Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 27 de mayo

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.623,47 pesos colombianos, lo que representa una disminución del 0,25% respecto al precio de cierre anterior de 3.632,61 pesos colombianos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -1,83%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -7,24%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la moneda local.

La volatilidad actual del 10,93% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 12,97%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe lanzó un ‘sablazo’ en apoyo a Paloma Valencia: “¿Extrañados porque no les resultó una palomita sino una palomota?"

El expresidente, que respalda la candidatura de la aspirante de la derecha, afirmó que se caracteriza por hacerse respetar

Álvaro Uribe lanzó un ‘sablazo’ en apoyo a Paloma Valencia: “¿Extrañados porque no les resultó una palomita sino una palomota?"

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

La final se jugará en el estadio Red Bull de Leipzig, Alemania, y los dos colombianos pueden ampliar su historia en el equipo inglés si consiguen el segundo título del Crystal Palace

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 27 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 27 de mayo: ganadores del último sorteo

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

A pesar de ser uno de los mejores árbitros de Sudamérica, el colombiano no será parte del torneo de naciones por su edad

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Nataly Umaña sorprendió al revelar cómo reaccionaría al ver a su ex Alejandro Estrada como ganador de ‘La casa de los famosos’: “Son importantes en mi vida”

Así fue la emocionada reacción de Richard Ríos al ver su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

Deportes

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano