Alerta por una posible epidemia de sarampión en Bogotá tras confirmación del primer caso en la ciudad: “Ya justifica la activación inmediata”

El primer caso importado de sarampión en Bogotá genera alerta sanitaria por alto riesgo de transmisión del virus - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La confirmación del primer caso importado de sarampión en Bogotá generó alarma entre las autoridades de salud de Colombia ante el riesgo de transmisión.

De hecho, el virus altamente transmisible empezó a generar inquietud entre la población de la capital, especialmente por la activación de los protocolos de la Secretaría de Salud del Distrito, pese a que el Gobierno nacional no ha dado la confirmación oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con la llegada del virus al país, una de las principales preocupaciones radica en qué tan probable resultaría una epidemia de sarampión en Bogotá y en Colombia si se tiene en cuenta que un solo paciente infectado podría propagar el virus a casi dos decenas de personas más.

En todo caso, aunque las coberturas de vacunación en la ciudad y el país son inferiores al 95% recomendado mundialmente, expertas en salud pública recalcaron a Infobae Colombia que la probabilidad de una epidemia es baja gracias a la inmunidad de rebaño lograda por las campañas de vacunación.

La probabilidad de una epidemia de sarampión en Bogotá se considera baja gracias a la inmunidad de rebaño por vacunación - crédito imagen ilustrativa Infobae

La doctora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, precisó a Infobae Colombia que, aunque las probabilidades de contagio del virus son altas, la confirmación de apenas un caso no representa la existencia de una epidemia.

“Un solo caso importado no implica, por sí mismo, que esté ocurriendo una epidemia. Sin embargo, sí representa un riesgo si existen grupos de personas susceptibles (no vacunadas o con esquema incompleto) y si el control de contactos no es oportuno y efectivo. El sarampión es extremadamente contagioso: en promedio, un caso puede generar entre 12 y 18 casos secundarios en personas no inmunizadas”, señaló la doctora.

Por su parte, Diana Sandoval, especialista en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, señaló en entrevista con Infobae Colombia que lo importante en estos casos es mantenerse alerta de los síntomas que, en mínimos casos, pueden pasar desapercibidos.

“El sarampión es una infección viral. La característica principal son las pápulas, que se presentan en la piel, pápulas rojas y unas blancas dentro de la mejilla”, indicó.

Sandoval advirtió también que la mayor complicación es la inmunosupresión.

“Elimina las células de memoria inmunológica, lo que hace que el cuerpo entre en un estado de inmunosupresión. Además de la infección directa, se pueden contraer otras infecciones, que pueden causar complicaciones y eventualmente mortalidad”, indicó la experta.

Qué es el sarampión y por qué es peligroso

Expertos advierten que la cobertura de vacunación en Bogotá y Colombia permanece por debajo del 95% recomendado contra el sarampión - crédito imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con Sandoval, el sarampión genera “una ausencia de memoria inmunológica en el cuerpo”. Esto expone a los pacientes a infecciones oportunistas después de la infección inicial.

El virus provoca fiebre, malestar general y aparición de pápulas. El riesgo de mortalidad aumenta en personas con antecedentes como diabetes, hipertensión o enfermedades inmunológicas avanzadas, mientras que en individuos sanos las complicaciones son menos frecuentes.

Sandoval destacó la facilidad de transmisión: “Se transmite como una gripe. Es una transmisión por gotas; el virus es muy pequeño y puede flotar en el aire por cerca de dos horas”. Indicó que una sola persona es capaz de contagiar a entre 12 y 18 personas si estas no están inmunizadas.

En cuanto a los síntomas, Sandoval puntualizó que no hay casos asintomáticos: “El período de incubación es de diez a 19 días, pero los síntomas siempre aparecerán y son muy visibles por las pápulas y la fiebre”.

Cualquier individuo en contacto con un caso confirmado debe considerarse en riesgo, especialmente en el periodo de incubación previo a las manifestaciones clínicas.

Sandoval también aclaró, consultada por Infobae Colombia, que “el virus se mantiene y transmite en cualquier parte del mundo, independientemente de las condiciones ambientales”. Su propagación no depende del clima ni de factores atmosféricos.

Qué determina un brote o epidemia de sarampión

Pese a las preocupaciones por una posible epidemia de sarampión, que pudiesen revivir las épocas del covid-19, la doctora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana expresó que, pese a los riesgos latentes por el virus, hay cierta tranquilidad por los niveles de vacunación.

“En vigilancia epidemiológica, un solo caso confirmado ya justifica la activación inmediata de respuesta y cerco epidemiológico. Para declarar un brote, usualmente se requieren dos o más casos confirmados con vínculo temporal y epidemiológico en un lugar específico (no importados), lo que indica transmisión secundaria. El término epidemia se utiliza cuando existe transmisión sostenida en la comunidad, con múltiples casos autóctonos en varios ciclos de transmisión

La experta insistió en que la principal herramienta para evitar escenarios adversos es “incrementar la cobertura de vacunación de dos dosis por encima del 95%”.

El sarampión puede propagarse rápidamente y un paciente infectado puede contagiar hasta a 18 personas no inmunizadas - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La especialista detalló además que eventos como el Mundial de Fútbol representan un riesgo elevado de entrada del virus, pues los países sedes presentan alta incidencia actualmente.

Vacunación en Colombia y grupos de riesgo

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que, pese a los avances, las coberturas de vacunación continúan por debajo del objetivo. Según datos preliminares del distrito, la cobertura de la primera dosis en Bogotá es de 93,5% y la segunda dosis alcanza 84,4%.

A nivel nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan para 2024 una primera dosis de 93% y una segunda de 86%.

En ese orden de ideas, aunque la vacunación mantiene un porcentaje alto en el país, no obtener el recomendado mundialmente para obtener esa inmunidad de rebaño completa sí podría representar un riesgo entre población vulnerable.

“Para evitar transmisión persistente se requieren coberturas iguales o superiores al 95% con dos dosis. Con un virus tan transmisible, incluso pequeñas reducciones en cobertura pueden traducirse en brotes”, señaló Diana Sandoval.

La infección por sarampión deja al organismo en un estado de inmunosupresión, aumentando la vulnerabilidad a otras enfermedades - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Entretanto, la directora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana hizo un llamado para acatar las recomendaciones del Gobierno nacional, pese a la resistencia de muchos colombianos a aplicarse vacunas tras la llegada del covid-19.

“Con coberturas por debajo del 95%, especialmente en la segunda dosis, el riesgo existe. Por ello, la circular del Ministerio de Salud ordena intensificar la búsqueda de susceptibles y fortalecer la vacunación, incluyendo viajeros, y particularmente en el contexto del mundial”, señaló Zulma Cucunubá.

Prevención y protocolos ante un caso de sarampión

Tanto la Secretaría de Salud de Bogotá como las expertas enfatizan la importancia del aislamiento preventivo de los contactos, la vigilancia activa y el uso de mascarillas N95. Sandoval matizó: “El N95 es el único capaz de filtrar las macropartículas del virus, porque el tapabocas convencional no lo logra”.

Las recomendaciones incluyen el lavado frecuente de manos, evitar el contacto interpersonal y mantener la distancia. Para personas que sospechen haber estado expuestas, Sandoval aconsejó: “Utilizar la mascarilla N95, no hablar con nadie, mantener a los demás a por lo menos dos metros y avisar inmediatamente al centro de salud, o llamar para coordinar un traslado aislado”.