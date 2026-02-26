Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

Con un video de tono cómico, la banda colombiana confirmó su presencia en el prestigioso evento que se celebrará en México, en septiembre de 2026 - crédito @vanswarpedtour/Instagram

Los anuncios de conciertos en Colombia llegaron a un punto de transformarse casi en algo rutinario. Es tanta la actividad en todos los frentes que puede abrumar por momentos al consumidor. Pero algo también recurrente en los últimos años, son los anuncios de artistas colombianos anunciando giras internacionales o conciertos de alto calibre en los festivales más prestigiosos.

Lo primero que se suele venir a la mente son las figuras más populares, como Shakira, Carlos Vives o Juanes que de a pocos anuncian su calendario de presentaciones a lo largo del año. Pero incluso los artistas más ligados a géneros “de nicho” cobran protagonismo en el exterior, y una muestra de ello la dio Don Tetto durante la última semana.

La banda bogotana, reconocida como una de las impulsoras del sonido pop punk que triunfó a lo largo de los 2000, le dio una buena sorpresa a sus fans luego de ser confirmada como parte del Warped Tour 2026, uno de los eventos más prestigiosos del rock alternativo a nivel mundial y que celebrará su primera edición en Ciudad de México los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los responsables de clásicos como No Digas Lo Siento, Sigamos Caminando, Fallido Intento o Una Noche Normal, integrándose a un cartel que reúne figuras centrales del género como Jimmy Eat World, New Found Glory, All Time Low, Yellowcard, Simple Plan, The All-American Rejects y Papa Roach.

México albergará por primera vez el Warped Tour, con varias de las agrupaciónes punk más importantes del mundo. Allí se presentará Don Tetto - crédito Vans Warped Tour/Facebook

Cabe señalar que Don Tetto junto a las mencionadas forman parte de las 54 bandas anunciadas, en una lista que llegaría hasta las 91 bandas.

Para Don Tetto, este anuncio llega luego de un 2025 con el que ratificaron su impacto internacional, principalmente en América Latina con las fechas del Histórico Tour 2025 con el que giraron por Hispanoamérica, destacando sus apariciones en el Festival Rock Al Parque. Previamente, en 2024, se convirtieron en la primera banda colombiana de rock en llenar el Movistar Arena, motivo por el que volverán a dicho escenario el próximo 23 de mayo, aspirando a repetir la hazaña.

Paralelamente, la banda se encuentra trabajando en su sexto álbum de estudio, del que se conocen hasta ahora dos adelantos: ¿Dónde Estarás? y Solo Tú y Yo.

La historia del Warped Tour, el festival que llevó al punk californiano a un estatus global

El Warped Tour se transformó en un emblema del rock internacional desde su creación en 1995 - crédito Vans Warped Tour/Facebook

Creado en 1995 por Kevin Lyman y Ray Woodbury, el Warped Tour se inspiró en el auge que vivían los deportes extremos durante los años 90 (y la cultura skater en particular), siguiendo el ejemplo marcado por los festivales Lollapalooza a inicios de la década.

El éxito de su primera edición, sumado al auge que atravesaba el punk californiano con la popularidad de grupos como Green Day o The Offspring, llevó a que la segunda edición de 1996 contara con la marca de zapatillas Vans como su principal patrocinador, por lo que desde entonces se le conoció como el Vans Warped Tour.

Desde un inicio los grupos punk y ska eran los protagonistas del evento, pero con el paso de los años fue ampliando su propuesta para incluir géneros como el metalcore o el emo. En sus mejores días, la estructura del evento permitía una rotación de más de 100 bandas por jornada, con varias tarimas funcionando de manera simultanea.

Grupos como blink-182, My Chemical Romance, Paramore, Fall Out Boy, Sum 41, Avenged Sevenfold, y hasta figuras con cierto reconocimiento en el pop como Machine Gun Kelly, Bebe Rexha, Katy Perry y The Black Eyed Peas, pasaron por el evento. El formato era completamente itinerante, girando por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El festival también incorporó actividades relacionadas con deportes extremos, como pistas de skate y BMX, así como carpas de organizaciones sociales y campañas de concienciación, incluyendo colaboraciones con PETA y otras entidades.

Además, el festival lanzó anualmente un álbum recopilatorio con canciones de las bandas participantes, lo que ayudó a la difusión de muchas de ellas.

Tras casi 25 años, Kevin Lyman anunció en 2018 el final del Warped Tour, citando cambios en la industria musical y en la dinámica de la comunidad punk. En 2019 se celebraron tres conciertos especiales para celebrar el 25º aniversario de su creación.

En 2025 se anunció un regreso especial en 2025 por su 30º aniversario, colmando las expectativas hasta el punto de volver a celebrar una edición en 2026 con Washington, Long Beach, Montreal, Ciudad de México y Orlando como paradas entre junio y noviembre.