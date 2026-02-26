Auxilio funerario en Colpensiones: cómo solicitarlo en 2026 y qué pasa si no se reclama a tiempo

(Facebook/Funeraria Moreh Inhumaciones)

El auxilio funerario de Colpensiones continúa siendo una prestación económica clave para las familias que deben asumir los costos derivados del fallecimiento de un afiliado o pensionado. Según información divulgada por Caracol Radio, este beneficio busca aliviar el impacto económico que generan los servicios funerarios, siempre que la persona que lo solicite pueda demostrar que asumió dichos gastos y cumpla con los requisitos establecidos por la entidad.

El beneficio está contemplado dentro del sistema de seguridad social y se otorga a quien pruebe haber pagado el entierro o los servicios exequiales de un afiliado activo o de un pensionado por vejez o invalidez.

Con la actualización de condiciones para 2026, se reiteró la importancia de conocer los plazos y la documentación exigida, ya que el derecho puede perderse si no se tramita dentro del tiempo legal establecido.

FOTO DE ARCHIVO. Personas esperan frente a una oficina del fondo estatal de pensiones Colpensiones en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020.

De acuerdo con el reporte citado, el auxilio funerario corresponde a una prestación económica cuyo valor equivale al último salario base de cotización o a la mesada pensional del fallecido, con un rango que oscila entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Esta ayuda se entrega únicamente a quien demuestre haber sufragado los gastos funerarios mediante los documentos exigidos por la administradora pensional.

Uno de los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta los ciudadanos es el tiempo límite para reclamar el beneficio. Caracol Radio explicó que el auxilio funerario prescribe al cumplirse un año desde la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado. Si la solicitud no se radica dentro de ese plazo, el derecho se pierde y no podrá reclamarse posteriormente, incluso si existen facturas o comprobantes de pago.

El trámite para solicitar el auxilio funerario inicia con la descarga de los formularios oficiales. Entre los documentos requeridos se encuentran el formato de “Solicitud de prestación económica – Auxilio Funerario” y el “Formato Cuenta Pago”, los cuales deben diligenciarse correctamente antes de presentar la solicitud. Posteriormente, el interesado debe acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) para recibir orientación y radicar la documentación correspondiente.

Según la información difundida por el medio citado, el proceso continúa con la revisión de los documentos por parte de la entidad. Una vez analizada la solicitud, el ciudadano será notificado mediante un acto administrativo que definirá el reconocimiento del beneficio y permitirá avanzar hacia el cobro de la prestación económica.

Para radicar la solicitud en 2026, los interesados deben presentar varios documentos esenciales. Entre ellos se encuentran el formulario de solicitud de prestaciones económicas, el Registro Civil de Defunción con vigencia no mayor a tres meses, la factura original de gastos funerarios con sello de cancelado y detalle de los servicios, copia del documento de identidad del solicitante y certificación bancaria para el pago.

El trámite puede realizarse principalmente de manera presencial en los Puntos de Atención Colpensiones a nivel nacional, donde se recomienda asistir con cita previa para agilizar el proceso y recibir asesoría directa. Sin embargo, también existe la posibilidad de iniciar el procedimiento de forma virtual mediante la sede electrónica de la entidad, ingresando a la opción transaccional y seleccionando la ruta correspondiente a trámites de reconocimiento y auxilios funerarios.

La modalidad virtual permite consultar requisitos y avanzar en algunas etapas del proceso, aunque la entidad mantiene la atención presencial como un mecanismo importante para garantizar que la documentación cumpla con los requisitos exigidos y evitar devoluciones o retrasos en el reconocimiento del beneficio.

Expertos recomiendan conservar todas las facturas y soportes relacionados con el servicio funerario, ya que estos documentos son indispensables para demostrar quién asumió los gastos. Además, se aconseja iniciar el trámite lo antes posible tras el fallecimiento para evitar inconvenientes relacionados con vencimientos o pérdida de documentos.

El auxilio funerario se mantiene como una herramienta de apoyo económico dentro del sistema pensional colombiano, orientada a reducir la carga financiera que enfrentan las familias en momentos de duelo. No obstante, las autoridades recuerdan que el cumplimiento de los plazos y la correcta radicación de la solicitud son determinantes para acceder a la prestación.