Demoras en aeropuerto El Dorado tendrían que ver con medidas de los controladores aéreos: ya hay más de 10 vuelos retrasados

Aeropuerto Internacional El Dorado, donde varias aeronaves permanecen en fila a la espera de autorización para iniciar carrera de despegue - crédito @AerocivilCol/X

En el Aeropuerto Internacional El Dorado se registran demoras en los despegues de más de 10 aeronaves con destino a la costa norte y el oriente del país, generando congestión en pista durante la jornada del 26 de febrero.

De acuerdo con el reporte operativo, los controladores aéreos están ampliando al máximo la separación entre aeronaves mientras permanecen en fila para despegar, una medida que busca garantizar la seguridad en medio del alto flujo de tráfico aéreo.

En la aplicación Flightradar24 se observan vuelos programados hacia destinos nacionales como Montería, Valledupar y Bucaramanga, así como rutas internacionales con destino a Nueva York y Fort Lauderdale, que presentan retrasos en su salida.

En la aplicación Flightradar24 se observan las rutas programadas y los tiempos de salida ajustados en distintos trayectos nacionales e internacionales - crédito FlightRadar24

Hasta el momento, la administración del aeropuerto no se ha pronunciado oficialmente sobre las causas de las demoras ni ha entregado un estimado sobre la normalización de las operaciones.

La decisión de ralentizar las operaciones podría responder directamente a un evento sucedido el 20 de febrero de 2026. Ese día, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cruzó inadvertidamente la trayectoria de un avión comercial de Latam, con más de 150 pasajeros a bordo, mientras este aceleraba para despegar.

El piloto de Latam debió frenar y abortar la maniobra para evitar una colisión. La gravedad del caso llevó a la Aerocivil a emitir directrices urgentes para los controladores. Las nuevas órdenes exigen la observancia rigurosa de las distancias de seguridad.

Desde ese momento, cada despegue en El Dorado se produce bajo parámetros de máxima cautela.

El personal prioriza la seguridad operativa y evita cualquier margen de riesgo, incluso si esto retrasa la programación habitual. El Dorado destaca que no existe paro laboral ni protesta en curso: la principal causa de la lentitud actual es la elección consciente de actuar de forma más conservadora.

La Aeronáutica Civil informó a través de su cuenta oficial de X que se presentaron demoras en las salidas de vuelos en el Aeropuerto El Dorado y recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

Redistribución de horarios de despegue y aterrizaje podría poner en jaque la eficiencia del aeropuerto

La Aeronáutica Civil ha planteado un posible ajuste en el sistema de asignación, que ha generado alarma entre aerolíneas y expertos del sector.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) advirtió que modificar las reglas sin aplicar primero el monitoreo técnico establecido por los estándares internacionales podría afectar la conectividad, elevar tarifas y debilitar la posición de Colombia como centro regional de operaciones, según indicaron Paula Bernal, country manager de Iata en Colombia, y representantes de distintas aerolíneas en diálogo con El Colombiano.

El aeropuerto El Dorado, catalogado como nivel 3 de congestión, movilizó más de 50 millones de pasajeros en 2023 y actualmente opera 74 despegues y aterrizajes por hora.

El Aeropuerto El Dorado enfrenta congestión y retrasos mientras se debate la redistribución de los slots, fundamentales para mantener rutas y frecuencia de vuelos - crédito Aeropuerto El Dorado

Un estudio del mismo año, realizado con participación de la Aerocivil, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario y las aerolíneas, identificó 23 recomendaciones técnicas para aumentar la capacidad.

De estas, 16 no requieren nueva infraestructura y, de implementarse plenamente, podrían permitir entre 90 y 100 operaciones por hora, sin sacrificar la calidad del servicio.

Según Bernal, el principal riesgo de apartarse de los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) es el impacto directo sobre la oferta de vuelos y, por ende, sobre el costo para los usuarios.

“La ausencia de reglas claras puede generar menos rutas o menos frecuencias. Y si hay menos sillas disponibles, el resultado puede ser un incremento en los precios de los tiquetes”, explicó.

La asignación de slots en El Dorado es clave: cambios sin monitoreo internacional podrían reducir rutas, afectar carga y subir tarifas aéreas - crédito Aeronáutica Civil

Las aerolíneas también han hecho sus reclamos. Jetsmart indicó que la solución no puede ser simplemente repartir la escasez de slots, sino incorporar herramientas de asignación más dinámicas que permitan la entrada de nuevos operadores, con límites de concentración y criterios de eficiencia, siguiendo modelos como el del aeropuerto de Congonhas en São Paulo.

Latam Airlines resaltó que la aplicación total de los Wasg es clave, asegurando la devolución de slots no utilizados y garantizando oportunidades equitativas para todos los operadores. Avianca, por su parte, alertó sobre la incertidumbre jurídica que generan cambios sin aumentar realmente la capacidad del aeropuerto.