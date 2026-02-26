Calendario lunar marzo 2026: estos son los mejores días para cortarse el cabello y depilarse

La guía lunar sugiere fechas ideales para cortes y depilaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aquellos interesados en el cuidado capilar se encuentran con una milenaria recomendación que pide adaptar las fechas de los cortes, tratamientos del cabello y depilación a las fases lunares, pues se considera que esto podría potenciar los resultados, desde fortalecer las raíces hasta lograr un afeitado más duradero.

El calendario lunar de marzo 2026 se presenta como una guía práctica para aquellos que buscan optimizar la salud y el crecimiento del cabello, asociando cada tipo de tratamiento con los diferentes días raíz, días hoja y días flor, conceptos tradicionales en el mundo de la cosmetología natural.

Aunque estas recomendaciones son muy populares entre las comunidades de belleza, no existe respaldo científico sólido que confirme la influencia directa de la Luna en los procesos de crecimiento capilar o la sensibilidad cutánea. Sin embargo, aquellos que tienen en cuenta el calendario afirman que sí funciona y muestran sus resultados en redes sociales.

Así, la utilidad real de sincronizar la rutina capilar con el calendario lunar está limitada a una práctica de preferencia personal y, eventualmente, a rituales de autocuidado que podrían fomentar la constancia y el bienestar.

Cuándo cortarse el pelo para que crezca fuerte

Según las versiones de aquellos que comparten su experiencia con el calendario lunar, los días raíz en marzo se asocian con una mayor absorción de nutrientes en el cuero cabelludo, lo que podría favorecer los tratamientos destinados a fortalecer el cabello y reducir la caída.

Los cortes realizados durante estas fechas se consideran ideales para aquellos que buscan un pelo más fuerte. Las fechas destacadas para cortes fortalecedores en marzo 2026 son del 4 al 5, del 6 al 7 y el 31.

Cuándo cortarse el pelo para que crezca más rápido

A diferencia de los días raíz, los días hoja se identifican como favorables para aquellos que pretenden acelerar el crecimiento del cabello. Según el mismo calendario, las fechas en marzo 2026 para cortes que busquen estimular el crecimiento rápido del cabello se extienden entre el 18 y el 21 de marzo.

Cuándo depilarse en marzo para que se retrase el crecimiento del vello

El calendario lunar de marzo 2026 recomienda diferentes ventanas temporales para maximizar los beneficios tanto en cortes de cabello como en depilaciones.

Y es que los días conocidos como flor se reservan para procedimientos orientados a la depilación, con la creencia de que en estas fases el vello crecerá más lentamente y la piel mostrará menor sensibilidad. Para marzo, aquellos que busquen tener una depilación con resultados duraderos pueden realizarse el procedimiento el día 5, así como del 8 al 9 y del 25 al 27 de marzo, momentos en los que, de acuerdo con esta tradición, el vello tardaría más tiempo en reaparecer.

La creencia en la influencia del calendario lunar sobre el cabello mantiene vigencia y aún más con las redes sociales, por lo que suma seguidores que buscan aprovechar las fases de la Luna para elegir el mejor momento para cortarse el pelo, debido a que la creencia sigue difundiéndose a través de las diferentes plataformas, en las que los internautas recomiendan hacer los cambios de look conforme al calendario del satélite.

Aquellos que recurren a estas prácticas, consideran cada etapa lunar con características específicas del crecimiento capilar, así que seleccionan fechas para recortar su melena en función de estos ciclos, con el objetivo de estimular fuerza y rapidez, además de prolongar la vitalidad del corte, debido a que estos son los principales objetivos de aquellos que disfrutan de cuidarse el cabello y de depilarse con resultados que duren aún más tiempo.