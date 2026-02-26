Desarticularon banda de piratería que robaba automotores con mercancía de alto valor en la vía Panamericana

Los criminales hurtaban vehículos de valor o interceptaban a los conductores en falsos retenes - crédito Fiscalía General de la Nación

Aunque parezca un tema que solo se ve en la actualidad en las películas, la piratería sigue registrándose mediante robos armados en el golfo de Guinea, el sudeste asiático y el mar Caribe, principalmente cerca de Venezuela y Haití.

Además, hay lugares en los que los criminales adoptan comportamientos de los piratas de mar, pero en vías en las que hay poca presencia de las autoridades; uno de los últimos casos en ser expuestos se registró en Colombia.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación informó que en Popayán capturaron a los integrantes de Los Pinos, una estructura criminal dedicada a la piratería terrestre con el objetivo de hurtar vehículos de carga en la vía Panamericana.

Así delinquen los piratas en la vía Panamericana

En el informe se menciona que fueron capturados cuatro hombres señalados de cometer hurtos de automotores, principalmente vehículos de carga con mercancías de alto valor que se movilizaban por el corredor internacional.

Los implicados fueron capturados durante varios operativos registrados en Popayán, luego de que las autoridades recolectaron el material probatorio con el que se confirmó la forma en la que delinquían desde 2024. La Fiscalía reveló que los detenidos se encontraban distribuidos entre los corredores de Popayán – Cajibío, Piendamó - Caloto, y en las veredas de El Túnel, El Mango, Tunía y el corregimiento de Pescador.

En uno de los aspectos que más llamó la atención del informe entregado por las autoridades, se relata que los criminales se disfrazaban de uniformados de la fuerza pública para instalar retenes y robar la mercancía.

“Para la realización de los saltos, los presuntos integrantes de ”Los Pinos", portando armas de fuego, se identificaban como fuerza pública, instalaban un retén ilegal y de esta manera se apoderaban de la mercancía y emprendían la fuga en los vehículos hurtados. Posteriormente, los automotores aparecían abandonados en varios tramos de la vía Panamericana”, se lee en el comunicado.

En la parte final se informa que los cuatro capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas; estos fueron identificados como Nemesio Mamian, Jonathan López, Robinson Muñoz y Anderson Stiven López, a los que se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a pesar de que no aceptaron los cargos.

En Colombia, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas están tipificados en el Código Penal y conllevan penas privativas de la libertad que varían según las circunstancias y agravantes de cada caso.

El concierto para delinquir, según el artículo 340 del Código Penal, implica que dos o más personas se asocian para cometer delitos. La pena base oscila entre tres y seis años de prisión, pero se incrementa si la organización tiene como fin la comisión de delitos graves, como homicidio o secuestro.

El hurto calificado y agravado se refiere a la apropiación ilícita de bienes ajenos, empleando violencia, amenazas, o cuando concurren circunstancias agravantes, como la utilización de armas o la pluralidad de sujetos. La sanción, conforme al artículo 240 y siguientes, puede ir de seis a dieciséis años de cárcel, aumentando en función del valor de lo hurtado y la presencia de agravantes.

El porte ilegal de armas, regulado por el artículo 365, sanciona a quien lleve, posea o trafique armas de fuego sin autorización. Las penas van de nueve a doce años de prisión, incrementándose si se trata de armas de uso privativo de las fuerzas armadas o si se relaciona con otros delitos.