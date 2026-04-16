Incautaron en el centro de Bogotá más de 100 celulares que habían sido robados en Perú: encontraron unos $600 millones en accesorios ilegales

Las autoridades incautan más de 40.000 accesorios ilegales en operativos en Bogotá - crédito MEBOG

En un operativo contra el comercio ilegal en el centro de la capital, las autoridades asestaron un golpe significativo a las redes de contrabando y al mercado de celulares robados que operan en la ciudad.

La intervención, liderada por la Policía Nacional en articulación con varias entidades del orden distrital y nacional, dejó al descubierto un entramado que pretendía comercializar mercancía ilícita en una de las zonas más concurridas de Bogotá.

Las acciones se concentraron en la localidad de Los Mártires, específicamente en el sector de la calle 13, donde uniformados realizaron visitas de control a 11 establecimientos comerciales. Como resultado, se logró la aprehensión de cerca de 40.000 accesorios para celulares de origen extranjero que no contaban con la documentación exigida por la ley para su ingreso al país.

Entre los elementos incautados se encontraban estuches, repuestos, cargadores, baterías, audífonos y otros dispositivos tecnológicos que, según las autoridades, estaban listos para ser vendidos al público.

La policía halla celulares robados y desmantela red de contrabando en Los Mártires - crédito MEBOG

El valor comercial de esta mercancía fue estimado en aproximadamente 600 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del negocio ilegal que se movía en esta zona de la ciudad.

El coronel Jhon Zambrano, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles del operativo y destacó el impacto de estas acciones en la lucha contra el contrabando.

“En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, en trabajo articulado con la Policía Fiscal Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Seccional de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad, desplegó varios operativos en la capital contra el contrabando. Mediante acciones de control aduanero en once establecimientos comerciales en la localidad de Los Mártires, se logró la aprehensión de cerca de cuarenta mil accesorios para celular de procedencia extranjera, entre ellos estuches, repuestos, cargadores, baterías, audífonos, parlantes, radios y vidrios templados. Estos productos no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al país”, aseguró el coronel.

Pero el hallazgo más relevante se dio en paralelo a estas incautaciones, pues la Seccional de Investigación Criminal logró detectar 122 teléfonos celulares que figuraban con reporte de hurto en Perú, los cuales estaban siendo introducidos al mercado capitalino para su venta ilegal.

Las acciones oficiales frenan mercado ilícito de dispositivos y accesorios en la capital - crédito MEBOG

El teniente coronel Daniel Giovanny Lozano, subdirector operativo policial, resaltó el alcance de esta incautación en el combate a estructuras criminales internacionales.

“Con estas acciones, la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y las entidades distritales reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de los colombianos. Además, con la incautación de teléfonos celulares reportados como hurtados en el extranjero, se contribuye a la lucha contra el crimen transnacional, debilitando estructuras dedicadas al hurto y tráfico ilegal de estos dispositivos móviles”, aseguró el teniente coronel.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, hizo un llamado enfático a la ciudadanía sobre el papel que juega el consumo en la cadena delictiva.

“La lucha contra el hurto en todas sus modalidades, combatir el hurto a celulares, combatir el contrabando, son parte de las prioridades de la construcción de seguridad en Bogotá. Es por eso que hemos desarrollado operaciones de nuevo en el área de la calle trece para incautar más de cuarenta mil accesorios de celulares que hacen parte de contrabando y que alimentan el mercado de venta de celulares robados, usados y adicionalmente, la identificación de 122 celulares que fueron traídos desde Perú, donde fueron hurtados, para incluirlos en el mercado capitalino”.

El golpe de las autoridades en la calle 13: más de 40.000 accesorios y celulares robados incautados en Bogotá - crédito MEBOG

El funcionario fue más allá al advertir sobre las consecuencias de adquirir este tipo de productos: “Una vez más, una invitación a todos los ciudadanos: no comprar elementos robados, no comprar mercancía en lugares de probado reconocimiento donde se venden elementos hurtados y no comprar contrabando. Comprar elementos hurtados y comprar contrabando es financiar el crimen”.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de proteger la economía formal, garantizar condiciones de competencia justa y frenar el avance de redes ilegales que afectan tanto a comerciantes como a consumidores. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas habilitadas, destacando que la colaboración ciudadana es clave para debilitar estas estructuras ilícitas.