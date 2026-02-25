Radiografía preocupante del empleo: más de 11 millones de ocupados ganan menos del mínimo en Colombia

El 57% de los trabajadores en Colombia gana un salario mínimo o menos, según cifras del Dane para 2025 - crédito Colprensa

En Colombia, tener trabajo no garantiza ganar lo suficiente. Las últimas cifras del Dane muestran que la mayoría de los ocupados se mueve en la franja más baja de ingresos, cerca del 57% gana un salario mínimo o menos. Es decir, seis de cada diez trabajadores están en el límite, o por debajo, del ingreso básico legal.

El dato resultó aún más inquietante cuando se revisa su evolución en el último año. En octubre de 2024, 3,7 millones de personas devengaban exactamente un salario mínimo. Hoy esa cifra cayó a 2,4 millones. A primera vista podría parecer una mejora, pero el detalle revela otra realidad, el número de trabajadores que gana menos del mínimo aumentó en 1,2 millones, alcanzando los 11,3 millones en 2025.

En un año, la cantidad de personas que devengan exactamente el salario mínimo cayó de 3,7 a 2,4 millones en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

En otras palabras, más personas dejaron de ubicarse en el salario mínimo, pero no porque hayan ascendido en la escala salarial, sino porque quedaron por debajo. En 2024 eran 10,1 millones los ocupados en esa situación; ahora son 11,3 millones.

Para Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, la tendencia es preocupante. “Es una señal de que el mínimo realmente no está actuando como un mínimo, sino como un techo. Y es una muestra adicional de que los colombianos no estamos subiendo en el nivel de ingresos, lo que se traduce en que el mínimo no está cumpliendo su función”, afirmó al diario La República.

El análisis va más allá de la cifra puntual del PIB o del crecimiento general de la economía. El debate se centra en la brecha entre el aumento del salario mínimo y la dinámica real de la productividad. Cuando el salario crece por encima de la capacidad de generación de valor de las empresas, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y de baja productividad, el ajuste no siempre se traduce en mejoras sostenibles para los trabajadores.

El aumento del salario mínimo en Colombia no ha garantizado mejoras sostenibles, especialmente en sectores de baja productividad - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

José Ignacio López, presidente de Anif, lo planteó en términos prácticos: “si la productividad no aumenta al ritmo suficiente, es muy difícil para las empresas que están en ese umbral cercano a la decisión entre formalidad e informalidad mantener esos contratos laborales con todas las prestaciones”, dijo en el medio antes mencionado.

Esa tensión tiene efectos visibles en el mercado laboral. Según el Dane, a diciembre de 2025 el 55,5% de las personas ocupadas en el país no contaba con un empleo formal. Más de la mitad de los trabajadores se desempeña, entonces, en condiciones que no garantizan plenamente seguridad social ni estabilidad.

López advirtió sobre el riesgo de desajustes: “Hemos advertido que aumentar mucho la vara del mínimo tiene un efecto positivo en los ingresos de los trabajadores que se ganan el mínimo, pero también implica el riesgo de descalce; es decir, que muchas personas pasen a estar por debajo, en la informalidad”.

El presidente de Anif, José Ignacio López, examina dilemas empresariales y riesgos crecientes de informalidad tras la última ampliación del salario mínimo legal - crédito @AnifCO/X

Henry Amorocho, profesor de Hacienda y Presupuesto de la Universidad del Rosario, introdujo otro elemento al análisis. El ajuste salarial de 18% aplicado recientemente presionó los costos laborales en un entorno de alta incertidumbre económica. “En vez de beneficiar a los trabajadores, puede desmejorar sus niveles de ingreso”, señaló. Según explicó, algunos empleadores optan por esquemas de remuneración inferiores al mínimo o por modalidades contractuales que rozan la informalidad para sostener su operación.

Mientras tanto, el comportamiento de otros rangos salariales muestra contrastes. El grupo de trabajadores que gana entre dos y tres salarios mínimos creció en 300.000 personas y ahora suma 1,5 millones. En cambio, quienes reciben más de tres salarios mínimos se mantuvieron casi estables, con una leve reducción de 100.000 personas.

El panorama refleja una estructura laboral frágil. Aunque el salario mínimo aumentó con fuerza, el mercado no absorbió ese incremento de manera homogénea. Para algunos trabajadores formales el ajuste significó un alivio en sus ingresos; para otros, especialmente quienes se ubican en la frontera entre formalidad e informalidad, el resultado fue distinto.