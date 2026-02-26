Colombia

Presidente Petro reveló qué pasó con las 50 ambulancias que se vieron transitar por varias vías de Bogotá: 1.550 en todo el país

El anuncio lo soportó el Ministerio de Salud, que compartió una galería de imágenes con las ambulancias posando en la Plaza de Bolívar la noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Así fue el panorama que captó una ciudadana por la carrera 30 (o avenida NQS), una de las vías más transitadas de la capital colombiana - crédito cortesía

La presencia de una fila de 50 ambulancias que se vio y cuyos videos y fotografías se compartieron por parte de usuarios en redes sociales el miércoles 25 de febrero de 2026 generó expectativa y la pregunta sobre cuál era su finalidad en la capital.

La respuesta se conoció por parte del presidente Gustavo Petro, que a través de un mensaje en su cuenta de X confirmó el motivo de la llegada de los vehículos, y por los que la Alcaldía Mayor de Bogotá tuvo que confirmar que no eran de la Secretaría de Salud.

El motivo de las ambulancias obedece a que “hoy se reúnen las delegaciones los equipos básicos de salud de todo el país en Bogotá”, escribió Petro desde su perfil la mañana del jueves 26 de febrero.

Petro compartió el mensaje pasadas
Petro compartió el mensaje pasadas las 9:30 a. m. del jueves 26 de febrero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En la misma publicación el jefe de Estado precisó: “En el acto completaremos la entrega de 1.550 ambulancias para los municipios de Colombia”.

Al final, el presidente colombiano se refirió a la situación por las críticas de la oposición sobre la gestión de su administración al sistema de salud, y detalló que “en medio de la crisis de las EPS hemos logrado crear un sistema fuerte de prevención y fortalecimiento de la salud en el territorio”.

Este fue el video que compartió el presidente Petro, y que replicó antes el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, para ponerle fin a la duda sobre la presencia de la las ambulancias en la capital colombiana la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Las palabras del mandatario se soportaron en las cifras que él compartió en la parte final del mensaje: “Bajar la tasa de mortalidad infantil a un dígito y salvar 7.760 niños y niñas respecto a la mortalidad infantil del último año del anterior gobierno muestra la eficiencia del nuevo sistema de salud”.

De igual forma, la noche del miércoles 25 de febrero, y también desde su perfil en X, el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, precisó en un mensaje que acompañó una galería de fotos: “Ya están en la Plaza de Bolívar las 50 ambulancias que mañana serán entregadas para dignificar la salud de los colombianos”.

El Ministerio de Salud señaló
El Ministerio de Salud señaló para qué serán las ambulancias que llegaron a Bogotá - créditos @yosebasgonzalezX | @MinSaludCol/X

En medio de la polémica que ha suscitado en la oposición y desde los mismos usuarios en redes sociales, que han documentado casos a raíz de la crisis que se denuncia, atraviesa el sistema de salud colombiano, en la misma publicación se sacó pecho de avances en este materia.

“El Gobierno de la Vida ha entregado más de 1.551 vehículos de transporte asistencial desde el 2022 a la fecha, siendo una inversión histórica superior a los 490 mil millones de pesos”, recalcó el mensaje, que cierra mencionando al mandatario y el ministro Jaramillo.

Ambos “liderarán el Gran Encuentro Nacional de Salud ‘Defender la salud es defender a Colombia’, que se llevará a cabo en en Bogotá para dar a conocer la gestión e inversión histórica en salud que ha realizado este gobierno”, finaliza la publicación.

