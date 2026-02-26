En video: fuerte granizada inunda el Portal 80 de TransMilenio y afecta la movilidad en el norte y occidente de Bogotá

Miles de usuarios de TransMilenio experimentaron retrasos y modificaciones en los servicios troncales y alimentadores debido a la emergencia climática - crédito X

La tarde del jueves 26 de febrero, una fuerte granizada acompañada de lluvias intensas provocó la inundación en el Portal 80 de TransMilenio, afectando de manera significativa la operación tanto de los buses troncales como de los servicios alimentadores.

El fenómeno climático impactó especialmente el norte, occidente y suroccidente de Bogotá, generó un alto espejo de agua que obligó a modificar el funcionamiento habitual del sistema y causó demoras en los desplazamientos de miles de usuarios.

De acuerdo con las autoridades, la movilidad en el sector se encuentra colapsada debido a los aguaceros, mientras equipos de atención trabajan en conjunto con la administración para mitigar los efectos de la emergencia y restablecer la operación normal lo antes posible. Se recomendó a los usuarios planear los viajes con anticipación y permanecer atentos a los canales oficiales de información sobre el estado de las rutas y estaciones.

El sistema de alerta de Bogotá, a través de Idiger, reportó lluvias persistentes en las localidades de Engativá, Suba y Fontibón, zonas donde las condiciones meteorológicas adversas pueden continuar generando dificultades para el tránsito y la prestación de servicios de transporte público.

Las autoridades reportaron colapso vial en el sector del Portal 80 tras el aguacero, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer la operación - crédito X

Las autoridades insisten en la importancia de conducir con precaución durante estos episodios, ya que la visibilidad se reduce y el piso húmedo disminuye la capacidad de frenado, incrementando el riesgo de siniestros viales. Se hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones sobre la evolución de la situación.

La administración distrital mantiene activos los protocolos de emergencia y monitoreo en tiempo real de la red vial y el sistema de transporte, mientras se avanza en la atención de los puntos críticos afectados por el fenómeno climático.

Por otra parte, debido a las fuertes lluvias registradas en Bogotá, se reportan encharcamientos e inundaciones en varios puntos de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encuentran la avenida Boyacá con avenida El Dorado (calle 26) en Engativá, la carrera 104 con calle 132 y la avenida Cali con calle 139 en Suba, así como la carrera 50 con avenida Esperanza en Teusaquillo. Las autoridades recomiendan tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Equipos de emergencia y la administración distrital trabajan para restablecer la operación de TransMilenio y mitigar los efectos del clima - crédito X

Así está la movilidad en la tarde del jueves 26 de febrero

La movilidad en Bogotá enfrenta complicaciones durante la jornada por eventos en puntos estratégicos de la red vial. En el corredor Autopista Sur, sentido Soacha-Bogotá, persiste una afectación significativa debido al hundimiento de calzada a la altura de la carrera 73I.

La situación generó un fuerte represamiento vehicular que se extiende hasta la calle 40 sur en Soacha. El tránsito en el sector se encuentra bajo paso controlado a un solo carril, mientras unidades del grupo guía y la policía de tránsito gestionan la circulación y orientan a los conductores.

Por otra parte, permanece el cierre vial en la calle 73 con carrera 11, en el entorno de la Universidad Pedagógica, donde se desarrollan actividades culturales. En este punto, el flujo vehicular es bajo, pero se mantiene el cierre total de la vía, lo que implica desvíos para quienes transitan por el sector.

La movilidad en Bogotá enfrenta congestión en la Autopista Sur sentido Soacha-Bogotá por hundimiento de calzada cerca de la carrera 73I - crédito Secretaría de Movilidad

Las autoridades de movilidad instan a los usuarios a planear rutas alternas, respetar las señales y seguir las indicaciones del personal operativo dispuesto en las zonas de mayor afectación, con el fin de minimizar retrasos y garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Recomendaciones para la temporada de lluvias en Bogotá

Las autoridades distritales emitieron una serie de recomendaciones clave para la ciudadanía frente al incremento de las precipitaciones durante los primeros días de 2026. El objetivo es reducir el riesgo de emergencias derivadas de las lluvias, que afectan tanto la movilidad como la seguridad de los habitantes en diferentes localidades.

El Idiger solicitó a la población evitar arrojar basuras, desperdicios o escombros en las calles, canales o quebradas, acción que contribuye a minimizar la obstrucción de desagües y la probabilidad de inundaciones. La entidad también recomendó sacar la basura únicamente en los horarios establecidos y asegurarse de que las bolsas estén bien cerradas para evitar el arrastre de residuos.

La entidad advirtió especial atención a quienes habitan en zonas de ladera: en caso de detectar agrietamientos en el terreno, la recomendación es reportar inmediatamente la novedad a la Línea 123 para activar los protocolos de atención. Igualmente, se aconseja revisar el estado de los tejados y cubiertas, asegurando que resistan los vientos y las lluvias intensas.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, la dependencia orientó a protegerse en lugares seguros dentro de edificaciones o vehículos y evitar permanecer en áreas a campo abierto.