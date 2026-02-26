Valentina Taguado se refirió a los feminicidios en Colombia y realizó polémica recomendación: “Anden armadas”

Valentina Taguado alza la voz tras recientes feminicidios en Colombia: un mensaje de dolor, rabia y denuncia - crédito @valentinataguado/IG

La creadora de contenido Valentina Taguado se pronunció con un mensaje contundente y cargado de dolor luego de los recientes casos de feminicidio que han estremecido a Colombia.

A través de sus redes sociales, la influencer expresó su indignación frente a la violencia sistemática contra las mujeres y cuestionó duramente la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.

En su publicación, Taguado mencionó directamente a algunas de las víctimas que han generado mayor conmoción en la opinión pública en los últimos días y meses, dejando ver el impacto emocional que estos crímenes siguen causando.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Como duele Laura Valentina, Baby demoni y todas las mujeres que pierden la vida a manos de unos hijueputas”, escribió, visibilizando no solo los nombres que ocupan los titulares del país, también a las muchas mujeres cuyos casos, según su mensaje, terminan en el olvido.

El poderoso mensaje de Valentina Taguado tras los casos de feminicidio que conmueven a Colombia - crédito @valentinataguado/IG

Uno de los puntos más fuertes de su pronunciamiento estuvo dirigido a la justicia en el país, pues la creadora de contenido no ocultó su frustración frente a la impunidad que rodea muchos de estos crímenes y lanzó una crítica directa al sistema judicial colombiano.

“Duele más que no tengan justicia porque la ley en Colombia es un chiste, un mito”, señaló, reflejando un sentimiento que comparten numerosas voces del movimiento feminista y de la ciudadanía en general.

Taguado también subrayó que el feminicidio no solo apaga la vida de una mujer, sino que deja consecuencias profundas y permanentes en su entorno más cercano.

“No solo acaban con sus vidas, acaban con la vida de toda una familia”, expresó, enfatizando el impacto emocional, social y psicológico que estos hechos generan en padres, hijos, hermanos y amigos de las víctimas.

Valentina Taguado alza la voz: dolor y rabia en su reflexión sobre la violencia de género en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El mensaje, que rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales fue con el cerró su publicación, ya que dejó una frase que encendió el debate y evidenció el nivel de miedo y desesperanza que sienten muchas mujeres en el país.

“Estamos solas, anden armadas, es esa ganarrea que puede hacernos daño o nosotras ¡la chimba pues!”, escribió, en una declaración que mezcla rabia, angustia y una sensación de abandono institucional.

Las palabras de Valentina Taguado se suman a un coro creciente de figuras públicas, activistas y ciudadanos que, tras cada nuevo caso de feminicidio, exigen acciones reales, prevención efectiva y sanciones ejemplares. Su pronunciamiento no pasó desapercibido y abrió nuevamente la conversación sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres, así como de garantizar justicia para las víctimas.

En un país donde las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes, el mensaje de la creadora de contenido refleja el sentir de muchas mujeres que hoy se expresan desde el dolor, la rabia y el miedo, pero también desde la necesidad de no guardar silencio frente a una problemática que continúa cobrando vidas.

La voz de Valentina Taguado sobre feminicidios conmueve redes - crédito @valentinataguado/IG

El feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres en Bogotá y sus eco en la agenda de violencia de género

Una estudiante universitaria fue asesinada en un apartamento de Bogotá y, según la Policía, el presunto agresor habría intentado quitarse la vida después de confesar el hecho a testigos en el lugar.

La víctima, Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, había ingresado al inmueble ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, la noche del 20 de febrero y las primeras investigaciones señalan que Lozano Torres y el presunto autor tuvieron una relación sentimental que ya había finalizado.

El crimen, según las autoridades, corresponde a un caso de feminicidio, y se confirmó que la joven llegó al apartamento en un vehículo de transporte por aplicación porque iba a recoger a su mascota.

El conductor permaneció esperando en el exterior mientras Lozano Torres culminaba con sus asuntos personales, pero regresó al interior porque olvidó su celular y tras varios minutos sin noticias, el chofer notó que un hombre amenazaba con lanzarse desde una ventana del tercer piso.

Violencia de género en Bogotá: el caso Lozano Torres como reflejo de una crisis que exige respuestas integrales - crédito Colprensa

Este joven, según la versión policial, sostuvo desde la ventana que “acababa de matar a la víctima” y anunció su intención de suicidarse, pero la rápida intervención de los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió impedir el intento y proceder con la captura del implicado.

Al ingresar al apartamento, la policía halló el cuerpo sin vida de Lozano Torres, sin signos de violencia visibles. Las autoridades, a la espera de las pruebas de Medicina Legal, manejan la hipótesis de que la causa del fallecimiento sería asfixia mecánica.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó: “Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas, ya esa relación había culminado. El individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de quitarse la vida”.