Quién es María Julissa, la ‘influencer’ que estaría vinculada con alias El Mencho: lleva seis meses viviendo en Colombia

La joven creadora de contenido rechazó su vinculación con el operativo que dio de baja al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

María Julissa, conocida como 'La Barbie del béisbol', negó cualquier vínculo con Oseguera Cervantes y el narcotráfico en México - crédito @Mariajulissa132/X

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026, no solo generó una oleada de violencia en México sino que generó todo tipo de rumores sobre los vinculos con celebridades.

Uno de ellos fue la cercanía que tuvo con la influencer María Julissa que, según las primeras indagaciones extraoficiales de varios portales de ese país, había sido pieza clave en el operativo que llevó al abatimiento del capo.

No obstante, la creadora de contenido negó categóricamente cualquier vinculación con el caso y advirtió sobre el peligro de la desinformación digital, exhortando a sus seguidores a reportar publicaciones falsas y a no dejarse engañar por imágenes o documentos alterados.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, Julissa enfatizó que nunca se involucraría en cuestiones relacionadas con el narcotráfico y pidió consultar “siempre fuentes confiables y oficiales”.

Por su parte, las autoridades mexicanas han llamado a la cautela y a la no reproducción de rumores, reiterando que la información oficial solo será comunicada por canales institucionales y que señalamientos como los dirigidos a María Julissa no cuentan con respaldo probatorio hasta la fecha.

Quién es Maria Julissa

María Julissa, apodada “La Barbie del béisbol”, es conocida por sus contenidos deportivos y por alcanzar más de tres millones de seguidores en Instagram.

Desde el mes de agosto de 2025 reside en la ciudad de Cali (suroccidente de Colombia) debido a su compromiso sentimental que tiene con el reconocido streamer colombiano Stiven Tangarife Caicedo, mejor conocido como Mr. Stiven TC. Ambos anunciaron que esperan su primer hijo desde diciembre de ese año.

Su trabajo digital abarca transmisiones en vivo, recorridos por la ciudad y colaboraciones con creadores colombianos, con especial énfasis en automóviles de lujo, deportes y estilo de vida.

