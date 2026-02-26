Sellarían morgue en Calli por posible riesgo químico, anunció el Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo revela los preocupantes resultados de una inspección en el Hospital Universitario del Valle, donde se encontró una presunta intermediación laboral ilegal que afecta a más de 4,000 trabajadores a través de contratos sindicales irregulares - crédito mintrabajocol / Instagram

Tras una inspección liderada por Sandra Milena Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, en la morgue y laboratorios del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, el Ministerio del Trabajo advirtió que el manejo inadecuado de sustancias químicas representa un peligro inmediato para los trabajadores del centro asistencial.

Durante la revisión, la funcionaria subrayó que la intervención buscó evaluar las condiciones de seguridad y salud de todo el personal. “Entramos en una inspección general, significa que vamos a ver todos los temas de seguridad en el trabajo y encontramos bastantes razones en riesgo químico, tanto en la morgue como en la zona de laboratorios por mal manejo de químicos”, aseguró Muñoz a La FM.

El informe técnico del Ministerio detalló graves deficiencias en la ventilación y en el control de sustancias catalogadas como altamente peligrosas. “En varias zonas, específicamente la zona de laboratorio, identificamos que se maneja formol, se maneja metanol, varios químicos como propanol que son altamente corrosivos y cancerígenos para los trabajadores”, precisó la viceministra.

Añadió que, además de carecer de extractores en buen estado, solo uno de los dispositivos funcionaba parcialmente y los otros estaban fuera de servicio. Según la norma, los extractores deben instalarse en el piso, pero allí permanecen en el techo.

La viceministra Sandra Milena Muñoz supervisó la zona de laboratorios del hospital - crédito Ministerio del Trabajo / Instagram

Este contexto agrava el riesgo para quienes cumplen jornadas extensas en contacto con estos productos. “Son trabajadores expuestos a químicos en jornadas extensas. Entonces, le vamos a proponer al hospital que se disminuyan las jornadas y se arregle el tema de extractores y el manejo de químicos”, puntualizó Muñoz.

Durante la inspección, se produjo un incidente que evidenció la gravedad de la situación: un derrame de sustancias químicas en el piso fue manipulado sin protocolos adecuados ni equipos de protección.

“Un líquido se regó en el piso y hubo mala manipulación por parte de los trabajadores porque no sabían cómo hacerlo, no tienen elementos de protección”, denunció la funcionaria. Ante este hecho, el Ministerio anunció la intervención de la ARL para que se realice el debido reporte, ya que el hospital omitió este procedimiento.

Muñoz fue clara al advertir que, de no adoptarse las medidas correctivas necesarias, la autoridad laboral podría adoptar sanciones más drásticas. “Si no toma las medidas correctivas del manejo de químicos que evidenciamos tanto en la zona de laboratorio como en la morgue, por supuesto haríamos sellamientos totales de las zonas que están siendo identificadas de riesgo para los trabajadores”, indicó.

Empleados tercerizados exponen a los inspectores del Ministerio las diferencias salariales y la ausencia de derechos laborales en el HUV - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

Paralelamente a los riesgos químicos, el Ministerio detectó un esquema de intermediación laboral ilegal que afecta a la mayoría del personal del hospital. Muñoz declaró: “La estructura que tiene el hospital hoy es que el 90% del personal del hospital es intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Esto trae un problema gigante: 4 mil en contrato sindical, 260 trabajadores directos”.

Esta situación ha generado una marcada discriminación salarial: “Mientras trabajadores del contrato sindical, haciendo las mismas funciones de los trabajadores directos, ganan 1.700.000 si estás en el contrato sindical, si eres trabajador directo, ganas 3.300.000”.

Además, a los tercerizados no se les reconocen horas extras, licencias, incapacidades, ni el derecho a las vacaciones reglamentarias. En palabras de la viceministra, “las entrevistas que hemos recibido de los agremiados en estas dos organizaciones sindicales es que sus vacaciones son de cinco días”.

Los inspectores recogieron denuncias de humillaciones y sobrecarga laboral. Los empleados relataron que, pese a los incrementos salariales decretados por el Gobierno Nacional, estos no se han aplicado en sus casos. Además, manifestaron temor a ser despedidos o a no ver renovados sus contratos si denuncian las anomalías.

Trabajadores del Hospital Universitario del Valle denunciaron jornadas extensas y falta de equipos de protección en áreas con alto riesgo químico - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

Para proteger a los empleados, el Ministerio del Trabajo emitió una medida preventiva que prohíbe al hospital tomar represalias contra quienes colaboraron con la inspección.

El Ministerio informó que mantendrá el proceso de inspección y seguimiento en el HUV, mientras exige que la administración adopte las medidas técnicas y preventivas necesarias.

La cartera reiteró su llamado a garantizar la seguridad, la salud y los derechos laborales, especialmente para quienes están expuestos a sustancias peligrosas y condiciones contractuales precarias.