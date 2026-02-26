De la radio al TikTok: el impacto de los ‘jingles’ en la campaña política de 2026

Las campañas utilizan ritmos urbanos y melodías virales para captar la atención de votantes jóvenes y populares - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

El panorama de la campaña electoral en Colombia rumbo a 2026 revela un resurgimiento estratégico de los jingles políticos, ahora potenciados por la viralidad digital.

Esta herramienta, que parecía relegada ante el auge de las redes sociales y la sofisticación tecnológica, retoma fuerza al fusionar ritmos urbanos con campañas pensadas para plataformas digitales como TikTok, Instagram, X, Threads, entre otros.

Los antecedentes de este fenómeno se remontan a la llegada de la radio en 1929, cuando los jingles servían como instrumentos emocionales para acercarse a una población diversa y con altas tasas de analfabetismo, según el Centro Nacional de Memoria Sonora.

Con el paso del tiempo, la industria radial y televisiva transformó estos mensajes en producciones más sofisticadas y adaptadas a públicos específicos. En los años recientes, la irrupción de géneros como el vallenato y el reggaetón ha permitido que las campañas dialoguen con sectores juveniles y populares, consolidando una tradición sonora en constante cambio.

Durante la campaña de 2026 se han observado tendencias inéditas: el uso de ritmos urbanos y letras provocadoras, diseñadas para viralizarse en redes sociales y fomentar la apropiación ciudadana.

Un ejemplo notable es el jingle del creador de contenido Edwin Brito, conocido como Pechy Player, aspirante al Senado por el Partido Conservador, cuya letra directa y tono antipolítico ha generado amplia difusión en las redes sociales.

Por otro lado, el jingle de Cambio Radical apuesta por frases breves y melodías pegajosas, buscando instalar su mensaje en la memoria colectiva mediante la repetición y la fácil recordación.

Para entender este fenómeno que ha caracterizado las campañas políticas en la nación, Infobae Colombia consultó con expertos en la producción y composición musical, así como en comunicación política, donde expresaron las razones por las que esta herramienta sigue siendo vital para atraer la atención de la ciudadanía de cara a los comicios electorales.

Contraste de épocas

El productor musical Juan Londoño, que estuvo detrás de la creación de varias piezas para varios dirigentes políticos del país, recalcó que se ha evidenciado cambios en la manera de realizar este tipo de contenidos.

“En la época anterior se hacían jingles muy bien hechos, con todos los buenos cantantes, la mejor producción, como si les faltara una marca de un producto nacional (...) ahora llegan algunos que suelen medio decentes, porque están con inteligencia artificial, porque les funciona mucho mejor y para los presupuestos que tienen, porque son muy bajitos”, manifestó Londoño a este medio de comunicación.

Andrés Suarez, experto en comunicación política, indicó que, con el auge de las redes sociales y los avances tecnológicos, los jingles se han transformado en canciones completas que pueden segmentarse y adaptarse a diferentes audiencias.

“Antes se volvían canciones, no solamente un jingle, una frase o un espacio pequeño con música, sino ya canciones completas. Hoy en día, lo que permiten las redes digitales es ampliarlo, segmentarlo, elegir pedazos, elegir diferentes contenidos que puedan llegar a diferentes personas”, indicó.

A diferencia de otras épocas, el experto señaló que, con el avance tecnológico y la expansión de plataformas digitales, permiten una mayor capacidad de difusión y replicabilidad de estos jingles a un costo mucho más bajo que antes.

“Los jingles siempre han sido una herramienta viral, solo que no a través de otros canales de comunicación: emisora, repetición. Hoy lo que tenemos es mayor capacidad de difusión, mayor capacidad de replicabilidad, mayor capacidad de difusión y a mucho menor costo”, declaró.

Qué debe tener un buen jingle político

Al respecto, Juan Londoño comentó que la musicalidad y repetición son clave para generar una fuerte recordación del mensaje político, y que el ritmo de moda, como el género urbano, suele ser la elección en campañas actuales.

“La música tiene una fundación impresionante, sobre todo la repetición, porque si lo pones un jingle una sola vez, no logras mucho. La repetición lo va haciendo más poderoso”, recalcó.

Así mismo, señaló que el jingle cuenta con ciertas características para que, en palabras del productor, atraen rápidamente la atención de la ciudadanía.

“Nosotros aquí decimos algo que nos ha funcionado muy bien. Y es que sea conciso, preciso y, si es posible, que rime (...) y que la melodía sea muy pegajosa y muy sencilla, porque si se enredan, pierdes. Si se ponen a hacer una cosa demasiado elaborada, no les funciona”, aseveró.

Para Andrés Suarez, la atracción de la pieza para la ciudadanía, la repetición y la claridad del mensaje son los tres factores clave para que un jingle sea efectivo en una campaña política.

“Esta no es una herramienta para argumentar o desarrollar ideas, es simplemente para posicionar un mensaje que se repita, repetir las ideas centrales que se van a posicionar (...) la razón por la que tengo que votar y es por lo que representa ese candidato, y eso tiene que quedar reflejado”, comentó.

Por su parte, Miguel de Narváez, compositor y productor musical con más de 35 años de experiencia en Colombia y Latinoamérica, explicó que la música sigue siendo vital para las campañas debido a la preponderancia de la radio y su uso en espacios públicos y manifestaciones, creando un vínculo emocional con el electorado.

“El éxito de la música en las campañas de publicidad se amparan muchísimo en que aún la radio es muy importante y muy preponderante en Colombia. Pero recordemos que las campañas no solamente son la radio, televisión o medios, sino también en la calle, en las manifestaciones, en las congregaciones, dentro de las sedes políticas y también en carros vallas que van sonando o cosas así. Entonces, esa música despierta la atención, pues obviamente, del posible elector”, indicó el productor a Infobae Colombia.

En cuanto al costo de un jingle de campaña, De Narváez enfatizó: “Depende muchísimo del tiempo de duración, del número de medios que lo vayan a explotar, entre otros (...) pero podría estar rondando los 20 millones de pesos; que si uno se pone a pensar, eso no es nada para la actividad de promoción de los candidatos”.

El compositor también resalta que la producción musical para campañas debe adaptarse al estilo y género musical que identifique al candidato según su región y audiencia, mencionando ritmos populares como el vallenato y el reguetón en Colombia.

“Cuando existe una buena comunicación entre el estratega de campaña, que le dé a conocer al compositor aspectos como en qué territorio se mueve ese candidato, cuál es el, la esperanza que tiene ese candidato, a quiénes quiere llegarles, cómo baila, vive, oye, siente esa persona a donde quieren llegarle (...) todos esos lo llevan a uno a hacer la música adecuada. Además, recordemos que ahoritica en Colombia lo que más se escucha es lo popular”, mencionó.

Uso de Inteligencia artificial

Miguel de Narváez recalcó que la responsabilidad ética del productor es fundamental para la realización de la pieza musical, al considerar que “debe estar alineado ideológicamente con el candidato para quien trabaja”.

A su vez, recalcó que aunque la inteligencia artificial es una herramienta útil, no puede reemplazar el toque humano y emocional necesario para crear música auténtica y efectiva en campañas políticas.

“En mi sentir, pues es mejor hacerlo de una manera totalmente racional y de corazón, más que con inteligencia artificial, pero sí estamos escuchando varias campañas actuales con inteligencia artificial, lo cual me parece una herramienta interesante, pero no creo que cumpla con algo que sea orgánicamente hecho para seres humanos”, puntualizó.

Para Juan Londoño, la producción del jingle político “sigue siendo preferiblemente humana, aunque la IA puede servir de apoyo, siempre y cuando sea supervisada por personas con criterio”.

Por último, Andrés Suárez recalcó que esta herramienta no incide directamente en la elección de la ciudadanía.

“Nadie vota por un jingle. Un jingle lo que hace es recordación, posicionar una idea, y al final una estrategia termina siendo cómo convencer a las personas de que esta persona sí represento lo que yo quiero que represento, las ideas más importantes, mis expectativas”, precisó.

