Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 25 de abril

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 25 de abril, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Unidad Materno Infantil Santa Teresita y algunos sectores de los barrios Comuneros, Mutualidad y Modelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Comuneros, Mutualidad, Universidad, San Francisco, La Independencia, La Granjita, Bosconia, UIS, Regadero Norte, San Alonso, Puerto Rico, Estadio, Los Pinos, El Diviso, Quinta Brigada, Vegas De Morrorico, Bosque De Pinos, Chapinero, Modelo, Mutualidad, Veredas Retiro Grande Parte Baja, Angelinos, Santa Rita, Pedregal y Los Santos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 05:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bucarica sectores de la peatonal 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanizaciones Carrizal Campestre y Colina Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pedregal Abajo y Juan Curí.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mirabuenos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Urbanización Villa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Clientes Liquido Carbonico Colombiana y Transportadora De Gas Internacional (T.G.I.).

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Pedregosa sectores de las calles 94A y 95 entre carreras 34 y 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Trapal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jamaica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guinea, Puerto Arena y Locación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubuga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Águila y La Terraza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de líneas.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Opocon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Vereda Peña Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Jordán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jaral San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Vereda El Limon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.