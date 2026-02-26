Así ocurrió el feminicidio de Emiliana Castrillón: Fiscalía expuso la reconstrucción del crimen en Antioquia

En las imágenes, la joven joven de 19 años aparece con falda de jean azul celeste, blusa blanca de tiras y tenis color café, mientras conversa con la persona que la acompaña.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevos detalles de la investigación por el crimen de Emiliana Castrillón, ocurrido el 2 de noviembre de 2025 en jurisdicción del municipio de Venecia. La joven fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue hallado ocho días después a orillas del río Cauca, en el corregimiento de Bolombolo.

De acuerdo con Blu Radio, en desarrollo de las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable, Michael Deossa Restrepo, de 20 años, quien fue imputado por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

La última vez que fue vista con vida

Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, la víctima fue vista por última vez el 2 de noviembre de 2025 hacia las 7:00 de la noche, cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta conducida por su expareja.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, ambos salieron desde la zona urbana de Venecia con rumbo a Bolombolo.

El 10 de noviembre del mismo año, el cuerpo de la joven fue encontrado a orillas del río Cauca. El dictamen preliminar indicó que presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

Emiliana Castrillón fue vista por última vez el 2 de noviembre de 2025, cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta en zona urbana de Venecia, Antioquia. - crédito captura de video y X

La reconstrucción presentada por la Fiscalía

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía expuso que, según la hipótesis investigativa, el procesado habría privado de la libertad a la joven y la llevó a un lugar despoblado, donde presuntamente le causó la muerte.

El ente acusador sostuvo que el señalado actuó con dolo directo, es decir, con conocimiento y voluntad de causar el resultado. Asimismo, indicó que, después de los hechos, el cuerpo habría sido ocultado inicialmente en una zona baldía y posteriormente arrojado al río Cauca.

Estos elementos hacen parte de la teoría del caso que será debatida en las siguientes etapas del proceso penal.

El móvil que investiga el ente acusador

Las labores investigativas adelantadas por servidores del CTI y la Sijín permitieron establecer, según la Fiscalía, que el crimen habría ocurrido luego de que la joven se negara a continuar la relación sentimental con el hoy procesado.

Esa es la hipótesis oficial presentada en audiencia como posible detonante de los hechos que terminaron con la muerte de Emiliana Castrillón.

La Fiscalía imputó al presunto responsable los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas; el procesado no aceptó los cargos. - crédito Colprensa – Álvaro Tavera

Captura y judicialización

Tras el avance de la investigación, las autoridades lograron ubicar al señalado. El 21 de febrero fue capturado en el sector El Cementerio, en el municipio de Titiribí.

Posteriormente fue presentado ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía formalizó la imputación de cargos. Aunque el procesado no los aceptó, el despacho judicial consideró que se cumplían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras avanza el proceso.

Perfil de la víctima

Emiliana Castrillón tenía 19 años y era estudiante de Veterinaria en el Politécnico Ciandco, en Bello. De acuerdo con la información conocida, viajaba con frecuencia los fines de semana a Venecia para visitar a su familia.

Su desaparición generó una búsqueda que concluyó con el hallazgo de su cuerpo el 10 de noviembre en jurisdicción de Bolombolo.

Emiliana Castrillón tenía 19 años y era estudiante de Veterinaria; su cuerpo fue hallado ocho días después de su desaparición a orillas del río Cauca. - crédito Redes sociales

El proceso continúa

El caso permanece en etapa judicial. La Fiscalía deberá sustentar en las próximas fases procesales los elementos probatorios recaudados durante la investigación, mientras la defensa del procesado ejercerá su derecho a la contradicción.

Por ahora, el presunto responsable permanece privado de la libertad, mientras se define su situación jurídica en el marco del proceso por feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas.

La reconstrucción presentada por la Fiscalía constituye la base de la acusación formal por el crimen de Emiliana Castrillón, ocurrido en el suroeste antioqueño el 2 de noviembre de 2025.