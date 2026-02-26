Colombia

Del 30 % y 45 % de pérdida de órganos trasplantados estaría ligada a fallas en medicamentos

Especialistas advierten que entre 30 % y 45 % de la pérdida de órganos trasplantados estaría asociada a fallas en el acceso y adherencia a medicamentos inmunosupresores, claves para evitar el rechazo del injerto

Cada 27 de febrero se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha que busca promover la cultura de la donación y reconocer el trabajo médico y solidario que permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas. En este contexto, especialistas y organizaciones del sector salud advirtieron que la continuidad en los tratamientos posteriores al trasplante es un factor determinante para preservar los órganos implantados y evitar complicaciones que pueden comprometer su funcionamiento.

De acuerdo con información divulgada por BLU Radio, expertos han señalado que la situación actual del sistema de salud impacta directamente a los pacientes trasplantados, especialmente en lo relacionado con el acceso oportuno a medicamentos inmunosupresores. Estos fármacos son fundamentales para evitar que el organismo rechace el órgano recibido, por lo que cualquier interrupción o variación en el tratamiento puede generar consecuencias clínicas graves.

Según estimaciones médicas citadas por BLU Radio, entre el 30 % y el 45 % de las pérdidas de órganos trasplantados podrían estar relacionadas directamente con la falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor. Los especialistas explican que omitir dosis o alterar los horarios indicados aumenta la variabilidad del medicamento en el organismo, lo que incrementa el riesgo de rechazo crónico del injerto. Este proceso puede desarrollarse de manera silenciosa y progresiva, sin síntomas inmediatos, pero con efectos que deterioran gradualmente el órgano hasta comprometer su funcionamiento.

Los profesionales de la salud insisten en que la adherencia estricta a las indicaciones médicas es clave para la supervivencia del órgano trasplantado. Los pacientes que cumplen de manera rigurosa con los tratamientos presentan mejores resultados clínicos y menores probabilidades de complicaciones, mientras que quienes interrumpen o modifican las dosis tienen un riesgo significativamente mayor de perder el injerto, según las cifras mencionadas por ese medio de comunicación.

La conmemoración del Día Mundial del Trasplante también pone el foco en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación en el país. Organizaciones médicas y asociaciones vinculadas a la atención de pacientes trasplantados resaltan que el trabajo conjunto entre instituciones, personal sanitario y ciudadanía es fundamental para aumentar el número de donantes y garantizar que los órganos disponibles puedan llegar a quienes se encuentran en lista de espera.

En este escenario, los especialistas subrayan que el trasplante no termina con la cirugía. El proceso requiere seguimiento permanente, controles médicos y acceso continuo a medicamentos, elementos que resultan esenciales para asegurar el éxito a largo plazo. La falta de estos componentes no solo pone en riesgo la salud del paciente, sino que también puede significar la pérdida de un órgano donado, lo que representa un impacto humano y sanitario considerable.

Las consecuencias clínicas de la falta de adherencia al tratamiento pueden incluir deterioro progresivo del órgano, aumento en hospitalizaciones y la necesidad de nuevos procedimientos médicos. Por esta razón, los expertos recomiendan reforzar las estrategias de educación al paciente y garantizar canales eficientes para la entrega de medicamentos, evitando interrupciones que puedan comprometer los resultados alcanzados tras el trasplante.

La fecha conmemorativa también busca recordar que miles de personas permanecen en listas de espera esperando una oportunidad de vida. En ese sentido, la donación de órganos y tejidos continúa siendo un acto solidario que puede transformar el futuro de quienes padecen enfermedades graves y dependen de un trasplante para sobrevivir o mejorar su calidad de vida.

Los profesionales de la salud enfatizan que el éxito del sistema de trasplantes depende de varios factores: la disponibilidad de donantes, la capacidad médica para realizar los procedimientos y el acceso sostenido a tratamientos posteriores. La combinación de estos elementos permite que el esfuerzo médico y la solidaridad de los donantes se traduzcan en resultados positivos para los pacientes.

