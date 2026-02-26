Colombia

Emergencia en Antioquia: hizo erupción volcán de lodo en San Juan de Urabá

Una fuerte actividad volcánica sorprendió a los residentes de la región, que registraron en video el fenómeno que desencadenó acciones de emergencia supervisadas por autoridades locales y organismos especializados en gestión del riesgo

Guardar
Un equipo técnico llegó al área afectada para evaluar daños materiales y ambientales tras la súbita expulsión de lodo y fuego ocurrida a pocos metros de la planta de tratamiento del acueducto municipal, sin reportar lesionados - crédito @ColombiaOscura / X

Un ambiente de alarma se apoderó en San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, la tarde del miércoles 25 de febrero, luego de que un volcán de lodo erupcionara en una zona limítrofe con San Pedro de Urabá.

La emergencia confirmada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá (Cmgrd), provocó que decenas de familias vivieran momentos de pánico y que las autoridades activaran protocolos de prevención y evacuación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes del fenómeno, ampliamente difundidas en redes sociales muestran una intensa columna de fuego y material expulsado desde varios municipios vecinos. El evento se registró cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal, una zona habitada y con infraestructura sensible, lo que incrementó la preocupación de la comunidad local.

Una alerta fue activada para que la población evite recorrer las vías dañadas, luego de que la erupción produjera fracturas en la carretera, pérdida de animales y afectación de vegetación, según reportes oficiales preliminares - crédito @ColombiaOscura / X

Sin víctimas humanas, pero con daños materiales y ambientales

En los reportes preliminares emitidos por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), se indica que no se reportan personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, se confirmó la muerte de varios animales y daños materiales en la vía de acceso al corregimiento Siete Vueltas, así como afectaciones en los accesos a Juancito Viejo. El secretario de Gobierno de San Juan de Urabá, José Ignacio Díaz Salgado, precisó que al menos cuatro viviendas debieron ser evacuadas como medida preventiva.

El Dagran informó, a través de su cuenta oficial en X, que “el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal. De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”. Además, la entidad detalló que “de manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio”.

Las autoridades advirtieron sobre riesgos
Las autoridades advirtieron sobre riesgos de nuevos episodios en la zona y recomiendan a la comunidad mantenerse alejada del área afectada - crédito @DagranAntioquia / X

Bomberos de la zona acudieron de inmediato para combatir las llamas y evitar la expansión de un posible incendio forestal, ya que la erupción afectó una amplia franja de vegetación seca. La situación llevó a restringir el tránsito entre San Juan y San Juancito, debido a las grietas detectadas en la carretera, situación que representa riesgo tanto para conductores como para peatones.

Autoridades en máxima alerta y vigilancia permanente

La Policía y las autoridades locales establecieron un cerco de seguridad para impedir el acercamiento de personas al área afectada, ante el posible riesgo de una nueva erupción. La vigilancia en la zona es permanente y los organismos de socorro mantienen comunicación directa con el Dagran y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, que ya prepara el envío de maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad en la vía dañada.

La integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de San Juan de Urabá, Daniela Navarro, entregó un balance preliminar en el que aseguró que “estamos enfrentando la erupción de uno de los volcanes cercanos a la zona urbana. Procedimos con la evacuación preventiva debido al alto riesgo de una actividad secundaria. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales”.

Un balance inicial indica que la actividad volcánica no dejó víctimas humanas, pero sí pérdidas en infraestructura vial y riesgos ambientales, mientras persiste el monitoreo de posibles nuevas manifestaciones del fenómeno en la zona - crédito @ColombiaOscura

Llamado a la prevención y espera de un balance definitivo

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no acercarse al sitio de la erupción ni transitar por las vías afectadas, mientras los equipos técnicos realizan una inspección exhaustiva para determinar el alcance real de los daños. El monitoreo de la zona continuará durante las próximas horas para descartar la posibilidad de nuevas expulsiones de material y para identificar eventuales afectaciones estructurales o ambientales.

El Dagran enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y mantener la vigilancia activa en toda el área circundante al volcán de lodo. Por el momento, se espera un informe definitivo tras la evaluación técnica y la atención de la emergencia.

Temas Relacionados

Volcán De LodoSan Juan de UrabáUrabá antioqueñoErupción VolcánicaDagranColombia-Noticias

Más Noticias

“Constituye un trato discriminatorio”: empresas se quejan del nuevo impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno Petro

La nueva carga tributaria afecta a compañías energéticas e instituciones financieras, mientras que empresas públicas y de salud quedan fuera del alcance de esta medida temporal

“Constituye un trato discriminatorio”: empresas

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

La ganadora de Miss Universo 2014 afirmó en una publicación que su intención era dejar un mensaje a sus seguidores y más allá

Paulina Vega quitó el título

Encuesta Invamer: imagen de Gustavo Petro tuvo considerable repunte a seis meses del final de su Gobierno; este es el balance

El jefe de Estado, de acuerdo con la reciente medición, aumentó en cerca de 11 puntos porcentuales en relación con la pasada medición, de noviembre de 2025, lo que parece encaminar la percepción sobre su administración con miras al final del mandato constitucional, previsto para el 7 de agosto de 2026

Encuesta Invamer: imagen de Gustavo

Trabajar en domingo puede duplicar sus beneficios: así funciona la regla que pocos conocen en Colombia

La ley distingue entre trabajo dominical ocasional y habitual, y esa diferencia puede significar más dinero en su bolsillo y días adicionales de descanso remunerado

Trabajar en domingo puede duplicar

Mary Méndez recordó que fue víctima de un paseo millonario tras el caso de Diana Ospina en Bogotá

La presentadora de ‘La Red’ sorprendió al revelar en redes sociales que fue víctima de este delito que tiene preocupados a los ciudadanos por la inseguridad en el transporte de la capital colombiana

Mary Méndez recordó que fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Paulina Vega quitó el título

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Yina Calderón se pronunció tras el final del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estaban haciendo nada”

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Deportes

Santa Fe no aprovechó la

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín

Salida de Fernando Diniz sería alegría para Marino Hinestroza en Vasco da Gama: esta es la razón

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Este será el rival y fecha de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: se juega la clasificación al mundial

Hinchas de Atlético Nacional causaron estragos en El Campín: hubo choques con la Policía