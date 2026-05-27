Colombia

Petro pidió al CNE investigar denuncia sobre presunta alteración de sondeos y algoritmos con bots vinculados a la campaña de Abelardo de la Espriella

El presidente solicitó garantías sobre sondeos y procesos de información electoral luego de que en redes sociales se denunciaran supuestas granjas de bots para alterar algoritmos

Guardar
Google icon
Cuando fue senador, Gustavo Petro, pedía investigar presidentes al CNE, ahora los acusa de golpe de estado - crédito Colprensa
El presidente afirmó que el Consejo Nacional Electoral debe “dar garantías” sobre la información que circula en procesos electorales previo a la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) pronunciarse sobre la información relacionada con presuntas alteraciones de encuestas y sondeos electorales mediante el uso de algoritmos y granjas de bots extranjeras, luego de que en la red social X circulara una denuncia que vincula esas prácticas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario señaló que el organismo electoral debe entregar garantías frente a la información que circula sobre encuestas y sondeos. “Es el @CNE el que tiene que dar garantías sobre la información de sondeos y encuestas”, escribió el jefe de Estado en la publicación.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento del presidente se produjo como respuesta a una denuncia difundida por el ciudadano Miguel Gutiérrez, que afirmó que la campaña de Abelardo de la Espriella estaría utilizando estrategias digitales con cuentas extranjeras para alterar algoritmos y posicionar contenidos en redes sociales.

Si se está utilizando algoritmos para modificar las encuestas y sondeos y se usa granja artificiales de Bots, perfectamente el @CNE_COLOMBIA debe dar informes precios y no dejar engañar a la opinion pública. El pueblo de Colombia tiene derecho a elecciones libres”, agregó Petro en el mismo mensaje publicado en X.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro pidió al CNE investigar posibles manipulaciones de encuestas y sondeos electorales mediante algoritmos y granjas de bots - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió al CNE investigar posibles manipulaciones de encuestas y sondeos electorales mediante algoritmos y granjas de bots - crédito @petrogustavo/X

Denuncia sobre supuestas granjas de bots

En la publicación que originó la reacción presidencial, Gutiérrez aseguró que desde el 2025 venían advirtiendo sobre riesgos para el proceso electoral relacionados con el uso de cuentas extranjeras y manipulación algorítmica.

Según el mensaje difundido en redes sociales, “la campaña Abelardo estaría alterando el algoritmo en Colombia, con contenido publicitado por granjas de bots en Brasil”. El ciudadano también afirmó que la campaña habría destinado recursos económicos para esas actividades digitales. “Pues resulta que la campaña de Abelardo ha gastado más de 20 mil millones en granjas de bots y en la manipulación de algoritmos”.

El mensaje también señala que esas prácticas tendrían impacto sobre los contenidos que reciben los usuarios en redes sociales. “Esta es una apuesta muy delicada para la democracia, ya que coopta los feeds de los usuarios impactados”, indicó el denunciante. De acuerdo con la publicación, las cuentas involucradas podrían generar una alta cantidad de contenidos diarios.

Diariamente, estas cuentas pueden llegar a publicar hasta 2000 clips, distribuidos en más de 300 perfiles. Sin contar que cada cuenta puede garantizar una interacción por 1M”, afirmó y concluyó su mensaje solicitando una revisión de las autoridades electorales sobre esos recursos y actividades digitales. “Ojalá le pongan ojo a esta plática @CNE_COLOMBIA, porque no es que aparezca registrada”, escribió.

El denunciante sostuvo que esas prácticas afectarían los contenidos que reciben los usuarios en redes sociales - crédito @miguelgutierce/X
El denunciante sostuvo que esas prácticas afectarían los contenidos que reciben los usuarios en redes sociales - crédito @miguelgutierce/X

Junto a la denuncia fue publicado un documento identificado como un “Contrato de Prestación de Servicios CPS Estrategia & Poder”, suscrito entre la empresa Estrategia&Poder S. A. S. y un contratista para actividades relacionadas con la creación y difusión de contenido digital en la red social X. En el documento divulgado se establece como objeto contractual la “Prestación de Servicios Profesionales como Influencer en la red social X, creando, publicando y difundiendo contenido digital estratégico, orientado a fortalecer la visibilidad, posicionamiento, reputación e interacción de la marca, campaña o mensaje del contratante”.

El texto del contrato señala que el plazo de ejecución sería de cuatro meses y fija honorarios mensuales por dos millones de pesos. También incluye obligaciones relacionadas con la publicación de contenido, interacción con usuarios y posicionamiento de tendencias y hashtags.

Entre las obligaciones específicas del contratista aparecen puntos relacionados con la difusión de mensajes y campañas digitales. El documento establece como funciones: “Crear y publicar contenido original y estratégico en la red social X”, así como Posicionar tendencias, hashtags, consignas o mensajes clave definidos dentro de la estrategia digital”.

Otra de las cláusulas indica que el contratista debía “Interactuar con la audiencia mediante respuestas, republicaciones y participación activa para fortalecer el alcance y engagement del contenido”.

El documento establece actividades como creación de contenido, posicionamiento de tendencias, hashtags y aumento de interacción digital - crédito @miguelgutierce/X
El documento establece actividades como creación de contenido, posicionamiento de tendencias, hashtags y aumento de interacción digital - crédito @miguelgutierce/X

El documento también hace referencia al monitoreo del desempeño del contenido publicado y al reporte de métricas de interacción e impacto, e incorpora cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de información y acceso a cuentas digitales. En uno de los apartados del anexo de confidencialidad se establece que el contratista tendría acceso a usuarios y cuentas en medios digitales “para el manejo exclusivo de los servicios contratados”. El texto agrega que la información y las cuentas utilizadas tendrían carácter reservado y confidencial.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud hecha por el presidente Petro ni sobre el contenido de la denuncia difundida en redes sociales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCNEAbelardo de la EspriellaManipulación de algoritmosElecciones Colombia 2026Encuestas electoralesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 27 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 27 de mayo

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 27 de mayo

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 27 de mayo

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto online desde Montevideo

Casas Refugio de Bogotá está bajo lupa por alimentos vencidos, falta de controles y proveedores con conceptos sanitarios caducados

La bancada Mira reveló ante las autoridades del distrito hallazgos relacionados con problemas de higiene, control y suministro en los alimentos proporcionados a mujeres en situación de vulnerabilidad, solicitando respuestas concretas sobre acciones y supervisión

Casas Refugio de Bogotá está bajo lupa por alimentos vencidos, falta de controles y proveedores con conceptos sanitarios caducados

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

La final se jugará en el estadio Red Bull de Leipzig, Alemania, y los dos colombianos pueden ampliar su historia en el equipo inglés si consiguen el segundo título del Crystal Palace

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Alejandro Estrada recibió un inesperado respaldo de Manuela Gómez en las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Me quedo con eso”

Nataly Umaña sorprendió al revelar cómo reaccionaría al ver a su ex Alejandro Estrada como ganador de ‘La casa de los famosos’: “Son importantes en mi vida”

Así fue la emocionada reacción de Richard Ríos al ver su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

Deportes

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido con Daniel Muñoz de titular

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Fuera de la Copa del Mundo, Wilmar Roldán aprovecha el verano para “piratear” en Colombia

América de Cali vs. Macará: hora y dónde ver el partido que los Diablos Rojos deben ganar para avanzar en la Copa Sudamericana

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano