luis Eduardo Castriñón, explicó a medios nacionales que Román había sido policía y, más tarde, se desempeñó en el sector privado como desarrollador de software. “Jonathan buscaba nuevas oportunidades y decidió unirse a la causa ucraniana”, comentó Castriñón, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

En el ataque que causó la muerte de Román también fallecieron otros tres combatientes: dos colombianos, un peruano y un brasileño. La información comenzó a circular en redes sociales días antes de la confirmación oficial, que llegó el 20 de febrero cuando el comandante de la unidad comunicó a la familia el fallecimiento.

Obstáculos para la repatriación del cuerpo

La noticia sumió en angustia a la familia de Román Giraldo, que reside en el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El principal reto ahora es la repatriación del cuerpo, proceso que enfrenta obstáculos económicos y diplomáticos.

Los allegados explicaron que no disponen de los recursos necesarios para cubrir los costos ni los trámites internacionales requeridos. “Estamos tocando todas las puertas posibles para que su familia pueda darle el último adiós”, expresó su primo, que hizo un llamado público para obtener apoyo institucional o humanitario.

La familia de Román Giraldo
La familia de Román Giraldo enfrenta dificultades económicas y diplomáticas para repatriar su cuerpo desde Ucrania a Bogotá - crédito La Virginia / Facebook

El proceso resulta especialmente complejo debido a las condiciones de guerra. Sin representación consular activa de Colombia en Ucrania, la familia ha intentado contactar autoridades diplomáticas en países cercanos, como Polonia, sin lograr una solución concreta. “La situación nos ha desbordado, no sabemos a quién recurrir”, relató Castriñón en el medio citado.

El drama de los familiares en Bogotá

La familia de Jonathan Mauricio Román Giraldo permanece atenta a cualquier avance, con la esperanza de que la gestión internacional permita el retorno del cuerpo a Colombia para su sepultura. Mientras tanto, la comunidad de Ciudad Bolívar se movilizó para visibilizar el caso y buscar alternativas de ayuda.

La muerte de Román Giraldo se suma a la de otros latinoamericanos que han fallecido en el conflicto entre Rusia y Ucrania, fenómeno que sigue generando preocupación en la región y motivado llamados de atención a las cancillerías sobre la necesidad de reforzar asistencia consular en escenarios de guerra.

Más de 300 militares colombianos
Más de 300 militares colombianos retirados han muerto en la guerra de Ucrania, liderando la lista de extranjeros fallecidos en el conflicto - crédito El Nuevo Oriente / Facebook

Colombianos lideran la lista de mercenarios extranjeros muertos en Ucrania

En este contexto, más de 300 militares retirados colombianos han muerto en la guerra de Ucrania desde 2022, encabezando la lista de extranjeros fallecidos en el conflicto. De acuerdo con Atlantic Council, los altos salarios y bonificaciones ofrecidos por Ucrania, frente a la falta de oportunidades laborales tras el retiro militar en Colombia, explican este fenómeno.

Los excombatientes reciben entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales, además de bonos y compensaciones. El Gobierno colombiano criticó la situación, calificándola de mercenarismo, mientras organizaciones advierten sobre problemas de reintegración y riesgos de criminalización y reclutamiento por redes ilícitas.

