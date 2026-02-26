Controversia en la turística comuna 13 en Medellín: rescataron gato al que sedaban y disfrazaban para ganar propinas

Un video viral muestra a un gato aparentemente sedado, vestido con ropa, gafas y junto a una pistola de juguete, siendo utilizado para recolectar dinero de los turistas en la popular Comuna 13 de Medellín, generando indignación y un debate sobre el maltrato animal - crédito El Trino / Facebook

En la Comuna 13 de Medellín surgió una fuerte preocupación por el uso de un gato que, según relatos de vecinos, permanece disfrazado y en exhibición mientras un hombre solicita dinero por fotografiarse con él.

El animal destaca por su pasividad excesiva: no responde a sonidos, movimientos ni intentos de interacción, lo que resulta inusual para un felino.

Quienes han presenciado la situación describen al gato como un cuerpo flácido y sin reacción, vestido con ropa, gafas y junto a una pistola de juguete. Aunque se nota que respira, su respiración resulta forzada y se mantiene inmóvil durante largos periodos.

La escena genera inquietud por el aparente estado de sedación del animal, lo que hace sospechar que no está recibiendo los cuidados adecuados.

La comunidad local exige que autoridades y organizaciones de protección animal investiguen el caso. Se espera que, en caso de confirmarse alguna forma de maltrato o sedación, se actúe rápidamente para garantizar el bienestar del felino y sancionar a los responsables.