Petro pidió al CNE investigar denuncia sobre presunta alteración de sondeos y algoritmos con bots vinculados a la campaña de Abelardo de la Espriella

El presidente afirmó que el Consejo Nacional Electoral debe “dar garantías” sobre la información que circula en procesos electorales previo a la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) pronunciarse sobre la información relacionada con presuntas alteraciones de encuestas y sondeos electorales mediante el uso de algoritmos y granjas de bots extranjeras, luego de que en la red social X circulara una denuncia que vincula esas prácticas con la campaña del abogado Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario señaló que el organismo electoral debe entregar garantías frente a la información que circula sobre encuestas y sondeos. “Es el @CNE el que tiene que dar garantías sobre la información de sondeos y encuestas”, escribió el jefe de Estado en la publicación.

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El pronunciamiento del presidente se produjo como respuesta a una denuncia difundida por el ciudadano Miguel Gutiérrez, que afirmó que la campaña de Abelardo de la Espriella estaría utilizando estrategias digitales con cuentas extranjeras para alterar algoritmos y posicionar contenidos en redes sociales.

“Si se está utilizando algoritmos para modificar las encuestas y sondeos y se usa granja artificiales de Bots, perfectamente el @CNE_COLOMBIA debe dar informes precios y no dejar engañar a la opinion pública. El pueblo de Colombia tiene derecho a elecciones libres”, agregó Petro en el mismo mensaje publicado en X.

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Gustavo Petro pidió al CNE investigar posibles manipulaciones de encuestas y sondeos electorales mediante algoritmos y granjas de bots - crédito @petrogustavo/X

Denuncia sobre supuestas granjas de bots

En la publicación que originó la reacción presidencial, Gutiérrez aseguró que desde el 2025 venían advirtiendo sobre riesgos para el proceso electoral relacionados con el uso de cuentas extranjeras y manipulación algorítmica.

Según el mensaje difundido en redes sociales, “la campaña Abelardo estaría alterando el algoritmo en Colombia, con contenido publicitado por granjas de bots en Brasil”. El ciudadano también afirmó que la campaña habría destinado recursos económicos para esas actividades digitales. “Pues resulta que la campaña de Abelardo ha gastado más de 20 mil millones en granjas de bots y en la manipulación de algoritmos”.

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El mensaje también señala que esas prácticas tendrían impacto sobre los contenidos que reciben los usuarios en redes sociales. “Esta es una apuesta muy delicada para la democracia, ya que coopta los feeds de los usuarios impactados”, indicó el denunciante. De acuerdo con la publicación, las cuentas involucradas podrían generar una alta cantidad de contenidos diarios.

“Diariamente, estas cuentas pueden llegar a publicar hasta 2000 clips, distribuidos en más de 300 perfiles. Sin contar que cada cuenta puede garantizar una interacción por 1M”, afirmó y concluyó su mensaje solicitando una revisión de las autoridades electorales sobre esos recursos y actividades digitales. “Ojalá le pongan ojo a esta plática @CNE_COLOMBIA, porque no es que aparezca registrada”, escribió.

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El denunciante sostuvo que esas prácticas afectarían los contenidos que reciben los usuarios en redes sociales - crédito @miguelgutierce/X

Junto a la denuncia fue publicado un documento identificado como un “Contrato de Prestación de Servicios CPS Estrategia & Poder”, suscrito entre la empresa Estrategia&Poder S. A. S. y un contratista para actividades relacionadas con la creación y difusión de contenido digital en la red social X. En el documento divulgado se establece como objeto contractual la “Prestación de Servicios Profesionales como Influencer en la red social X, creando, publicando y difundiendo contenido digital estratégico, orientado a fortalecer la visibilidad, posicionamiento, reputación e interacción de la marca, campaña o mensaje del contratante”.

El texto del contrato señala que el plazo de ejecución sería de cuatro meses y fija honorarios mensuales por dos millones de pesos. También incluye obligaciones relacionadas con la publicación de contenido, interacción con usuarios y posicionamiento de tendencias y hashtags.

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Entre las obligaciones específicas del contratista aparecen puntos relacionados con la difusión de mensajes y campañas digitales. El documento establece como funciones: “Crear y publicar contenido original y estratégico en la red social X”, así como “Posicionar tendencias, hashtags, consignas o mensajes clave definidos dentro de la estrategia digital”.

Otra de las cláusulas indica que el contratista debía “Interactuar con la audiencia mediante respuestas, republicaciones y participación activa para fortalecer el alcance y engagement del contenido”.

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El documento establece actividades como creación de contenido, posicionamiento de tendencias, hashtags y aumento de interacción digital - crédito @miguelgutierce/X

El documento también hace referencia al monitoreo del desempeño del contenido publicado y al reporte de métricas de interacción e impacto, e incorpora cláusulas de confidencialidad sobre el manejo de información y acceso a cuentas digitales. En uno de los apartados del anexo de confidencialidad se establece que el contratista tendría acceso a usuarios y cuentas en medios digitales “para el manejo exclusivo de los servicios contratados”. El texto agrega que la información y las cuentas utilizadas tendrían carácter reservado y confidencial.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud hecha por el presidente Petro ni sobre el contenido de la denuncia difundida en redes sociales.

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