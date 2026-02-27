Colombia

Desinversión en Ecopetrol: la Unión Sindical Obrera alertó sobre el riesgo de privatización de campos petroleros

La USO expresó su preocupación por la posible entrega de activos clave a empresas privadas, al advertir que esta decisión afectará directamente a los trabajadores y a la economía regional

Guardar
La Unión Sindical Obrera denuncia que Ecopetrol reducirá un 30% su inversión en campos maduros - crédito @usofrenteobrero/X

La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la industria petrolera en Colombia, encendió las alarmas por una posible reducción en la inversión de Ecopetrol -empresa estatal de petróleo y gas- en los campos maduros ubicados en el Magdalena Medio.

El jueves 26 de febrero de 2026, los trabajadores se reunieron en las instalaciones de la refinería de Barrancabermeja (Santander) para manifestarse contra las decisiones que, según el sindicato, amenazan con impactar de manera directa tanto la estabilidad laboral como la economía de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El principal temor de la USO se centra en que la reducción de inversión propuesta afectaría directamente los campos maduros de Ecopetrol, es decir, aquellos que presentan una tendencia declinante en su producción.

Ecopetrol planea reducir sus inversiones
Ecopetrol planea reducir sus inversiones en producción y exploración, denuncia organización sindical - crédito Luisa González/Reuters

La organización laboral indicó que se espera una disminución del Capex —representa la inversión de capital destinada a adquirir, mejorar o mantener activos físicos como plataformas, pozos y refinerías— en la inversión destinada a estos campos, lo que podría tener efectos devastadores en la producción de petróleo y gas, fundamentales para la economía nacional.

Según el presidente de la USO, Martín Ravelo, esta disminución no solo repercutiría en la actividad económica, sino también en el empleo dentro de la industria petrolera, advirtió en un video compartido en sus redes sociales: “La desinversión podría afectar a más de 100.000 empleos en la industria petrolera”.

“Denunciar el 30% del Capex de inversión en los campos maduros que son de propiedad de Ecopetrol, especialmente en el Magdalena Medio. Y, por otro lado, denunciar la amenaza, que nos ha sido manifestada de la entrega de buena parte de estos campos maduros a empresas privadas, despojando a Ecopetrol de la operación directa”, señaló el presidente del sindicato.

La posible privatización de campos
La posible privatización de campos clave preocupa a la USO, que asegura que la medida afectará directamente a los trabajadores - crédito @usofrenteobrero/X

“Ecopetrol planea reducir sus inversiones en producción y exploración, lo que podría llevar a una disminución significativa en la producción de petróleo y gas”, señaló el sindicato por medio de sus redes sociales.

Entrega de campos maduros a empresas privadas

Un aspecto aún más crítico que señala la USO es la posible entrega de algunos de estos campos maduros a empresas privadas. De acuerdo con la información que maneja el sindicato, Ecopetrol tendría la intención de ceder la operación de campos petroleros clave a la empresa privada Montajes JM -una empresa propiedad de Jorge Moreno, que actualmente es investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito-, lo que, según Ravelo, despojaría a la estatal de su control directo sobre estos activos estratégicos.

“Tenemos información, en principio, de que los campos petroleros que hoy son operados por Ecopetrol, que son operados por Ecopetrol, en la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, de Nare y Teca, serán entregados a una empresa llamada JM. Y asimismo, se nos ha manifestado por fuentes confiables al interior de la empresa que en la lista se encuentran activos tan importantes para nuestra empresa”, dijo Ravelo.

Aseguró que, según sus fuentes internas, los campos que se verían afectados incluyen yacimientos tan importantes como Casabe, Provincia, Tisquirama, San Roque, Lizama, Llanito y Apiay.

Denuncian que la reducción de
Denuncian que la reducción de inversión de Ecopetrol en los campos maduros afectaría a miles de trabajadores - crédito Larry W. Smith/EFE

Cabe destacar que su denuncia coincide con un reporte que fue presentado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, según lo reportado por Caracol Radio. En dicho informe, se señalaba que Ecopetrol había considerado ceder la operación del campo Teca-Nare, un yacimiento que produce alrededor de 15.000 barriles diarios, a Montajes J. M.

Ravelo no dudó en calificar la posible entrega de estos campos como un “descalabro” para Ecopetrol, pues la estatal perdería el control de activos estratégicos que son esenciales para su estabilidad operativa. En este sentido, también alertó sobre las consecuencias laborales de esta decisión.

“Significaría una masacre laboral, porque obviamente los trabajadores de Ecopetrol no seguirían operando estos campos, y significaría la precarización laboral de los trabajadores de contratistas, cuyas reivindicaciones laborales nos ha costado tanto sacrificio construir”, denunció Ravelo.

El sindicato pidió al Gobierno
El sindicato pidió al Gobierno que no desestime la industria petrolera, que es vital para la economía y seguridad energética del país - crédito Eli Hartman/Reuters

El presidente de la USO explicó que esto se traduciría en una precarización de las condiciones laborales tanto para los empleados directos como para los contratistas, cuyas reivindicaciones laborales, según él, han sido el resultado de años de lucha.

En medio de estas denuncias, la organización sindical también lanzó un llamado al Ejecutivo, al que exigió que no desestimule la industria petrolera y del gas en el país: “La Unión Sindical Obrera está manifestando de cara al país la necesidad de no seguir desestimulando desde el Gobierno central la industria del petróleo y del gas y, por el contrario, fortalecerla, porque está de por medio la seguridad energética del pueblo colombiano”.

Temas Relacionados

USOUnión Sindical ObreraMagdalena Medio.Refinería de BarrancabermejaSindicato petroleroPetroleoEcopetrolMartín RaveloCampos de inversionColombia-Noticias

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Conductor implicado en accidente que causó la muerte de exparticipante de ‘La voz kids’ se entregó a la Policía

El hombre permaneció varios días prófugo, pero finalmente se presentó ante las autoridades debido a la presión pública ejercida por familiares y miembros de la comunidad del Quindío

Conductor implicado en accidente que

Gremios de las EPS advierten efectos negativos por decreto que redistribuye la población entre las empresas de salud

Los nuevos criterios para operar en municipios redistribuirían millones de usuarios entre aseguradoras. En el gremio advirtieron impactos en la atención y la continuidad de servicios

Gremios de las EPS advierten

El debut de James Rodríguez con Minnesota United sigue en duda para el partido ante Cincinnati: estas son las razones

La expectativa crece en torno a la posible aparición del mediocampista colombiano, mientras la afición espera la decisión final sobre su inclusión en la segunda fecha de la MLS

El debut de James Rodríguez

Más de 120.000 policías custodiarán las elecciones del 8 de marzo en medio de alertas por riesgo extremo en 81 municipios

La Policía asumirá la custodia del 57% de los puestos de votación y del 90% de las mesas instaladas en el país, mientras autoridades activan puestos de mando unificado y equipos especiales ante el aumento del riesgo electoral en varias regiones

Más de 120.000 policías custodiarán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodistas en Cauca fueron amenazados

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera desmintió que esperó

Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

Se conoció ‘el último regalo’ que Yeison Jiménez le dejó a una población vulnerable en Manzanares

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccionó: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El debut de James Rodríguez con Minnesota United sigue en duda para el partido ante Cincinnati: estas son las razones

Colombia se prepara para dos juegos claves en su ruta hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027

Este es el horario para el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: se juega todo ante Argentina

Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores: este es el equipo