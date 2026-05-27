Colombia

Casas Refugio de Bogotá está bajo lupa por alimentos vencidos, falta de controles y proveedores con conceptos sanitarios caducados

La bancada Mira reveló ante las autoridades del distrito hallazgos relacionados con problemas de higiene, control y suministro en los alimentos proporcionados a mujeres en situación de vulnerabilidad, solicitando respuestas concretas sobre acciones y supervisión

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Entre las fallas detectadas se registraron alimentos vencidos, insuficientes controles de temperatura y proveedores con conceptos higiénico-sanitarios caducados - crédito Alcaldía de Bogotá
Entre las fallas detectadas se registraron alimentos vencidos, insuficientes controles de temperatura y proveedores con conceptos higiénico-sanitarios caducados - crédito Alcaldía de Bogotá

El partido político Mira presentó una denuncia ante el Concejo de Bogotá sobre graves irregularidades detectadas en las Casas Refugio de la ciudad, espacios que acogen a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de feminicidios.

Según la bancada integrada por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra, los hallazgos documentados en los registros de supervisión del servicio de alimentación —gestionado bajo el Contrato 994 de 2025 de la Secretaría Distrital de la Mujer— exponen una serie de fallas que afectan la dignidad y la salud de las mujeres acogidas.

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De acuerdo con la denuncia, más de 20 irregularidades técnicas fueron identificadas, abarcando desde la manipulación inadecuada de alimentos hasta la falta de controles de temperatura y la vigencia vencida de los conceptos higiénico-sanitarios de los proveedores. Los concejales resaltaron que no se trata de hechos aislados, sino de requerimientos de subsanación reiterados que nunca fueron corregidos a lo largo de varios periodos contractuales.

En algunos casos, el servicio fue calificado como “cumple con observaciones”, lo que en la práctica significó que las mujeres permanecieron semanas o meses bajo condiciones que el operador reconoció como deficientes sin adoptar medidas correctivas.

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Más de 20 irregularidades técnicas en el servicio de alimentación fueron identificadas en las Casas Refugio, según documentos de la Secretaría Distrital de la Mujer - crédito Alcaldía de Bogotá
Más de 20 irregularidades técnicas en el servicio de alimentación fueron identificadas en las Casas Refugio, según documentos de la Secretaría Distrital de la Mujer - crédito Alcaldía de Bogotá

Hallazgos en la alimentación y condiciones sanitarias

Entre los problemas documentados por los supervisores de la Secretaría Distrital de la Mujer se encontraron alimentos vencidos, como arepas almacenadas en el área de suministros; proteínas conservadas en bolsas rotas y con manchas de sangre en las cámaras de refrigeración; alimentos mantenidos en frío durante más de un mes sin trazabilidad y porciones de comida servida incompletas, que debían ser conservadas como muestra en caso de intoxicación.

Otros hallazgos incluyeron espacios en blanco en los controles de temperatura, faltantes de insumos estipulados en el ciclo de menús aprobado, rotulación deficiente o ausente en productos y la continuidad de proveedores con conceptos higiénico-sanitarios vencidos. La bancada Mira enfatizó que estos problemas exponen a mujeres y familias en situación de alta vulnerabilidad a riesgos adicionales, cuando su derecho es encontrar en estos refugios un entorno seguro y saludable.

Falencias en la supervisión y ausencia de correctivos

El concejal Samir Bedoya señaló que estas condiciones no son un simple descuido, sino el resultado de una supervisión ineficaz y de un operador que no ha rendido cuentas. “¿Cómo es posible que una mujer que huye de la violencia llegue a un refugio del Distrito y encuentre comida vencida o sangre en los refrigeradores? La dignidad y la salud también se protegen desde el cuidado diario”, manifestó Bedoya, reiterando la responsabilidad de la administración en la calidad de la atención que se brinda en estos espacios.

Después de la prueba de conocimiento, se valorará la trayectoria de los aspirantes, se realizarán entrevistas y finalmente, el Concejo de Bogotá decidirá al nuevo contralor - crédito Concejo de Bogotá
Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra solicitaron transparencia y medidas correctivas a la Secretaría de la Mujer de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Por su parte, el concejal Fabián Andrés Puentes Sierra subrayó la necesidad de transparencia y seguimiento efectivo: “Es necesario tener claridad sobre las medidas correctivas implementadas, el tiempo durante el cual persistieron las fallas y las garantías actuales de seguridad alimentaria para las mujeres atendidas”, reclamó.

Los cabildantes cuestionaron la falta de información sobre las acciones de control, la ausencia de trámites sancionatorios contra el proveedor y la garantía real de que las correcciones exigidas por los supervisores hayan sido cumplidas.

Solicitudes de información y exigencias a la Secretaría

Frente a la gravedad de los hechos, la bancada MIRA anunció que solicitará formalmente a la Secretaría Distrital de la Mujer un informe detallado sobre:

  • Las medidas correctivas adoptadas para cada hallazgo.
  • Si las observaciones consignadas en los informes de supervisión fueron subsanadas y en qué plazo.
  • Durante cuánto tiempo persistieron las condiciones inadecuadas.
  • Qué controles o auditorías adicionales se han implementado.
  • Cómo se ejerce actualmente la supervisión al operador del servicio de alimentación.
  • Cuáles son las garantías de calidad y seguridad alimentaria vigentes para las mujeres y sus familias en las Casas Refugio.

La bancada subrayó que la protección de las mujeres no puede medirse solo por contratos o pagos, sino por la calidad real y humana de la atención que reciben en su proceso de recuperación.

Las mujeres acogidas permanecieron durante semanas bajo condiciones alimentarias reconocidas como deficientes, sin que se implementaran soluciones efectivas - crédito Alcaldía de Bogotá
Las mujeres acogidas permanecieron durante semanas bajo condiciones alimentarias reconocidas como deficientes, sin que se implementaran soluciones efectivas - crédito Alcaldía de Bogotá

Es clave recordar que las Casas Refugio de la Secretaría de la Mujer son espacios seguros que acogen a mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género, en especial cuando existe alto riesgo de feminicidio. En los últimos cuatro años, han sido acogidas 3.772 personas —1.760 mujeres y 2.012 núcleos familiares— en las seis Casas Refugio de Bogotá.

Estos espacios brindan alojamiento, alimentación, vestido y transporte, así como atención psicosocial, representación jurídica, apoyo educativo, valoración nutricional y acompañamiento para el acceso a derechos y la reconstrucción del proyecto de vida.

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