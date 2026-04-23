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Líder sindical de la UNP reveló cómo son aprobados los esquemas de seguridad Colombia

Giovanni Gallo, director del sindicato Analtraseg, explicó que ha sido testigo de cómo se aprueban “esquemas por conveniencia”

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UNP - Esquemas de seguridad
En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Galló indicó que hay procesos que suelen acortarse por la persona que solicita la protección - crédito Visuales IA

Durante las denuncias que realizó la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, contra otros funcionarios del Gobierno Petro, la bogotana indicó que tenía temor de lo que podría pasarle y pidió ser protegida.

Lo anterior provocó la respuesta del director de la Unidad de Protección Nacional (UNP), Augusto Rodríguez, que afirmó que “la doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente“.

No es cierto que se encuentre desprotegida. Cinco días después, desde el 28 de enero de 2025, se otorgó un esquema de protección que corresponde a un nivel robusto que incluye parque automotor blindado, medidas que hoy en día se mantienen”, declaró Rodríguez, que explicó que el esquema de seguridad de Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros.

Otros aspectos que se conocieron es que Angie Rodríguez cuenta con medidas de protección desde antes que estuviera a cargo de una entidad, cuando hacía parte del equipo de trabajo de uno de los ministerios, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.

Augusto Rodríguez, jefe de la UNP habló del freno a la imputación de cargos en su contra tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Rodríguez confirmó que Angie Rodríguez tiene un esquema de seguridad robusto - crédito Colprensa

¿Cómo es aprobado un esquema de seguridad en Colombia?

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente del sindicato de la UNP, Analtraseg, explicó cómo se aprueba un esquema de seguridad en el país.

“Eso es lo que nosotros llamamos esquemas por conveniencia”, declaró Gallo, antes de precisar que existen varias vías para acceder a la protección de la Unidad Nacional de Protección, entre ellas las amenazas recibidas por parte de la persona interesada.

“Quien se siente amenazado debe presentar la información a la UNP, solicitando las medidas de protección. Debe pertenecer a ciertos grupos de la vida social, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, abogados de víctimas, jueces o funcionarios públicos cuyas funciones hayan generado amenazas”, explicó.

UNP - Unidad Nacional de Protección
El presindente del sindicato de la UNP afirmó que no es extraño que se aprueban esquemas por conveniencia - crédito Colprensa

El dirigente sindical detalló que al presentar la solicitud, la UNP asigna un evaluador de riesgo que determina la necesidad de las medidas a través de una matriz de puntaje. “Ese resultado es sometido a un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, que define las medidas a adoptar, ya sean blandas o duras. La más básica sería un celular y un chaleco antibalas, y de ahí en adelante las medidas aumentan”.

Sobre los plazos de espera, que remarcó como algo extraño en el caso de Rodríguez, Gallo indicó que el proceso puede tomar tiempo, pero existe la posibilidad de que si la persona requiere medidas urgentes porque su vida está en riesgo, el director de la UNP puede autorizar medidas de manera provisional mientras se realiza el estudio completo, que es lo que se habría registrado de acuerdo con lo expuesto por Augusto Rodríguez.

El presidente del sindicato también señaló que algunos cargos, como senadores, representantes a la Cámara y altos funcionarios del Gobierno nacional, reciben medidas de protección sin necesidad de un estudio profundo, debido al riesgo que implica su labor.

“En estos casos, se realiza un estudio y, por el riesgo propio del cargo, se adoptan las medidas”, explicó Gallo, que recordó que en ocasiones los congresistas y gobernadores cuentan con convenios interinstitucionales que les permiten pagar por el servicio, mientras que la entidad estudia si es necesario otorgar protección a quienes no pueden costearla.

Escoltas - UNP - Colombia
El presidente del sindicato reveló detalles de cómo se aprueba un esquema de seguridad en el país - crédito UNP

Por último, sobre el caso específico de Angie Rodríguez, Gallo indicó que para determinar la pertinencia de la protección de la bogotana antes de que fuera directora del Dapre y del Fondo de Adaptación: “Habría que evaluar el cargo que desempeñaba, si era necesario colocarle las medidas, si se realizó el estudio y cuál fue el resultado, información que es confidencial y más en estos casos. También puede ocurrir que, ante un riesgo inminente, el director esté facultado para otorgar medidas de protección de manera inmediata, aunque es extraño”.

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