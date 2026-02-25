Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

La conductora del programa se mostró visiblemente afectada tras lo ocurrido, demostrando que le dio un adiós a su tan anhelado proyecto - crédito Vicky Berrío / Instagram

Karen Sevillano y Vicky Berrío llenaron las noches del Canal RCN con su humor y espontaneidad características en el programa After Show de La casa de los famosos Colombia, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales en varias oportunidades por sus comentarios sobre los participantes del concurso.

Sin embargo, el rumor sobre el final del formato por la baja audiencia continúa tomando fuerza. Aún más después de las publicaciones realizadas por Vicky Berrío a través de su cuenta de Instagram, en la que primero subió una historia cantando el tema Todo tiene su final, de Héctor Lavoe y Willie Colón.

Posteriormente, la famosa sorprendió con la fotografía de unas rosas y una tarjeta de dedicatoria firmada por Karen Sevillano, en la que la caleña le escribió: “Nunca la vida es de un solo color... A veces la vida nos habla de formas que no entendemos al principio y cerrar una puerta puede doler, pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande... Ojalá algún día logres ver”, dice la nota firmada por la creadora de contenido y con fecha del 25 de febrero de 2026.

Este fue el regalo que la creadora de contenido le envió a su amiga y fue tan emotivo que hasta la hizo llorar - crédito Vicky Berrío / Instagram

Sin embargo, la publicación de la fotografía no fue la única que demostró el cierre de una etapa para la comediante: “Recibí este regalo. Aquí sí lo sentí. No soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito. Y, Karen, gracias. A ti, a ti te agradezco demasiado, no sabes cuánto. Les voy a poner este mensaje tan lindo en una foto que me dejó Karen. Esa mujer es increíble, no se alcanzan a imaginar todo lo que aprendí de ella. ¡Ay! Esto sí me dolió“.

Con estas palabras demostró que siempre estará agradecida con su compañera y que no solo la conoció a nivel laboral, debido a que juntas forjaron una amistad más allá de los libretos y los reflectores del set de grabación, pues juntas demostraron su afinidad en las emisiones del formato en cuanto a humor y pensamiento.

Como respuesta a las flores que le regaló su amiga y colega, la famosa escribió una frase en la que demostró lo mucho que la aprecia: “Infinitas gracias, soy muy afortunada”, finalizando con una etiqueta en la que reitera que el detalle fue enviado por Karen Sevillano.

Rumores de la finalización del formato

Más tarde, en otra de sus publicaciones, Vicky Berrío publicó una foto en la que demostró que pretendía aclarar lo sucedido y acabar con las especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia: “Hoy haremos un live para contarles todo, estén pendientes”, aseguró. Aunque no entregó detalles de la hora, sus seguidores están atentos a sus publicaciones y perfiles para saber por fin qué fue lo que pasó.

Karen Sevillano y Vicky Berrío aclararán lo sucedido con su conducción del 'After Show' de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

Entre las reacciones de los internautas a las publicaciones realizadas por la comediante se encuentran algunas como: “Me dio cosita 💔 pero fue culpa de esta temporada", “El programa nunca fue exitoso, el año pasado “lo fue” pero por los integrantes del reality . Este año pailas”, “Que mal, por todo el equipo tanto presentadoras como todos los que trabajaban ahí. Pero está temporada no la da” y “Pobre Vicky, yo pensé que por lo menos lo iban a pasar por YouTube, pero no, eso sí fue cruel, así no tolere a Karen por ciertas cosas particulares, no está bien lo que les hicieron, por lo menos las debieron dejarse despedir”.

El programa 'After Show' contó con Karen Sevillano y Vicky Berrío como presentadoras durante dos temporadas - crédito @karensevillano/Instagram

La conversación digital en torno a lo ocurrido con el After Show continúa, mientras que los seguidores de las presentadoras y del formato están a la espera de una confirmación oficial de su cierre o los cambios que se realizaron.