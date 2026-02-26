Ministerio TIC abrió inscripciones para 53 cursos gratuitos de AvanzaTEC en 2026 para fortalecer el talento digital

La estrategia AvanzaTEC busca potenciar competencias digitales en profesionales, estudiantes y trabajadores de sectores público y privado - crédito Johan Largo/Infobae

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió oficialmente inscripciones a la convocatoria 2026 de AvanzaTEC, una estrategia nacional que ofrece 53 cursos gratuitos para fortalecer el talento digital en Colombia.

El programa, respaldado por 15 aliados tecnológicos de talla global, fue lanzado desde Bogotá y busca potenciar las competencias de profesionales, estudiantes, emprendedores y trabajadores del sector público y privado en áreas clave de la transformación digital.

La iniciativa se dirige a mayores de 18 años y responde a la necesidad de preparar a la ciudadanía frente a las demandas actuales del mercado laboral, donde la digitalización y la tecnificación de procesos son requisitos fundamentales para la competitividad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de marzo de 2026, permitiendo que colombianos de todas las regiones accedan a formación pertinente, actualizada y avalada por la industria tecnológica global.

Las inscripciones a AvanzaTEC estarán abiertas hasta el 23 de marzo de 2026 para colombianos mayores de 18 años de todas las regiones - crédito Icetex

La oferta académica de AvanzaTEC contempla 53 cursos distribuidos en 11 ejes temáticos, todos bajo modalidad virtual y con componentes sincrónicos y asincrónicos, lo que facilita la participación de personas con diferentes horarios y ubicaciones geográficas.

Los contenidos abarcan desde habilidades digitales básicas hasta campos altamente especializados como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Analítica de Datos, Lenguajes de Programación, Internet, Marketing Digital, Comercio Electrónico y Prompt Engineering.

Cada programa tiene una duración máxima de 159 horas y otorga certificaciones respaldadas por empresas líderes del sector tecnológico. Los participantes contarán con el acompañamiento de una red nacional de instructores que orientarán el proceso formativo, ofreciendo mentorías, foros, chat de apoyo y workshops para garantizar el avance y la culminación satisfactoria de la formación.

Para la edición 2026, AvanzaTEC amplía su red de aliados con la incorporación de firmas como Mercado Libre, que impartirá cursos en comercio electrónico; Zoho, que ofrecerá formación en inteligencia artificial y ciberseguridad; y Hewlett Packard Enterprise, que aportará contenidos en inteligencia artificial y prompt engineering.

La oferta académica incluye formación virtual en 11 áreas claves como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Analítica de Datos - crédito Ilustración IA Infobae

Estos aliados se suman a otros gigantes del sector, como Microsoft, Oracle, Cisco, Huawei, Fortinet, Google, IBM, Cambridge, Ericsson, Esri Colombia, Fundación Telefónica Movistar, IT Colombia y Tec de Monterrey, consolidando una red de 15 empresas tecnológicas comprometidas con el desarrollo de competencias digitales en el país.

El acceso a los cursos y beneficios de AvanzaTEC está sujeto a ciertos requisitos: los participantes deben ser colombianos o contar con situación regularizada en el país, tener acceso a internet y a un dispositivo, una cuenta personal y activa de correo electrónico, y diligenciar correctamente toda la información en el portal de inscripción. El programa no está disponible para personas menores de edad.

Quienes culminen con éxito alguno de los cursos podrán acceder a incentivos y beneficios específicos, que varían según el aliado tecnológico y el desempeño durante la formación. Estos beneficios incluyen certificaciones, acceso a herramientas digitales, oportunidades de networking y planes de incentivos diseñados en alianza con cada empresa participante.

Los requisitos para inscribirse incluyen nacionalidad o residencia regular, acceso a internet y diligenciamiento del formulario oficial en línea - crédito MinTIC

De acuerdo con el ministerio, la convocatoria de AvanzaTEC representa una oportunidad estratégica para que la ciudadanía impulse su perfil profesional en áreas de alta demanda. La virtualidad y el acompañamiento regional permiten que la formación llegue a todos los rincones del país, superando barreras geográficas y facilitando la inclusión de nuevos talentos en la economía digital.

Los interesados en conocer la oferta completa de cursos y formalizar su inscripción pueden consultar la información detallada en el sitio web oficial del programa, donde se publican los cronogramas, requisitos y novedades de la convocatoria. La apuesta de MinTIC es lograr que la formación digital se convierta en un motor de desarrollo, competitividad y empleabilidad para miles de colombianos, en línea con los desafíos de la cuarta revolución industrial.