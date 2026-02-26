Colombia

Resultados Lotería de Meta miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería de Meta se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Meta dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este miércoles 25 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $1.800 millones y más de 40 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 25 de febrero de 2026.

Premio Mayor: 9770.

Serie: 023.

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería sólo realiza un sorteo cada semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta requiere al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es escogersu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

