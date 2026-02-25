Colombia

Salario mínimo de 2026: así es como empresas vinculadas a la alimentación sienten el aumento establecido por el Gobierno Petro

Fitch Ratings anotó que sectores vinculados al café, el azúcar y la alimentación deberán implementar planes de eficiencia y ajustar estrategias de expansión para preservar su solidez financiera en este nuevo escenario

La mano de obra en
La mano de obra en Juan Valdez representa una gran parte de sus costos y gastos operativos - crédito Luisa González/Reuters

El aumento del 23,7% en el salario mínimo de 2026 en Colombia fue confirmado por el Gobierno nacional ante la expedición del decreto 0159 de 2026. La nueva remuneración, que suma $1.750.905 más el auxilio de transporte ($249.095), fija el sueldo en $2.000.000 mensuales. El presidente Gustavo Petro resaltó que la decisión cumple las órdenes judiciales del Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional la subida ante falta de argumentos para establecerlo de esa manera.

“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando y poniendo los estudios técnicos”, dijo el mandatario.

Según el documento, el ajuste responde a la suspensión provisional del acto anterior por parte del Consejo de Estado, que exigió explicaciones sustantivas sobre la metodología utilizada. El Ejecutivo tuvo un plazo de ocho días para justificar las bases técnicas, con lo que abarcó un análisis de inflación, productividad y sostenibilidad del salario. De igual manera, destaca la intención de “preservar el poder adquisitivo por parte de los salarios”.

El Decreto 0159 fija el
El Decreto 0159 fija el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23,7% respecto de 2025 y un aumento nominal de $327.405 - crédito Ministerio del Trabajo

La inflación anual a noviembre de 2025 fue de 5,3%, mientras que el incremento salarial aprobado supera en 17,9 puntos la inflación de cierre de ese año, que fue del 5,1%. El objetivo principal es proteger el ingreso real de los trabajadores de Colombia.

Asimismo, el Gobierno, de acuerdo con el decreto, incluyó el concepto de “salario vital” inspirado en criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se estimó la canasta básica vital para un hogar de cuatro personas en $2.982.589 al mes, y en $711.750 por persona, lo que contempla alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales.

Parámetros económicos en la definición del salario mínimo 2026

La fundamentación técnica del nuevo salario mínimo, informada por el Gobierno, estuvo basada en datos aportados en las mesas laborales de diciembre de 2025. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la Productividad Total de los Factores (PTF) en los tres primeros trimestres de ese año fue de 0,91%.

Al respecto, el decreto precisa que el cálculo también consideró la productividad laboral por hora trabajada (0,57%) y por persona empleada (-0,32%). La contribución de los salarios y de los ingresos mixtos sumó 4,46 puntos al ingreso nacional, conforme a los datos oficiales.

El Consejo de Estado le
El Consejo de Estado le dio ocho días al Gobierno Petro para que expidiera un nuevo decreto del aumento del salario mínimo - crédito Colprensa

Análisis de Fitch Ratings sobre el aumento salarial

El ajuste aprobado fue objeto de análisis de la agencia Fitch Ratings, que calificó el incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 como “un desafío considerable que afectará de manera dispar a las empresas en Colombia”. Recalcó que los efectos de la medida serán más intensos en los sectores donde la mano de obra representa una mayor proporción de los costos totales.

La estructura de costos de cada sector determinará el alcance del impacto, según la entidad. Destacó que las compañías con mayor escala y eficiencia operativa podrán absorber mejor el incremento impulsado por el decreto. “El incremento salarial se suma a un entorno macroeconómico ya complejo, caracterizado por tasas de interés elevadas y una inflación persistente”, señaló la agencia. Además, la coyuntura dificulta la generación de flujo de caja y podría llevar a que muchas compañías posterguen sus inversiones para priorizar la liquidez.

Respecto al traslado de costos, advirtió sobre la “sensibilidad del consumidor ante los precios de productos básicos”, lo que limitará la posibilidad de transferir totalmente los mayores gastos salariales a los precios finales.

Impacto en Juan Valdez y Starbucks por el nuevo salario mínimo

Las cadenas de café afrontan un escenario especialmente desafiante con el nuevo salario mínimo. Fitch Ratings identificó que “las cadenas de restaurantes y tiendas de café, como Procafecol (Juan Valdez) y Alsea (Starbucks), se encuentran entre las más vulnerables, ya que la mano de obra representa entre el 25% y el 30% de sus costos y gastos operativos”.

Fitch Ratings evalúa la solvencia
Fitch Ratings evalúa la solvencia crediticia de gobiernos, empresas y productos financieros - crédito Dado Ruvic/Reuters

Por la naturaleza de su modelo de contratación directa, estas empresas tienen menor capacidad para absorber incrementos salariales significativos. Esto podría derivar en ajustes relevantes de márgenes o en un replanteamiento de sus planes de expansión, según el análisis.

La agencia explicó que estas compañías podrían postergar inversiones en nuevas tiendas y revisar sus estructuras de personal para fortalecer la liquidez y asegurar la viabilidad en el nuevo contexto salarial. El traslado total de los incrementos a los consumidores sería limitado, ya que la demanda reacciona rápidamente a cualquier encarecimiento en productos como el café.

Comparativo sectorial: alimentación y azúcar ante el incremento salarial

No todos los sectores enfrentarán el mismo impacto. Fitch Ratings detalló que los productores de alimentos, como Nutresa y Colombina, tendrán una afectación más moderada, debido a que los salarios representan entre 10% y 15% de sus costos totales. Sin embargo, el sector azucarero como Riopaila Castilla encara dificultades adicionales. La alta proporción de costos laborales en su estructura y la debilidad de los precios internacionales del azúcar restringen su capacidad de trasladar el aumento de gastos a los consumidores.

Dichas condiciones agregan presión sobre la rentabilidad y limitan la flexibilidad estratégica para adaptarse al cambio en el salario mínimo, según el informe de Fitch Ratings.

Estrategias empresariales ante el aumento del salario mínimo

Fitch Ratings hizo varias recomendaciones a las empresas calificadas para contrarrestar el aumento del salario mínimo. Entre ellas están:

  • Fortalecer las estrategias de control de costos.
  • Priorizar mejoras en la eficiencia operativa para enfrentar el nuevo escenario salarial.
  • Ser cautelosos ante nuevas inversiones.
  • Revisar constantemente la gestión de liquidez.

La agencia también resaltó la importancia de la innovación y la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados como rutas viables para sostener la rentabilidad en un entorno económico que seguirá siendo exigente.

