Colombia

Álvaro Uribe lanzó un ‘sablazo’ en apoyo a Paloma Valencia: “¿Extrañados porque no les resultó una palomita sino una palomota?"

El expresidente, que respalda la candidatura de la aspirante de la derecha, afirmó que se caracteriza por hacerse respetar

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Paloma Valencia rindió homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que, según ella, fue su mentor y una figura clave en su carrera política - crédito Paloma Valencia/Facebook
El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Paloma Valencia no puede ser considerada una "palomita" - crédito Paloma Valencia/Facebook

A través de una publicación en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó a la candidata presidencial Paloma Valencia, cuya campaña ha acompañado e impulsado desde que el Centro Democrático le otorgó el aval. Según aseguró, la aspirante ha demostrado tener carácter y la capacidad de hacerse respetar ante los demás contendientes y otras personas que la critican.

A su juicio, algunos pudieron haber tenido una postura equivocada sobre la congresista, al considerarla débil. “¿Están muy extrañados porque no les resultó una palomita sino una palomota? ¿Creían que era muy débil? Ahí la tienen. Paloma respeta y se hace respetar. Por favor, aunque tarde, que se cree respeto", indicó el ex jefe de Estado en la red social.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió a Paloma Valencia y aseguró que se hace respetar - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió a Paloma Valencia y aseguró que se hace respetar - crédito @AlvaroUribeVel/X

Críticas de Paloma Valencia a otros candidatos presidenciales

En entrevista con Blu Radio, la candidata presidencial aseguró que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son “lo mismo”, pese a que tienen posturas ideológicas completamente opuestas. El primero representa a la derecha y el segundo, a la izquierda y la continuidad de la administración actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Creo que aquí los colombianos tienen que darse cuenta que esto es más de lo mismo. Este es un nuevo cambio, ya ahora no son los nuncas, no son los nadies, sino los nuncas, y es la misma estigmatización y la misma gente que se abraza con bandidos”, dijo la legisladora al medio citado.

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De la Espriella respondió a las declaraciones de la aspirante del Centro Democrático y aseguró que, desde su perspectiva, el único contendiente que puede ser considerado un enemigo en las elecciones es Iván Cepeda Castro. De igual manera, indicó que para Paloma Valencia solo tiene respeto.

A todos los defensores de la Patria, les digo: los únicos enemigos son Cepeda y Petro. A la doctora @PalomaValenciaL, solo respeto y consideración. Al Pueblo soberano, con quien es mi alianza: la victoria en primera vuelta es el broche de oro para sellar este fervor popular nunca antes visto. Raya y Tigre, en primera no se falla”, señaló.

Abelardo de la Espriella: “Los únicos enemigos son Cepeda y Petro”, tras declaraciones de Paloma Valencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella: “Los únicos enemigos son Cepeda y Petro”, tras declaraciones de Paloma Valencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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