Aida Victoria Merlano lanzó su propia “campaña política”: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

Aida Victoria Merlano enciende las redes con sátira política sobre padres irresponsables en Colombia - crédito @aidavictoriam/IG

Una publicación reciente de Aida Victoria Merlano volvió a sacudir las redes sociales, esta vez con una mezcla de sátira política y crítica social.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece frente a la bandera de Colombia, vestida con chaqueta negra y camiseta blanca, simulando una campaña electoral ficticia.

En la pieza gráfica se lee “PARTIDO PEINILLA”, acompañado del número “111” y un eslogan contundente: “POR UNA COLOMBIA, SIN PADRES IRRESPONSABLES”.

La publicación, que no aclara si se trata de una parodia, la realidad o una crítica simbólica, fue interpretada por muchos seguidores como una ironía dirigida a una problemática estructural: la carga desproporcionada que asumen muchas madres cuando una relación, sea de largo o corto plazo, llega a su fin.

“‘Partido Peinilla’: la sátira política de Aida Victoria Merlano que reavivó el debate sobre los padres ausentes en Colombia” - crédito @aidavictoriam/IG

Merlano solicitó “votos” de forma sarcástica, dejando claro que, de llegar al poder, obligaría a los padres a cumplir con sus responsabilidades económicas y afectivas, pues —según su postura— la crianza no puede recaer únicamente sobre la mujer.

El mensaje no surgió de manera aislada, pues la barranquillera venía de pronunciarse sobre la polémica separación entre los creadores de contenido Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”, y Deiby Ruiz, un caso que ha despertado amplio debate en plataformas digitales por las implicaciones patrimoniales y familiares que dejó la ruptura.