Nuevos detalles de la desaparición de un candidato al Senado en Colombia: familia afirmó que salió de la casa por una llamada

La desaparición de Andrés Vásquez , candidato al Senado por el Partido Conservador, ha generado una creciente alerta en Pelaya, Cesar. La familia y las autoridades se movilizaron rápidamente tras saberse que recibió una llamada misteriosa alrededor de las 5:00 a.m. el 25 de febrero, que lo llevó a salir de la casa de su padre sin que nadie notara su partida.

Vásquez permanecía en la residencia familiar con planes de desplazarse a Aguachica para cumplir reuniones de campaña, pero ese viaje no llegó a realizarse. Los familiares explicaron, según testimonios dados a las autoridades y obtenidos por El Tiempo, que la llamada telefónica provocó su salida inmediata; poco después, una motocicleta se acercó a la vivienda, lo que aumentó la angustia entre sus allegados.

El padre del candidato descubrió la ausencia al ingresar a la habitación de su hijo. Salió entonces a la calle y encontró el automóvil de Vásquez estacionado frente a la casa, con la puerta abierta y en su interior la cartera, el teléfono y los documentos.

Para las autoridades, según informe el medio citado, los elementos intactos, incrementaron la preocupación por la naturaleza de la desaparición.

Ni familiares ni allegados pudieron identificar testigos ni encontrar grabaciones de cámaras cercanas que pudieran esclarecer lo ocurrido, indican ambos medios. La esposa de Vásquez participó activamente en la búsqueda al salir en motocicleta.

Este hallazgo de pertenencias fue decisivo para que las autoridades intensificaran la búsqueda, al considerar el caso “inusual”. Las pertenencias dejadas abiertas a la vista reforzaron la sospecha de que la salida del candidato fue abrupta y que podría haberse tratado de una intervención externa.

Búsqueda e hipótesis manejadas por las autoridades

Ante la gravedad de la situación, se convocó un consejo extraordinario de seguridad liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, con participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.

Estos organismos coordinaron tareas de rastreo detallado y establecieron controles en las rutas principales de salida de Pelaya.

Además, reforzaron la vigilancia en zonas rurales y contaron con el apoyo de familiares y amigos en los recorridos. No obstante, hasta el momento no se han hallado pistas que permitan clarificar lo ocurrido o definir una nueva línea de investigación.

La Policía Nacional, a través del Gaula, indicó que el caso se investiga bajo la figura de desaparición, aunque tampoco se descarta la hipótesis de secuestro. No existen registros ni testigos que permitan reconstruir exactamente el momento de la desaparición, lo que limita el avance de las pesquisas.

Las autoridades, citadas por ambos medios, examinan si la llamada que recibió Vásquez tiene relación directa con un acto delictivo o si responde a otros factores aún sin esclarecer.

Trayectoria y visibilidad pública de Andrés Vásquez

Vásquez reside habitualmente en Bucaramanga y viajó a Pelaya luego de cumplir compromisos en Ocaña, Norte de Santander. Su entorno destaca el papel activo que desempeña en defensa de los derechos de autores y compositores, enfrentándose públicamente a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Esta proyección le otorgó notoriedad dentro del sector cultural y atrajo la atención mediática, lo que agregó un factor de interés adicional a su desaparición.

La incertidumbre en torno a Andrés Vásquez refleja los riesgos a los que se exponen los candidatos en Colombia. El caso subraya la fragilidad de quienes buscan cargos públicos en medio de una campaña atravesada por el temor y la inseguridad, manteniendo a la sociedad a la expectativa y a los sistemas de protección en alerta máxima.