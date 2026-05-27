Colombia

Gustavo Petro encendió una fuerte discusión con Bruce Mac Master tras caída de megaproyecto vial: “¡Ay Bruce!, si quitó los peajes..."

El presidente de la Andi advirtió que el rechazo del proyecto podría generar incertidumbre para futuras inversiones privadas, lo que el jefe de Estado negó

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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las alertas de Bruce Mac Master ante el rumbo de la economía del país - crédito Ovidio González/Presidencia - Credito John Paz/Colprensa
El rechazo del proyecto Conexión Centro abrió un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y Bruce Mac Master - crédito Ovidio González/Presidencia - Credito John Paz/Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa una de sus propuestas más polémicas en materia de infraestructura: reducir los peajes y transformar el modelo de movilidad del país, pese a que solo le quedan tres meses de Gobierno.

Petro lo hizo en medio de un nuevo enfrentamiento con Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), después de que el Gobierno nacional rechazó el megaproyecto vial Conexión Centro, una iniciativa que contempló inversiones por cerca de $7 billones en el Eje Cafetero.

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La caída de Conexión Centro abrió discusión sobre empleo e inversión

La controversia no solo abrió un debate sobre la pérdida de 54.000 empleos asociados a la obra, sino que evidenció el choque entre dos visiones opuestas sobre el desarrollo económico y la financiación de la infraestructura en Colombia.

El proyecto vial contemplaba obras de ampliación, nuevas dobles calzadas y mantenimiento de corredores estratégicos entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila. - crédito Odinsa Vías
El proyecto vial contemplaba obras de ampliación, nuevas dobles calzadas y mantenimiento de corredores estratégicos entre Armenia, Pereira, Manizales y La Paila. - crédito Odinsa Vías

Todo comenzó luego de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió rechazar la iniciativa privada Conexión Centro.

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El proyecto pretendía modernizar y ampliar corredores estratégicos del Eje Cafetero mediante un esquema de concesión vial, por lo que la funcionaria explicó que la determinación respondió a una revisión jurídica, técnica y financiera realizada por la entidad.

“Quiero decirles que después de hacer el análisis de la evaluación integral de la IP Conexión Centro, después, obviamente, de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro”, afirmó la ministra.

La ministra María Fernanda Rojas anunció que la ANI rechazó la iniciativa privada Conexión Centro, el proyecto vial que planteaba inversiones cercanas a $7 billones para modernizar corredores estratégicos entre Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. - crédito @MinTransporteCo/X

Aunque el Gobierno defendió la decisión como resultado de una evaluación institucional, desde sectores empresariales surgieron cuestionamientos inmediatos por el impacto económico que tendría el hundimiento de la propuesta.

Bruce Mac Master criticó decisión del Gobierno sobre megaproyecto vial

Uno de los primeros en reaccionar fue Bruce Mac Master; el presidente de la Andi criticó el tono con el que el Ejecutivo comunicó la decisión y aseguró que el país no podía darse el lujo de renunciar a proyectos de infraestructura en medio de dificultades económicas y laborales.

A través de su cuenta en la red social X, el dirigente gremial sostuvo que el rechazo representó un golpe para el empleo y la inversión regional: “¿Qué buscará el Gobierno celebrando una decisión de renunciar a 54 mil empleos, 7 billones de inversión y numerosas obras que se requieren en el Eje Cafetero? ¿Se siente muy orgulloso de tomar esta decisión? Lo anuncia con bombos y platillos”, escribió.

Bruce Mac Master aseguró que el Gobierno renunció a 54.000 empleos y a una inversión cercana a los $7 billones con el hundimiento del megaproyecto vial del Eje Cafetero - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master aseguró que el Gobierno renunció a 54.000 empleos y a una inversión cercana a los $7 billones con el hundimiento del megaproyecto vial del Eje Cafetero - crédito @BruceMacMaster/X

Mac Master incluso fue más allá y cuestionó la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos estratégicos: “Llegamos al vergonzoso punto en que celebramos los fracasos y la falta de gobierno”.

Las críticas del líder gremial encontraron respaldo en distintos sectores empresariales y políticos que interpretaron el rechazo del proyecto como una señal de incertidumbre para la inversión privada.

Petro defendió menos peajes tras rechazo de Conexión Centro

Sin embargo, la respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar, pues el mandatario utilizó la misma red social para defender la decisión y, al mismo tiempo, insistió en una idea que desde hace meses promovió en distintos escenarios, que es disminuir la dependencia de los peajes como mecanismo de financiación vial.

“¡Ay Bruce!, si quitó los peajes y cambio el modo de financiación de la infraestructura de movilidad, haremos más trenes que 5G, no tendremos algunos miles de puestos transitorios, sino centenares de miles de puestos de trabajo permanentes en la producción que crecerá por ponerle precisamente menos peajes”, escribió Petro.

Gustavo Petro respondió a las críticas de la Andi y defendió un nuevo modelo de movilidad basado en menos peajes y más inversión ferroviaria - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió a las críticas de la Andi y defendió un nuevo modelo de movilidad basado en menos peajes y más inversión ferroviaria - crédito @petrogustavo/X

El mensaje del jefe de Estado abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de las concesiones viales en Colombia. Durante su Gobierno, Petro cuestionó en varias ocasiones el sistema de peajes, por lo que el mandatario sostuvo que esos cobros aumentaron los costos logísticos, afectaron a transportadores y terminaron elevando el precio de bienes y servicios en distintas regiones del país.

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