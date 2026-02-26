Emergencia en Antioquia: hizo erupción volcán de lodo en San Juan de Urabá

Un equipo técnico llegó al área afectada para evaluar daños materiales y ambientales tras la súbita expulsión de lodo y fuego ocurrida a pocos metros de la planta de tratamiento del acueducto municipal, sin reportar lesionados - crédito @ColombiaOscura / X

Un ambiente de alarma se apoderó en San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, la tarde del miércoles 25 de febrero, luego de que un volcán de lodo erupcionara en una zona limítrofe con San Pedro de Urabá.

La emergencia confirmada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá (Cmgrd), provocó que decenas de familias vivieran momentos de pánico y que las autoridades activaran protocolos de prevención y evacuación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes del fenómeno, ampliamente difundidas en redes sociales muestran una intensa columna de fuego y material expulsado desde varios municipios vecinos. El evento se registró cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal, una zona habitada y con infraestructura sensible, lo que incrementó la preocupación de la comunidad local.

Una alerta fue activada para que la población evite recorrer las vías dañadas, luego de que la erupción produjera fracturas en la carretera, pérdida de animales y afectación de vegetación, según reportes oficiales preliminares - crédito @ColombiaOscura / X

Sin víctimas humanas, pero con daños materiales y ambientales

En los reportes preliminares emitidos por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), se indica que no se reportan personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, se confirmó la muerte de varios animales y daños materiales en la vía de acceso al corregimiento Siete Vueltas, así como afectaciones en los accesos a Juancito Viejo. El secretario de Gobierno de San Juan de Urabá, José Ignacio Díaz Salgado, precisó que al menos cuatro viviendas debieron ser evacuadas como medida preventiva.

El Dagran informó, a través de su cuenta oficial en X, que “el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal. De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas”. Además, la entidad detalló que “de manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio”.

Las autoridades advirtieron sobre riesgos de nuevos episodios en la zona y recomiendan a la comunidad mantenerse alejada del área afectada - crédito @DagranAntioquia / X

Bomberos de la zona acudieron de inmediato para combatir las llamas y evitar la expansión de un posible incendio forestal, ya que la erupción afectó una amplia franja de vegetación seca. La situación llevó a restringir el tránsito entre San Juan y San Juancito, debido a las grietas detectadas en la carretera, situación que representa riesgo tanto para conductores como para peatones.

Autoridades en máxima alerta y vigilancia permanente

La Policía y las autoridades locales establecieron un cerco de seguridad para impedir el acercamiento de personas al área afectada, ante el posible riesgo de una nueva erupción. La vigilancia en la zona es permanente y los organismos de socorro mantienen comunicación directa con el Dagran y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, que ya prepara el envío de maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad en la vía dañada.

La integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de San Juan de Urabá, Daniela Navarro, entregó un balance preliminar en el que aseguró que “estamos enfrentando la erupción de uno de los volcanes cercanos a la zona urbana. Procedimos con la evacuación preventiva debido al alto riesgo de una actividad secundaria. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales”.

Un balance inicial indica que la actividad volcánica no dejó víctimas humanas, pero sí pérdidas en infraestructura vial y riesgos ambientales, mientras persiste el monitoreo de posibles nuevas manifestaciones del fenómeno en la zona - crédito @ColombiaOscura

Llamado a la prevención y espera de un balance definitivo

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no acercarse al sitio de la erupción ni transitar por las vías afectadas, mientras los equipos técnicos realizan una inspección exhaustiva para determinar el alcance real de los daños. El monitoreo de la zona continuará durante las próximas horas para descartar la posibilidad de nuevas expulsiones de material y para identificar eventuales afectaciones estructurales o ambientales.

El Dagran enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y mantener la vigilancia activa en toda el área circundante al volcán de lodo. Por el momento, se espera un informe definitivo tras la evaluación técnica y la atención de la emergencia.