Colombia

Nuevos detalles de la desaparición de un candidato al Senado en Colombia: familia afirmó que salió de la casa por una llamada

Las autoridades y la familia del aspirante emprendieron búsquedas desde el momento en que perdió todo contacto tras recibir una llamada inusual la madrugada del 25 de febrero, en un contexto de creciente violencia política

Guardar
La movilización de las fuerzas
La movilización de las fuerzas de seguridad y organismos estatales en Pelaya se fortaleció tras la denuncia de la familia del candidato, mientras persisten interrogantes sobre la secuencia de hechos que rodearon su ausencia y el operativo aplica diversas hipótesis - crédito Andrés Vásquez/Facebook

La desaparición de Andrés Vásquez , candidato al Senado por el Partido Conservador, ha generado una creciente alerta en Pelaya, Cesar. La familia y las autoridades se movilizaron rápidamente tras saberse que recibió una llamada misteriosa alrededor de las 5:00 a.m. el 25 de febrero, que lo llevó a salir de la casa de su padre sin que nadie notara su partida.

Vásquez permanecía en la residencia familiar con planes de desplazarse a Aguachica para cumplir reuniones de campaña, pero ese viaje no llegó a realizarse. Los familiares explicaron, según testimonios dados a las autoridades y obtenidos por El Tiempo, que la llamada telefónica provocó su salida inmediata; poco después, una motocicleta se acercó a la vivienda, lo que aumentó la angustia entre sus allegados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El padre del candidato descubrió la ausencia al ingresar a la habitación de su hijo. Salió entonces a la calle y encontró el automóvil de Vásquez estacionado frente a la casa, con la puerta abierta y en su interior la cartera, el teléfono y los documentos.

Para las autoridades, según informe el medio citado, los elementos intactos, incrementaron la preocupación por la naturaleza de la desaparición.

Ni familiares ni allegados pudieron identificar testigos ni encontrar grabaciones de cámaras cercanas que pudieran esclarecer lo ocurrido, indican ambos medios. La esposa de Vásquez participó activamente en la búsqueda al salir en motocicleta.

El hallazgo de sus objetos
El hallazgo de sus objetos sin signos de lucha aumenta las preguntas y los temores. Las autoridades estrechan el cerco mientras la violencia electoral siembra desasosiego en la región - crédito Andrés Vásquez/Facebook

Este hallazgo de pertenencias fue decisivo para que las autoridades intensificaran la búsqueda, al considerar el caso “inusual”. Las pertenencias dejadas abiertas a la vista reforzaron la sospecha de que la salida del candidato fue abrupta y que podría haberse tratado de una intervención externa.

Búsqueda e hipótesis manejadas por las autoridades

Ante la gravedad de la situación, se convocó un consejo extraordinario de seguridad liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, con participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.

Estos organismos coordinaron tareas de rastreo detallado y establecieron controles en las rutas principales de salida de Pelaya.

Además, reforzaron la vigilancia en zonas rurales y contaron con el apoyo de familiares y amigos en los recorridos. No obstante, hasta el momento no se han hallado pistas que permitan clarificar lo ocurrido o definir una nueva línea de investigación.

La unidad especializada de la
La unidad especializada de la Policía, encargada de investigar delitos de alto impacto, dirige el operativo para esclarecer el repentino suceso y da seguimiento a todas las hipótesis ante el contexto de violencia política - crédito Ejército Nacional

La Policía Nacional, a través del Gaula, indicó que el caso se investiga bajo la figura de desaparición, aunque tampoco se descarta la hipótesis de secuestro. No existen registros ni testigos que permitan reconstruir exactamente el momento de la desaparición, lo que limita el avance de las pesquisas.

Las autoridades, citadas por ambos medios, examinan si la llamada que recibió Vásquez tiene relación directa con un acto delictivo o si responde a otros factores aún sin esclarecer.

Trayectoria y visibilidad pública de Andrés Vásquez

Vásquez reside habitualmente en Bucaramanga y viajó a Pelaya luego de cumplir compromisos en Ocaña, Norte de Santander. Su entorno destaca el papel activo que desempeña en defensa de los derechos de autores y compositores, enfrentándose públicamente a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

El caso de Andrés Vásquez
El caso de Andrés Vásquez se inserta en un entorno nacional marcado por amenazas y ataques, mientras la Misión de Observación Electoral señala el aumento de municipios en condición de peligro extremo durante la campaña - crédito Partido Conservador

Esta proyección le otorgó notoriedad dentro del sector cultural y atrajo la atención mediática, lo que agregó un factor de interés adicional a su desaparición.

La incertidumbre en torno a Andrés Vásquez refleja los riesgos a los que se exponen los candidatos en Colombia. El caso subraya la fragilidad de quienes buscan cargos públicos en medio de una campaña atravesada por el temor y la inseguridad, manteniendo a la sociedad a la expectativa y a los sistemas de protección en alerta máxima.

Temas Relacionados

Andrés VázquezPelaya CesarPartido ConservadorSociedad de Autores y Compositores de ColombiaViolencia ElectoralSeguridad ElectoralColombia-Noticias

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Él es alias Plumilla, el experto en explosivos del ELN que montó una fábrica de bombas de Bogotá

Fue detenido en la localidad de Usme tras un seguimiento de cinco meses que permitió descubrir una estructura dedicada a la elaboración en serie de artefactos y al almacenamiento de munición

Él es alias Plumilla, el

Controversia en la turística comuna 13 en Medellín: rescataron gato al que sedaban y disfrazaban para ganar propinas

Según la denuncia, el animal no responde a estímulos externos y permanece inmóvil durante largos periodos

Controversia en la turística comuna

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Mauricio Silva, jefe negociador del Ejecutivo en el proceso con el grupo armado, aseguró que la propuesta busca caminos intermedios para alejar a actores armados de la violencia y regresar la tranquilidad a la región

En medio de la violencia

Armando Benedetti acusó de calumnia a seis congresistas y la Corte Suprema tomó decisión en contra del ministro

La Corte Suprema no solo descartó investigar a las legisladoras señaladas por el ministro del Interior, sino que ordenó remitir copias a la Procuraduría para evaluar mensajes del propio funcionario, en un giro que cambia el sentido del caso y expone nuevas consecuencias

Armando Benedetti acusó de calumnia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano y Vicky Berrio

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Westcol reveló cómo comenzó su romance con Luisa Castro: “Me gusta desde siempre”

Lady Noriega “bloqueó” a Manuela Gómez y reconfigura la placa de nominados en ‘La casa de los famosos’: así quedó la nominación parcial

Roberto Velásquez explicó por qué Melissa Gate volvió a ‘La casa de los famosos’: “¿O usted va a decir que no?"

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”

Este fue polémico gol anulado en el Santa Fe vs. Nacional por la Liga BetPlay: qué pasó

Dayro Moreno, goleador del fútbol colombiano, manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella: “Firmes, firmes con Abelito”