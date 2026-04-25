Universidad ecuatoriana ofrece 2.000 becas para colombianos; así puede postularse

Ecuatorianos radicados en Colombia también pueden participar - crédito suministrada a Infobae

La Universidad Espíritu Santo (UEES Online) y la Embajada del Ecuador en Colombia anunciaron una convocatoria con más de 2.000 becas para colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia, enfocada en ampliar el acceso a la educación internacional y fortalecer el desarrollo profesional en la región. La iniciativa, enmarcada en el programa “Global Leaders Becas en el Exterior” abre postulaciones hasta el 30 de abril de 2026 y busca promover la formación en cursos, carreras de grado y maestrías en diversas áreas académicas.

El programa Global Leaders ofrece oportunidades en diferentes niveles de formación, con 2.000 becas completas para cursos de formación continua, 10 becas integrales para maestrías, 200 becas parciales con cobertura superior al 70% y 200 becas parciales cubriendo más del 65% del costo total. Los beneficiarios podrán acceder a una amplia oferta que incluye todas las carreras de grado y programas de maestría impartidos por la universidad ecuatoriana en modalidad virtual.

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar un acceso equitativo a la educación superior de excelencia, favoreciendo el desarrollo académico, profesional y humano de los seleccionados. Se busca fortalecer competencias en innovación, emprendimiento y liderazgo global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno internacional competitivo y dinámico.

Los estudiantes participarán para las becas del segundo semestre - crédito Visuales IA

La convocatoria está dirigida a ecuatorianos residentes en Colombia y, en algunos casos, al público en general. La Embajada del Ecuador en Colombia respalda el programa como parte de su compromiso con la integración regional y el impulso de oportunidades para jóvenes y profesionales que desean avanzar en sus carreras, sin que la nacionalidad o el lugar de residencia sean un impedimento.

Adriana Revelo, asesora legal internacional de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador y directora del programa Global Leaders, destacó que “este programa refleja el compromiso de la universidad con la educación como motor de desarrollo social. A través del programa Global Leaders buscamos generar oportunidades reales de formación para ecuatorianos y ciudadanos de otros países, impulsando el talento y la proyección profesional en un entorno global”.

La convocatoria establece requisitos para la postulación, que varían según el tipo de beca y el nivel de formación al que se aspira. Los interesados deberán cumplir con los criterios definidos por la universidad y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido. La selección de los beneficiarios se realizará con base en el cumplimiento de los requisitos y el potencial de impacto académico y profesional de cada postulante.

Adriana Revelo, directora del programa Global Leaders de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador - crédito suministrada a Infobae

El programa Global Leaders representa una apuesta por una educación superior accesible, flexible y de calidad internacional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de la formación de talento global. Los organizadores reiteraron su compromiso con la inclusión educativa y el desarrollo social, invitando a colombianos y ecuatorianos residentes en Colombia a postularse y aprovechar esta oportunidad de formación internacional.

Con más de 2.000 becas disponibles, la Universidad Espíritu Santo de Ecuador consolida su presencia en el ámbito educativo latinoamericano y refuerza su misión de generar impacto a través de la educación y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026, y la información detallada sobre la oferta académica y los requisitos de postulación está disponible a través de los canales oficiales de la universidad.