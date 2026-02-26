Colombia

Más de 116.000 colombianos con enfermedades huérfanas enfrentan demoras y tutelas para sobrevivir en medio de la crisis de salud

Aunque la ley los reconoce como sujetos de especial protección, miles de pacientes denuncian interrupciones en sus tratamientos, falta de especialistas y trámites interminables

Guardar
Colombia registra más de 116.000
Colombia registra más de 116.000 personas con enfermedades huérfanas según el Ministerio de Salud a enero de 2026 - crédito Secretaría Distrital de Salud

Vivir con una enfermedad huérfana en Colombia implica, para miles de familias, algo más que enfrentar un diagnóstico complejo. Supone lidiar con demoras, trámites interminables y la incertidumbre de no saber si el tratamiento llegará a tiempo.

En el país hay más de 116.000 personas registradas con alguna de estas patologías, según cifras del Ministerio de Salud con corte a enero de 2026. En total, se identificaron 2.273 enfermedades clasificadas como huérfanas o de baja prevalencia. Aunque el término puede sugerir que se trata de casos aislados, las cifras cuentan otra historia, detrás de cada número hay un paciente que requiere atención especializada y continua.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El país identifica un total
El país identifica un total de 2.273 enfermedades clasificadas como huérfanas o de baja prevalencia, afectando a miles de familias - crédito Colprensa

A nivel global, se estima que 300 millones de personas conviven con este tipo de diagnósticos. En Colombia, la legislación las define como enfermedades crónicamente debilitantes, graves y que amenazan la vida, con una prevalencia de 1 por cada 5.000 habitantes. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce a estos pacientes como sujetos de especial protección por parte del Estado.

Sin embargo, con la fecha cercana del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas que se conmemora cada 29 de febrero, o el 28 en años no bisiestos, las organizaciones de pacientes advierten que la garantía de derechos no siempre se traduce en atención efectiva.

El Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas lanzó una nueva alerta sobre las barreras que enfrentan los usuarios en medio de la crisis del sistema de salud. Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del Enhu, organización que agrupa a 39 asociaciones, fue enfática.

“Los pacientes y sus familias están siendo sometidos a grandes niveles de estrés y desesperanza debido a la crisis que enfrenta el sistema de salud. La falta de citas médicas con especialistas, la interrupción e intermitencia de tratamientos, así como la ineficiencia en trámites administrativos, ponen en riesgo la salud y calidad de vida de nuestra población. Necesitamos que se tomen medidas urgentes y eficaces para superar esta situación”, explicó en Semana.

El 64% de los pacientes
El 64% de los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia son mujeres y más de 34.000 son niños menores de edad - crédito Colprensa

Las dificultades no son nuevas, pero se intensificaron. Según una encuesta realizada por la firma Tempo para el Observatorio, el 71% de los consultados considera que el sistema de salud ha empeorado desde 2024. El 87% afirmó haber interpuesto recursos legales para acceder a servicios, y el 62% presentó tutela. Aun así, solo el 21% reportó haber obtenido alguna solución.

El tiempo también juega en contra. En promedio, un paciente puede tardar cinco años en recibir un diagnóstico certero. Para enfermedades que en muchos casos progresan rápidamente, esa espera puede marcar la diferencia entre estabilizar la condición o enfrentar complicaciones irreversibles.

El perfil de los afectados muestra, además, un componente demográfico relevante. El 64% de los pacientes registrados son mujeres y más de 34.000 son niños. En cuanto a la distribución geográfica, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca concentran el mayor número de casos, además de registros sin departamento definido.

La naturaleza de estas patologías también explica la complejidad de su manejo. El 72% tiene origen genético y, dentro de ese grupo, el 70% se manifiesta en la infancia. También existen enfermedades autoinmunes, algunos tipos de cáncer poco frecuentes y afecciones derivadas de infecciones.

Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá
Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca concentran el mayor número de casos de enfermedades huérfanas en el país - crédito Universidad de Antioquia

Salazar advirtió que el concepto de “baja prevalencia” puede llevar a minimizar la magnitud del problema. Señaló que, aunque suele pensarse que se trata de muy pocos casos, en realidad son más de 100.000 colombianos los que enfrentan serias barreras para acceder a servicios esenciales de salud.

“Cuando se habla de enfermedades de baja prevalencia, se tiende a pensar que son pocas personas en nuestro país; sin embargo, estamos hablando de más de 100 mil colombianos a los que se les presentan importantes dificultades de acceso a su derecho a la vida y a la salud”, afirmó.

También puso como ejemplo la situación con la Nueva EPS, frente a la cual, según explicó, los pacientes han tenido que recurrir a movilizaciones ante los reiterados incumplimientos.

“Un ejemplo claro es la situación que tenemos actualmente con la Nueva EPS; tuvimos que hacer un plantón a comienzos del mes de febrero debido a la cantidad de incumplimientos y barreras a las cuales tienen sometidos a nuestros pacientes y, aunque prometieron soluciones, se acordaron compromisos, a la fecha el cumplimiento por parte de ellos es nulo”, sostuvo.

La conmemoración anual busca visibilizar estas realidades. Pero para quienes viven con una enfermedad huérfana, el desafío no se limita a una fecha en el calendario. Se trata de asegurar diagnósticos oportunos, tratamientos continuos y un sistema que responda sin obligar a judicializar cada servicio.

Temas Relacionados

Sistema de saludPacientes en ColombiaEnfermedades huérfanasENHUTratamientos en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Néstor Lorenzo habló de Jhon Jader Durán y sus posibilidades de regresar a la selección Colombia para el Mundial 2026

El seleccionador nacional abordó la situación del delantero del Zenit de San Petersburgo, que no aparece en las convocatorias desde junio de 2025

Néstor Lorenzo habló de Jhon

Así es como muchos colombianos pagan más de lo necesario cada mes por no tener claros algunos detalles del impuesto del 4x1.000

La falta de interoperabilidad entre bancos, sumada a obstáculos técnicos y normativos, recorta la flexibilidad para trasladar recursos y obstaculiza el acceso a mejores condiciones financieras

Así es como muchos colombianos

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Habrá nuevo operador para los programas sociales de Propiedad Social: hay modificaciones para retirar el dinero

El proceso implementa una reprogramación que incluye un doble pago inicial para adultos mayores y la introducción paulatina de un sistema digital, buscando reducir costos y agilizar la recepción de los recursos públicos

Habrá nuevo operador para los

Extorsiones persisten en zonas cafeteras de Colombia: siete de cada diez caficultores reportan haber recibido llamadas de amenaza

Un estudio reveló cómo la extorsión creció más del 70% entre 2014 y 2023, afectando tanto a municipios cafeteros como a regiones urbanas y rurales

Extorsiones persisten en zonas cafeteras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa por la ubicación

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

ENTRETENIMIENTO

Don Tetto formará parte del

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccioní: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Deportes

Néstor Lorenzo habló de Jhon

Néstor Lorenzo habló de Jhon Jader Durán y sus posibilidades de regresar a la selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

Nueva Zelanda apuesta por la Copa Mundial 2026: busca replicar el éxito del rugby en el fútbol y superar su historial en la FIFA

Santa Fe reclamó ante la FCF: Eduardo Méndez, presidente del equipo, ironizó sobre el árbitro y pidió que lo postulen para la final del Mundial 2026