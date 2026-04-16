Caída del dólar beneficia a los que quieran ver el Mundial de Fútbol: hoy un televisor cuesta hasta 18% menos que en 2022

Imagen de referencia. La histórica caída del dólar impulsa una reducción de hasta 18% en los precios de televisores en Colombia antes del Mundial 2026 - crédito Leonardo Benassatto/Reuters

El ciclo descendente del dólar, que esta semana se cotizó por debajo de los $3.600 y alcanzó su valor más bajo en cinco años, podría generar una reducción significativa en los precios de televisores en Colombia, especialmente de cara al Mundial 2026.

Esta coyuntura ofrece a los consumidores locales una ocasión única: acceder a mejor tecnología para seguir el torneo con una inversión menor que la realizada en la edición anterior (2022), impulsada por el abaratamiento de la moneda estadounidense y una amplia oferta en el mercado.

Según una investigación publicada por La República, el impacto del dólar sobre productos importados y transacciones en línea se traduce en una oportunidad comercial para los hogares colombianos, que ahora pueden acceder a televisores de última generación a precios sustancialmente reducidos.

En particular, el ejercicio de comparación realizado por La República evidenció una caída de 18,4% en los precios de televisores desde septiembre de 2022, dos meses antes de la cita mundialista de Catar.

La disminución en precios y mayor competencia en el mercado de tecnología abre una ventana ideal para renovar televisores de cara al Mundial 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Este descenso no solo beneficia a las gamas de entrada, sino que se extiende a modelos de mayor nivel tecnológico. Por ejemplo, un televisor inteligente de 55 pulgadas Amazon Fire TV que hace menos de dos años costaba cerca de $2,53 millones, hoy ronda los $2,06 millones, una diferencia superior a $450.000.

Del mismo modo, un Samsung Qled de 65 pulgadas disminuyó en más de $370.000, desde $2,05 millones hasta $1,67 millones, mientras que un modelo Hisense Mini-LED de 55 pulgadas pasó de casi $2,98 millones a $2,43 millones, un ahorro de más de $550.000, según los datos recogidos por La República.

La pregunta sobre cuánto cuesta hoy comprar un televisor, dada la cotización del dólar en $3.578, tiene respuesta concreta en el análisis de mercado: el precio de varios modelos destacados se redujo en cifras de entre $310.000 y $550.000 en comparación con el Mundial pasado.

Por ejemplo, el Samsung TV Inteligente Crystal, que actualmente tiene un precio de USD 379,99, en Amazon, usando la tasa de cambio vigente, cuando hace cuatro años habría significado un desembolso de $1,6 millones, lo que implica un ahorro tangible de $308.000.

Los precios de televisores importados de gama media, Mini-LED y Qled muestran reducciones que llegan a más de $550.000 respecto al Mundial anterior - crédito David Zalubowski/AP

El escenario de precios descendentes se convirtió en una ventana de oportunidad para numerosos colombianos que buscan renovar sus equipos antes del inicio de la cita mundialista en junio de 2026. La baja del dólar, sumada a una mayor competencia y variedad en el segmento de televisores, permite acceder a tecnología avanzada sin sacrificar el presupuesto familiar.

La reducción de precios ha beneficiado tres segmentos principales del mercado: televisores inteligentes de gama media, modelos de tecnología Mini-LED y dispositivos premium como los Qled de 65 pulgadas, todos con ahorros que superan en algunos casos los $550.000 respecto a los valores previos al Mundial anterior.

De este modo, las decisiones de consumo de los hogares se ven directamente influenciadas por la dinámica internacional del dólar y la política monetaria colombiana. La combinación de tipo de cambio favorable e innovaciones tecnológicas transforma la experiencia de ver el Mundial 2026 en una opción más asequible y atractiva para el público local.

Por qué está bajando el dólar

La tendencia bajista del dólar responde al mantenimiento de la tasa de referencia del Banco de la República en 11,25% y a la coyuntura internacional - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El comportamiento descendente del dólar comenzó a evidenciarse desde noviembre de 2024, cuando la tasa de referencia se ubicaba cerca de $4.409 y la coyuntura internacional, marcada por la elección de Donald Trump en Estados Unidos, incentivó políticas para debilitar la moneda estadounidense y ganar competitividad comercial.

Durante la última semana (del 13 al 16 de abril), la divisa ha $29,22 en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día anterior (miércoles 15 de abril), que fue de $3.578,10, lo que representa un mínimo inédito desde el año 2021.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, el mercado atraviesa una consolidada tendencia bajista, impulsada por el mantenimiento de la tasa de referencia del Banco de la República en 11,25%. Acevedo dijo a La República: “El mercado continúa en una clara tendencia bajista estructural y más ahora que el Banco de la República tiene las tasas de referencia en 11,25%. El carry trade continúa completamente vigente”.

A este contexto cambiario se suman presiones inflacionarias persistentes. El banco Itaú destacó que las inflaciones básicas del Banco de la República repuntaron con fuerza en marzo, situando el promedio cerca de 5,6%, niveles no registrados en más de un año.

La inflación estructural, que excluye alimentos y servicios regulados, alcanzó 5,79%. Estas cifras reflejan dificultades en la convergencia inflacionaria, motivadas por procesos de indexación salarial —el salario mínimo subirá 23% en 2026— y los desequilibrios fiscales, aspectos que complican el margen para recortes en las tasas de interés.